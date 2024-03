INTERVIU Crenguța Leaua, lidera avocaților români din dosarul Roșia Montană: „Am dus la bun sfârșit ceea ce părea o muncă sisifică”

Într-un interviu pentru „Adevărul”, Crenguța Leaua, lidera echipei de avocați români care a câștigat procesul cu Gabriel Resources, a vorbit despre complexitatea dosarului și volumul uriaș care generază riscuri, despre efortul colectiv și despre ajutorul primit de la instituțiile statului, ONG-uri și de la oameni simpli din Roșia Montană. Avocata s-a referit și la șansele unei contestații a deciziei favorabile de la Washington.

„Suntem fericiți că am evitat ca cetățenii României să suporte o povară de peste 6 miliarde de dolari”, a declarat avocata Crenguța Leaua, lidera echipei de avocați români din acest proces. România a câștigat vineri, 8 martie, la Washington, procesul în dosarul Roșia Montană. Statul român nu va plăti nicio despăgubire, mai mult, România urmând a recupera de la Gabriel Resources peste 1,4 milioane dolari cheltuieli de judecată.

Decizia Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Băncii Mondiale (ICSID) a venit după aproape nouă ani de procese și audieri. România a fost reprezentată în acest proces major de Casa de avocatură românească Leaua Damcali Deaconu Păunescu - LDDP și de firma elvețiană LALIVE SA.

Crenguța Leaua este o avocată cu o carieră la superlativ, specializată de mulți ani în arbitraj internațional.

Pe parcursul interviului pentru „Adevărul”, avocata Crenguța Leaua a făcut referire și la motivele limitative ale unei contestații a companiei Gabriel Resources la decizia dată la Washington pe 8 martie.

Crenguța Leaua a absolvit trei facultăţi: la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (1996), Universitatea Ecologică Bucureşti (1994) şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (1997). Este avocat din 1996, iar în 2008 a obţinut doctoratul în drept la Universitatea din Bucureşti. Crenguța Leaua fost vicepreședinte al Curții Internaționale de Arbitraj - ICC Paris (2015- 2018), membră a Curții (2012-2015) și este în continuare membră a Comisiei de Arbitraj a ICC. Din 2007 este profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

„Volumul generează risc”

Adevărul: Ați reușit să câștigați un proces extrem de important pentru România. Cum ați reușit să întoarceți soarta unui proces în care România avea șanse teoretic mici?

Prof. univ. dr. Crenguța Leaua, avocat: Orice dosar complex are șanse mici, pentru ambele părți, deoarece gradul de complexitate factuală face probabil ca cel puțin o parte din situația de fapt să nu fie înțeleasă corect de către tribunalul arbitral. Volumul generează risc. Dacă am reușit, aceasta este datorită unei munci în echipă. Am lucrat două firme de avocatură, LALIVE (Geneva) și Leaua Damcali Deaconu Păunescu - LDDP ( București), iar în cadrul fiecărei firme o amplă echipă de avocați. În privința LDDP, trebuie să îi menționez pe colegii mei Ștefan Deaconu, Andreea Simulescu, Liliana Deaconescu, Corina Tănase, Andra Soare-Filatov care s-au dedicat profesional acestui dosar pe toată durata lui. Lor li s-au alăturat, pe anumite aspecte, și Aurora Damcali și Marius Grigorescu.

Când a fost nevoie, întreaga firmă, personal administrativ și avocați, ne-au sprijinit cu tot sufletul. Însă echipă nu au însemnat doar avocații. Am primit sprijin deplin pe tot ce a fost nevoie în colectarea dovezilor necesare cauzei și prezentarea situației de fapt din partea administrației publice, atât centrale cât și locale, coordonate de Ministerul Finanțelor. Am primit sprijin de la oamenii din Roșia Montana și de la reprezentanții ONG-urilor pe acele aspecte de fapt unde existau referiri ale reclamantului în dosar la aceștia. A fost un uriaș efort colectiv a sute de oameni care ne-au ajutat. E important să menționez rolul fundamental al colegilor mei care s-au întâlnit cu aceștia și au lucrat cu răbdare, atenție și suflet deschis, în a duce la bun sfârșit ceea ce părea o muncă sisifică. Gândiți-vă că au fost de acoperit evenimente derulate de-a lungul a mai multe decenii...

Care au fost cel mai importante argumente ale apărării pe care ați coordonat-o?

Aș dori să subliniez că la un asemenea volum de muncă nu există coordonare unică. Există paliere de coordonare. Coordonarea a fost deci colectivă, LALIVE și LDDP, cu paliere de responsabilitate. A fost un proiect amplu manageriat cu toată seriozitatea.

Care a fost cel mai important argument pe care l-ați prezentat pentru România pe parcursul procesului?

Faptul ca statul român a respectat drepturile investitorului.

”Audierile au fost momentele cele mai intense”

Care a fost prima reacție pe care ați avut-o când ați aflat decizia de la Washington?

Bucurie. Imensă. Colega mea Andreea Simulescu care a coordonat – între multe alte aspecte – și aspectele de comunicare cu Ministerul Finanțelor Publice a trimis hotărârea imediat la client, și apoi am început să citim cu toții, cu multă atenție, hotărârea.

Procesul a durat aproape nouă ani. Care au fost momentele-cheie de pe parcursul acestui proces?

Fiecare secundă a fost importantă. S-a muncit enorm. Dar momentele cele mai intense au fost audierile.

”6,7 miliarde de dolari reprezintă o sumă și un risc imens”

Firma Gabriel Resources are patru luni în care poate contesta decizia. Care sunt în opinia dumneavoastră șansele unei contestații și ale unei răsturnări a deciziei de la Washington?

Nu pot aprecia la acest moment ce șanse ar avea o ipotetică – dar posibilă teoretic- contestare a hotărârii din partea investitorului. Motivele acțiunii în anulare sunt limitative, și investitorul va decide dacă sau nu contestă hotărârea și pentru ce motive. Noi considerăm că tribunalul arbitral a decis corect, dar hotărârea a fost luată cu majoritate, există o opinie separată a unui arbitru.

Ați câștigat şase procese de arbitraj internaţional ca avocat al României alături de colegii dumneavoastră. Cum a fost ca dificultate și complexitate procesul legat de Roșia Montană comparativ cu celelalte cinci procese?

Da, au fost în total cinci cauze câștigate de noi (echipa LALIVE și LDDP) în fața tribunalelor ICSID. Acesta a fost de departe dosarul cu cel mai mare grad de complexitate a situației de fapt, dar și ca potențial impact financiar. 6,7 miliarde de dolari reprezintă o sumă și un risc imens. Ne bucurăm că tribunalul a înțeles corect – chiar dacă doar cu majoritate - poziția României în relația cu investitorul străin, astfel cum am explicat-o și dovedit-o în dosar.