Gruparea lui Andrew Tate: bărbații plăteau 8.000 de dolari pe an pentru a obține „diplomă de peşte“

O investigație dezvăluie că faima lui Andrew Tate este folosită pentru a vinde bărbaţilor din întreaga lume o metodă de abuz asupra femeilor.

BBC a descoperit dovezi potrivit cărora zeci de femei au fost racolate pentru a lucra în domeniul sexului online de către membrii grupului online „War Room” al influencerului Andrew Tate.

Conform BBC, au fost identificate 45 de potenţiale victime între martie 2019 şi aprilie 2020, dar este probabil ca numărul total să fie mai mare.

Potrivit discuţiilor făcute publice, membrii War Room par să creadă că fac „condiţionări pavloviene” asupra femeilor: „aşa se dresează câinii”, se arată într-un mesaj de pe grup. Instrucţiunile sunt furnizate de obicei de „generali”.

Metoda lor de „dresaj” include teste de supunere, cum ar fi determinarea femeilor să îşi tatueze iniţialele membrilor War Room pe corp.

Andrew Tate spune că grupul „War Room”- la care cineva se poate abona în schimbul a 8.000 de dolari pe an - este o reţea a bărbaţilor puternici şi a celor care vor să înveţe de la ei. „Grupul War Room promovează autodisciplina, motivaţia şi consolidarea încrederii în sine, oferind în acelaşi timp membrilor acces la mii de profesionişti din întreaga lume care încurajează responsabilitatea personală şi asumarea răspunderii, subliniind importanţa asumării responsabilităţii pentru alegerile şi acţiunile tale”, arată un comunicat emis în numele lui Andrew Tate.

Cu toate acestea, scurgerile de informaţii din discuţiile online indică faptul că War Room îi învaţă pe membri, prin intermediul aşa-numitului curs „PhD” - iniţialele înseamnă „Pimpin' Hoes Degree” (Diplomă pentru a fi peşte de prostituată) - cum să ademenească femei pentru a le face să lucreze în domeniul sexului.

Cea mai recentă investigaţie a BBC - prezentată în documentarul Andrew Tate: The Man Who Groomed the World? - se concentrează pe 12.000 de pagini de mesaje criptate pe Telegram trimise de sutele de membri ai grupului de chat „War Room”.

Accesul BBC la discuţiile de pe grup a fost limitat la mesajele trimise într-o perioadă de 13 luni - astfel încât numărul total de femei posibil vizate şi exploatate de grupul care a fost format în 2019 ar putea fi mult mai mare.

Investigaţia BBC sugerează că faima lui Andrew Tate este folosită pentru a vinde, de fapt, bărbaţilor din întreaga lume o metodă de abuz asupra femeilor. Andrew Tate neagă orice abatere şi spune că este pregătit să îşi apere nevinovăţia.

O declaraţie transmisă de un reprezentant al său a declarat că ceea ce a descoperit BBC reprezintă „o altă încercare neruşinată de a prezenta acuzaţii unilaterale şi neverificate” împotriva sa. Fostul kickboxer, în vârstă de 36 de ani, a fost acuzat în România de viol şi trafic de persoane. La 4 august, el a fost eliberat din arestul la domiciliu până la proces. Fratele său,Tristan, şi doi asociaţi sunt, de asemenea, puşi sub acuzare, dar toţi îşi proclamă nevinovăţia. „Vrăjitorul Iggy Semmelweis” Membrii grupului lui Tate sunt instruiţi de către unii dintre liderii War Room - cunoscuţi sub numele de „generali” - să seducă romantic, să manipuleze emoţional şi să izoleze social femeile înainte de a le ademeni să apară în faţa camerelor web, luându-le adesea toţi sau majoritatea banilor pe care îi câştigă din videochat.

Mesajele - obţinute în exclusivitate de BBC - sugerează că violenţa împotriva femeilor a fost învăţată şi încurajată de unii dintre „generalii” lui Andrew Tate. Dacă cea mai mare parte a atenţiei mediatice în jurul acestui dosar s-a concentrat asupra fraţilor Tate, investigaţia BBC a descoperit că un autoproclamat „vrăjitor”, cunoscut sub pseudonimul „Iggy Semmelweiss”, pare să fie adevăratul lider şi forţa motrice intelectuală a grupului War Room.

BBC redă ca exemplu un mesaj de la „Iggy Semmelweiss” către membrii War Room: „Reducem în mod deliberat atenţia şi observăm dacă ea ne urmăreşte. / Apoi stabilim o „întâlnire la o cafea” şi executăm o mişcare pentru a afla dacă este DISPUSĂ să ne plătească cafeaua şi să ne servească. / După aceea, urmează o serie de paşi graduali pentru a elimina întreaga structură de sprijin din viaţa ei. / Apoi o „pedepsim” pentru o abatere - reală sau imaginară - punând-o să îşi tatueze numele nostru pe ea şi să-şi părăsească casa/apartamentul/oraşul/ţara, familia”.

Victimă: „S-a folosit foarte mult de sex pentru a mă manipula”

Investigaţia BBC a descoperit că, până în august 2022, existau 434 de membri „War Room” în întreaga lume. Deşi nu toţi au acţionat în urma „învăţăturilor” de pe grup, BBC a reuşit să identifice multe dintre femeile posibil să fi fost atrase în capcană de membrii grupului, plus alte 29 de femei care au fost vizate în aceeaşi perioadă. BBC a vorbit cu două femei care au declarat că au fost exploatate de membrii War Room.

Deşi locuiesc la mii de kilometri distanţă, poveştile lor arată că bărbaţii urmau aceleaşi tactici. Ambele femei au declarat că au crezut iniţial că au o relaţie romantică cu aceşti bărbaţi - care au început apoi să le manipuleze treptat pentru a le face să lucreze în domeniul sexului, o strategie cunoscută sub numele de „metoda loverboy”. „S-a folosit foarte mult de sex pentru a mă manipula”, a declarat „Maria” - un nume fictiv dat victimei - din Buenos Aires, Argentina.

Femeile mai spun că au fost supuse la violenţă, izolate de prieteni şi forţate să îndeplinească sarcini umilitoare pentru a-şi demonstra supunerea. „Amanda” - de asemenea un pseudonim - care locuieşte pe coasta de vest a SUA, a declarat pentru BBC că a fost pregătită de unul dintre „generalii” lui Andrew Tate. Ea susţine că a dat până la 80% din ceea ce a câştigat la un moment dat - în total 95.000 de dolari - către doi membri ai War Room. Femeia a declarat pentru BBC că a fost pălmuită de un „general” care a exploatat-o şi a arătat reporterilor fotografii în care avea vânătăi.

„Avea control asupra tuturor lucrurilor”, a mărturisit ea. Dezvăluiri despre „vrăjitorul” lui Tate Eli, un denunţător care spune că a petrecut doi ani ca şef de vânzări şi marketing al organizaţiei Tate, a declarat pentru BBC: „War Room este despre cum să obţii femei care să te servească în viaţă”. Eli spune că a fost „spălat pe creier” de către grupul Tate, pe care îl descrie ca fiind un „cult”. Eli a descris, de asemenea, rolul lui „Iggy Semmelweiss” în cadrul War Room.

Întrebat cine era cu adevărat la conducerea grupului, denunţătorul a spus: „Iggy se află în vârf”.

Numele real al lui „Iggy” este Miles Sonkin. Născut în Chicago, Illinois, în 1961, el este un fost membru a cel puţin două presupuse secte, a dezvoltat un interes pentru extrema dreaptă în anii 2000 şi se pare că l-a cunoscut pe Andrew Tate în jurul anului 2018. La scurt timp după aceea, Tate a început să îşi vândă propriile cursuri, iar War Room a fost înfiinţată în 2019.

Sonkin trimite tuturor noilor membri ai War Room o listă de lectură şi un manifest care prezintă agenda grupului.

Când reporterul BBC a vrut să-i ceară o reacţie, în faţa casei sale din Los Angeles, California, Sonkin nu a făcut niciun comentariu.

Cu toate acestea, Andrew Tate - cu cei 7,6 milioane de urmăritori de pe Twitter şi cu legiunile sale de fani care doresc să-i imite stilul de viaţă - este cel care rămâne punctul central al grupului, în ciuda procesului său care urmează să aibă loc în România.

În declaraţia pentru BBC, purtătorul său de cuvânt a spus că cele constatate de BBC „nu numai că prezintă acuzaţii false, dar insultă comunitatea masivă care îl consideră pe Andrew Tate o forţă pozitivă care le schimbă viaţa”.

Andrew Tate „este pregătit să ia toate măsurile legale necesare pentru a-şi apăra nevinovăţia şi pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili de afirmaţiile defăimătoare”, a adăugat purtătorul de cuvânt.