Generalul Dumitru Dumbravă spune că nu a făcut niciodată presiuni asupra magistraților: „Nu mi-e frică de nimic”

Fostul șef al SRI, generalul (r) Dumitru Dumbravă, acuzat de săvârşirea unor infracţiuni de trafic de influenţă, alături de Florian Coldea, a declarat, pentru Agerpres, că nu a făcut niciodată presiuni asupra magistraților.

Dumitru s-a prezentat luni, 24 iunie 2024, la Secția 11 de Poliție din București, unde a venit să dea cu subsemnatul în contextul controlului judiciar sub care se află.

„Niciodată nu am făcut presiuni pe un judecător sau procuror. Dacă vreun magistrat s-a simțit lezat, îl rog să meargă să denunțe. Nu mi-e frică de nimic. Eu nu am încheiat contracte de consultanță cu nimeni. Nu i-am promis domnului Hideg lucruri care sunt împotriva legii. Nu am comis nicio faptă imorală. Nu m-am întâlnit niciodată cu afaceristul chinez”, a declarat Dumitru Dumbravă în fața jurnaliștilor.

DNA a anunţat oficial, într-un comunicat de presă, că i-a pus sub acuzare pentru trafic de influenţă pe Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, şi pe generalul Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcției Juridice din SRI, aceştia fiind plasaţi sub control judiciar pe cauţiune, cu interdicţia de a părăsi teritoriul ţării.

"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând cu data de 24 mai 2024, faţă de patru persoane (doi foşti militari, în prezent asociaţi în cadrul unor societăţi, un avocat din cadrul Baroului Bucureşti şi o persoană fără calitate specială), pentru săvârşirea unor infracţiuni de trafic de influenţă, forma participaţiei penale fiind autoratul şi complicitatea", a transmis DNA.

DNA nu menţionează numele inculpaţilor, dar este vorba despre generalii Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă, iar a patra persoană pusă sub acuzare este Dan Tocaci, un apropiat al celor trei, potrivit Agerpres.

Omul de afaceri Cătălin Hideg, cel care i-a denunţat la DNA pe foştii generali SRI Florian Coldea şi Dumitru Dumbravă, a declarat, în luna mai a acestui an, că Dumitru și Coldea i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Trăilă, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta să obţină o pedeapsă cu suspendare, într-un dosar în care are o condamnare în primă instanţă de 4 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene.

Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat în luna februarie de Tribunalul Bucureşti la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false şi spălare de bani, într-un dosar legat de o fraudă cu fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.

Dosarul se află în prezent în faza de apel la Curtea de Apel Bucureşti.

În schimbul acestor bani, i s-ar fi promis "optimizarea problemelor sale din justiţie", adică să primească o pedeapsă cu suspendare.

Cătălin Hideg a mai susţinut că a plătit o primă tranşă de 100.000 de euro, însă nu a mai avut bani, după care ar fi fost ameninţat să achite restul sumei.

El a recunoscut că a depus un denunţ la DNA şi peste 20 de înregistrări cu "probe clare" împotriva celor care l-au ameninţat.

Pe de altă parte, Hideg a mărturisit că nu are probe că banii pe care i-a dat avocatului Trăilă ar fi ajuns la foştii generali SRI.