Fostul ministru de Interne Vasile Blaga, despre audierea lui Călin Georgescu: „Are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca orice alt cetăţean”

Senatorul Vasile Blaga, fost ministru de Interne, spune că audierea lui Călin Georgescu este absolut normală, pentru că beneficiază de aceleaşi drepturi, dar are şi aceleaşi obligaţii ca oricare alt cetăţean român.

„E cetăţean român; când e întrebat de către instituţiile statului, el trebuie să răspundă. Eu nu cred că are o calitate în plus sau în minus domnul Georgescu, ca şi orice alt cetăţean român. Este cetăţean român şi trebuie să răspundă ca orice cetăţean român. Are aceleaşi drepturi şi libertăţi, dar şi obligaţii, ca şi orice alt cetăţean român”, a precizat Vasile Blaga, citat de Agerpres.

În ceea ce priveşte o posibilă interzicere a candidaturii lui Georgescu la alegerile prezidenţiale, Vasile Blaga a spus: „Să vedem, prima dată, de ce îl acuză procurorii, dacă îl vor duce în faţa unui judecător”.

Declaraţia fostului ministru de Interne vine la scurt timp după ce Călin Georgescu a fost, miercuri, escortat de poliţie până la sediul Parchetului General, pentru a răspunde la acuzaţii legate de răsturnarea ordinii constituţionale.