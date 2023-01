Investigație Recorder despre puterea serviciilor secrete. Cum funcționează DGPI, fostul „Doi și-un sfert”

Jurnaliștii de investigație de la Recorder au realizat o amplă documentare despre Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI), serviciul de informații aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, în urma căreia scriu că au reușit să „decripteze” modul de funcționare prin care această structură reușește să își exercite puterea „într-un mod brutal” și discreționar.

Investigația Recorder pune în discuție lipsa controlului asupra serviciilor de informații și se axează pe funcționarea DGPI, fostul „Doi și-un sfert”, serviciul secret al MAI.

Jurnaliștii Recorder precizează că au pornit investigația de la „un om care nu s-a temut să vorbească”

„Am pornit această documentare de la un om care nu s-a temut să vorbească. Datorită lui, am putut deschide o breșă în această lume ermetică și i-am convins și pe alții că nu trebuie să tacă. La capătul a șapte luni de documentare – timp în care am auzit de nenumărate ori «Aveți curaj să vă puneți cu ei?» – am reușit să decriptăm modul de funcționare prin care unul dintre cele șase servicii secrete ale României își exercită puterea într-un mod brutal. Este vorba de DGPI, serviciul secret al Ministerului de Interne, intrat în legendă ca Doi și-un sfert.

Modul de operare al acestei structuri pune în lumină una dintre marile probleme ale societății românești: lipsa de control asupra serviciilor secrete”, scriua ceștia.

Jurnaliștii prezintă cazurile a patru ofițeri experimentați (unii rămași anonimi) ai DOS (Direcția de operațiuni speciale) care au rămas fără avizele de securitate după ce au refuzat sa răspundă cerințelor serviciului secret, în condițiile în care autorizațiile pentru accesul la informații secrete sunt instrumente esențiale în realizarea activității unora dintre ofițerii de Poliție.

Recorder trece în revistă și alte cazuri în care persoane cu funcții de conducere au fost nevoite să se pensioneze foarte devreme ca urmare a retragerii acestui aviz, unii acuzând că serviciul poate fi influențat politic, dat fiind că șeful structurii este numit de Ministrul de Interne.

Potrivit legii, retragerea avizului de securitate nu necesită motivare.

Jurnaliștii au discutat și cu actuali și foști șefi ai comisiilor parlamentare de control care au lăsat de înțeles că nu au prea multe pârghii pentru un control real asupra structurilor de securitate.

„Istoria ultimilor ani ne arată că serviciile secrete din România caută să-și sporească influența și să comunice tot mai puțin cu cetățenii și cu instituțiile care ar trebui să le supravegheze activitatea. În lipsa unor mecanisme eficiente de control, puterea tot mai mare a acestor structuri generează în mod inevitabil abuzuri, iar siguranța națională e umbrela perfectă pentru a le ascunde. La ea se adaugă frica, alimentată de atmosfera care plutește în jur: «E prea riscant să te pui cu ei!»”, mai precizează Recorder.