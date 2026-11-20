Ian Brzezinski, fost oficial de rang înalt al Pentagonului și unul dintre susținătorii aderării României la NATO, afirmă că Alianța Nord-Atlantică traversează o perioadă dificilă, marcată de o capacitate tot mai redusă de a descuraja agresiunile Rusiei și lansează un avertisment care dă fiori.

Ian Brzezinski Foto: FB International Centre for Defence and Security - ICDS

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, expertul american a avertizat că orice încercare de negociere a viitorului Ucrainei fără participarea Kievului și a Europei ar putea provoca o criză majoră în relația transatlantică.

Referindu-se la summitul dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, Brzezinski s-a declarat „foarte îngrijorat” și a susținut că reuniunea este dezechilibrată încă de la început.

„Nu este cu adevărat o reuniune trilaterală, ci mai degrabă o întâlnire între Trump și alianța Rusia-China”, afirmă fostul oficial american, arătând că Moscova și Beijingul și-au coordonat pozițiile înaintea discuțiilor.

„Ne aflăm acum într-o criză de descurajare”

Brzezinski consideră că agresiunile ruse nu mai vizează exclusiv Ucraina și că NATO nu a reacționat suficient de ferm în ultimul deceniu.

„Ne aflăm acum într-o criză de descurajare”, spune expertul, argumentând că Rusia a desfășurat ani la rând acțiuni ostile împotriva statelor NATO, de la sabotaje și campanii de dezinformare până la atacuri care au afectat securitatea în regiunea Mării Negre.

Potrivit acestuia, incidentele produse în apropierea coastelor României și Bulgariei demonstrează că riscurile pentru statele NATO din regiune au crescut semnificativ.

„Putin a ajuns astfel să creadă că el controlează escaladarea și deține inițiativa. Va continua să înainteze”

În opinia sa, lipsa unor reacții mai dure din partea Occidentului l-a încurajat pe liderul de la Kremlin să continue escaladarea.

„Putin percepe slăbiciunea ca pe o oportunitate”, avertizează Brzezinski,

Fostul oficial de la Pentagon a adăugat:

„Din păcate, Putin a ajuns astfel să creadă că el controlează escaladarea și deține inițiativa. Va continua să înainteze până când Alianța va adopta măsuri care să-l coste cu adevărat”.

Critici față de planurile de retragere a militarilor americani

Fostul oficial al Pentagonului s-a pronunțat și împotriva reducerii prezenței militare americane în Europa, idee discutată în administrația Trump.

„Retragerea forțelor americane din Europa este o greșeală”, susține Brzezinski, care consideră că Washingtonul ar trebui să crească, nu să reducă efectivele de pe continent.

Ian Brzezinski afirmă că Statele Unite ar trebui să mențină permanent aproximativ 100.000 de militari în Europa, argumentând că această prezență este esențială pentru securitatea comună și pentru funcționarea eficientă a NATO.

Temeri privind o nouă împărțire a sferelor de influență

Întrebat dacă summitul de la Shenzhen ar putea deschide calea unor înțelegeri privind împărțirea sferelor de influență, Brzezinski a avertizat că un astfel de scenariu ar avea efecte majore asupra securității europene.

„Dacă întâlnirile de la Shenzhen vor duce la vreun acord privind împărțirea sferelor de influență, acesta ar fi profund destabilizator”, afirmă expertul.

Totuși, el subliniază că situația actuală este diferită de cea de la Ialta, deoarece Europa dispune astăzi de resurse economice, politice și militare care îi permit să se opună unei eventuale reconfigurări a continentului.

România, un aliat „neprețuit”

În ceea ce privește relația bilaterală dintre București și Washington, Brzezinski a descris parteneriatul strategic drept extrem de valoros pentru Statele Unite.

„Relația de securitate dintre Statele Unite și România este neprețuită”, afirmă fostul oficial al Pentagonului.

El a amintit contribuțiile României în operațiunile NATO și rolul strategic al bazelor de la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii, apreciind că România rămâne unul dintre cei mai importanți aliați ai Washingtonului pe flancul estic.

În pofida tensiunilor actuale, Brzezinski spune că rămâne optimist în privința viitorului NATO și apreciază că sprijinul pentru Alianță continuă să fie puternic atât în Congresul american, cât și în rândul opiniei publice din Statele Unite. Potrivit acestuia, după actuala perioadă de incertitudine, relația transatlantică ar putea ieși chiar mai puternică decât înainte.