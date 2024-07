„Lecțiile de civism” ale antrenorului de genii prins în timp ce viola un copil. Ce posta Lajos Kristof, în urmă cu câteva zile

Antrenorul de genii, Lajos Kristof (39 de ani), prins în flagrant de polițiștii bucureșteni în timp ce viola un copil de 14 ani, le cerea celor care îl urmăresc pe rețelele sociale „să fie mai atenți la cei din jurul lor”.

Kristof, premiat în țară și în străinătate pentru inovație în educație și supranumit antrenorul de genii a fost prins în flagrant, sâmbătă dimineață, în timp ce viola un copil. Acesta a fost filat de polițiștii Direcției Operațiuni Speciale, care au descins în apartamentul din sectorul 4, unde a fost găsit și ridicat.

Pe contul său de Facebook, bărbatul dădea lecții de civism și îi îndemna pe oameni să fie atenți la cei din jurul lor și să ofere ajutorul ori de câte ori au ocazia. A pornit de la o problemă personală, când, într-o noapte, având probleme medicale, a leșinat pe stradă fără ca nimeni să îl ajute.

„Și ce faci în astfel de momente? Suni la ambulanță? Cauți prin casă medicamente? Sau te duci la farmacie? În București, singura farmacie non-stop din zona mea era la intersecția Calea Vitan cu Mihai Bravu. M-am îmbrăcat cum am putut, aproape paralizat de durere, și am pornit pe drum. Era ora șase dimineața, când lumea începea să iasă pe stradă. Abia îmi târam picioarele de durere. La jumătatea drumului, am leșinat complet. Și ghiciți ce? Am stat întins pe trotuar vreo 10 minute, timp în care oamenii treceau liniștiți pe lângă mine. Indiferență totală”, a scris antrenorul de genii.

„Plângeam pentru toate: pentru ignoranță, pentru indiferență și pentru durerile fizice greu de suportat”, adaugă el, după care trage concluzia generală: „Avem nevoie de o schimbare”.

„Oamenii trec nepăsători pe lângă o persoană căzută pe trotuar, făcând presupuneri malițioase în loc să ofere ajutor. Farmacista refuză să ofere sprijin de bază. Este acesta un test social? Din păcate, nu. Este realitatea dură a societății noastre, o realitate care demonstrează lipsa de empatie și compasiune.

Avem nevoie de o schimbare. Avem nevoie de educație în empatie, de oameni care să înțeleagă că o simplă acțiune poate salva o viață. Avem nevoie de o comunitate care să se susțină reciproc, nu de indiferență și judecată.

Așadar, vă rog, fiți mai atenți la cei din jurul vostru. Oferiți o mână de ajutor, un cuvânt bun sau măcar un gest de înțelegere. Împreună putem crea o societate mai bună, mai empatică și mai umană.

Rămâneți empatici și aveți grijă de voi”, îi îndemna Lajos Kristof pe cititori.

Potrivit polițiștilor, din cercetările și verificările efectuate în prealabil privind acest caz, s-a ajuns la concluzia ca Kristof l-ar fi ademenit pe minorul de 14 ani prin oferirea de cadouri scumpe în schimbul întreținerii de raporturi intime.

Cine este Lajos Kristof

Lajos Kristof - orfan crescut în centrele Protecției Copilului - este din Reghin, Mureș, iar presa a relatat despre numeroasele premii internaționale pentru inovație în educație pe care acesta le-a primit.

Acesta spunea că sistemul pe care îl aplică este unic, reprezentativ pentru sistemele reformatoare care au curajul să includă copii cu dublă excepționalitate, copii cu inteligență peste medie, copii proveniți din familii cu istoric de violență în familie, copii cu nevoi speciale în educație (dizabilități de învățare, ADHD, ADD, Autism).

Kristof este fondatorul programului national Mentor în Romania și al asociației Kristophăr pentru copii talentati.