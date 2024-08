O nouă postare a fostului polițist sibian Viorel Teacă a devenit virală după ce a repetat un experiment realizat anterior de un șef de poliție din Africa, în care s-a testat legătura dintre consumul unui corn cu ciocolată și alcoolemie.

Viorel Teacă a realizat propriul experiment folosind un croissant cu vanilie și un alcooltest Drager, folosit și de Poliția Română. Astfel, a obținut o alcoolemie de 0,32. Videoclipul său a strâns aproape 1,5 milioane de vizualizări, declanșând numeroase reacții online.

În timp ce unii au pus la îndoială autenticitatea experimentului, alții au folosit ocazia pentru a critica legislația și sistemul, sugerând că oameni nevinovați ar putea rămâne fără permis din cauza unor situații similare.

„Haideți să facem și noi testul... Rezultatul cu alcooltestul Dräger : 0,32!”

Postarea reprezintă un colaj realizat din două experimente similare: unul realizat în Africa și celălalt în România. În videoclipul original, un primar oferă șefului Poliției locale un corn cu ciocolată, dorind să testeze dacă acesta va arăta semne de alcoolemie. „Să vedem dacă ești beat sau nu”, îi spune primarul, în timp ce șeful Poliției suflă în etilotest. Surpriza vine când aparatul indică o alcoolemie de 0,21, lăsându-l buimac pe polițistul african.

Viorel Teacă a decis să replice experimentul, dar cu un croissant cu vanilie și esență de șampanie, folosind un alcooltest marca Dräger, recunoscut la nivel european și folosit și de Poliția Română. „Este un aparat extrem de sensibil la alcool”, explică el.

Dräger este una dintre cele mai cunoscute mărci de alcooltest folosite de poliție și instituții la nivel internațional.

După ce a consumat jumătate din croissant, Teacă suflă în alcooltest. „Ia uitați: 0,32!”, anunță el rezultatul, lăsându-și audiența să tragă propriile concluzii. Fără alte comentarii, experimentul său a captat rapid atenția, generând reacții și dezbateri aprinse online.

„Iese alcoolemia și la pasta de dinți, la guma de mestecat și multe altele”

Reacțiile internauților la experimentul privind impactul consumului de cornuri cu ciocolată / vanilie cu aromă de șampanie asupra alcoolemiei au fost variate și reflectă o gamă largă de perspective și experiențe personale.

Mai mulți internauți, care au lucrat sau lucrează în domeniul panificației, au explicat că produsele de panificație, inclusiv cornurile, pot fi tratate cu alcool de înaltă concentrație pentru a extinde termenul de valabilitate. Acest alcool poate influența rezultatele unui test de alcoolemie, chiar dacă este utilizat în cantități foarte mici: „Am lucrat în panificație. Tot ce este ambalat în folie se stropește cu un alcool foarte pur, de concentrație foarte mare, ceva de îți lăcrimează ochii când ești mai aproape atunci când se ambalează. De ce? Ca să mărească termenul de valabilitate. Se folosește și în aluat!”.

Alte comentarii au sugerat că etilotestele pot da rezultate false pozitive și din cauza altor surse diverse ce pot conține alcool, precum produsele de igienă personală, dar și că pot fi influențate de factori externi, inclusiv consumul de produse cu arome care conțin alcool: „Aveam aparat, la fel, de la aceeași firmă, în 2011 și trebuia să testez toți muncitorii înainte de a pleca de la hotel, țin să vă spun că iese alcoolemia și la pasta de dinți, la guma de mestecat și multe altele”.

„La graniță, m-a întrebat dacă am mâncat corn și mi-a spus că conțin alcool”

Au existat și voci care au atras atenția că testul nu a fost realizat corect, deoarece ar fi trebuit să se măsoare alcoolemia înainte și după consumul cornului pentru a verifica efectul real. Unii au menționat că ar fi trebuit să se aștepte o perioadă de timp sau să se bea apă pentru a elimina orice reziduuri de alcool din cavitatea bucală înainte de a efectua testul.

Au existat și persoane care au relatat despre cazuri în care șoferii au rămas fără permis de conducere din cauza unor cantități mici de alcool detectate, inclusiv din produse de panificație: „E adevărat. Și eu am pățit la graniță. Și m-a întrebat dacă am mâncat corn cu ciocolată, că a văzut ambalajul. Și mi-a spus să fiu atent cu cornurile respective, conțin alcool” sau „Soțul, de la o brânzoaică cu urdă și esență de rom, a rămas fără permis. A avut 0.05 alcoolemie, nu a fost testat în sânge” ori: „La 0,10 am fost lăsat fără permis. Asta rămâne în cazierul auto și nu am fost reangajat, fiind șofer de profesie. Dacă fiecare angajator, cere cazier auto, stai fără muncă cinci ani”.

Unele comentarii au considerat experimentul ca fiind exagerat și o strategie pentru atragerea atenției, mai degrabă decât o demonstrație științifică validă. S-au menționat și cazuri în care rezultatele testului nu au fost relevante și au fost folosite doar pentru a genera trafic online: „Corect era să sufli înainte să mănânci și după, așa demonstrai că e de la corn. Poate ai consumat ceva alcool înainte să mănânci cornul”.

Drojdia din produsele de patiserie poate genera alcool, urmare a fermentației

Specialiștii recunosc că este posibil ca anumite cornuri cu ciocolată sau vanilie să provoace o alcoolemie foarte mică în sânge, dar acest lucru este extrem de rar și depinde de modul în care sunt produse.

Acest fenomen poate apărea în special în cazul produselor de patiserie care conțin drojdie și care, în urma procesului de fermentație, pot genera o cantitate foarte mică de alcool. În plus, unele creme sau arome de ciocolată și vanilie pot conține urme de alcool, folosit ca solvent pentru arome sau conservant. Cu toate acestea, cantitatea de alcool din astfel de produse este în general extrem de mică și, de obicei, nu ar trebui să aibă un impact semnificativ asupra alcoolemiei.

Totuși, este important de menționat că această alcoolemie este, în mod normal, mult sub nivelul detectabil de către un etilotest standard și nu ar trebui să fie o problemă în condiții normale de consum.