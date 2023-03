Elena Udrea, mesaj din pușcărie după moartea lui Rudel Obreja. Cine trebuie să-l aibă pe conștiință

Fostul ministru al Dezvoltării Elena Udrea a transmis un mesaj din pușcărie după moartea lui Rudel Obreja în care spune că toți cei care l-au băgat la închisoare trebuie să-l aibă pe conștiință.

Fostul ministru al Dezvoltării, Elena Udrea, a spus despre moartea fostului sportiv Rudel Obreja că boala din cauza căreia s-a prăpădit a fost declanșată de hărțuirea la care a fost supus în ultimii ani.

”Toți cei care l-au băgat în închisoare pentru dosarul ”Gala Bute” ar trebui să îl aibă pe conștiință. Este fără îndoială ca boala lui s-a declanșat din cauza hărțuirii timp de 8 ani în dosarul “Gala Bute”. A fost arestat de trei ori în acest timp ca și mine, ultima dată pe 7 aprilie anul trecut, reîncarcerarea a fost un soc pentru el. Nu se aștepta ca decizia CCR să nu fie respectată”, a scris Elena Udrea pe pagina de Facebook.

Ea a mai precizat că Obreja a fost ținut în pușcărie cu diagnostice și tratamente greșite.

”După o luna a început sa se simtă rău, dar doctorul de la Jilava nu l-a luat în serios si încă doua luni l-au ținut în pușcărie cu diagnostice și tratamente greșite. După patru luni in sfârșit au acceptat sa îl trimită la spitalul Fundeni unde i s-a descoperit cancer la pancreas, însă din păcate era prea târziu, era in faza terminala. Doar la presiunea presei l-au pus liber fără însă sa-i dea voie in afara țării sa se trateze”, a mai spus Udrea.

”Toți cei care au fost părtași la acest abuz al justiției “statului paralel” care este dosarul “Gala Bute”, trebuie sa îl aibă pe conștiința, a murit un om, un tata, un soț. Au rămas 3 copii fără tată”, a încheiat Udrea.

Rudel Obreja, fostul pugilist și mai apoi președinte al federației de box, a murit la vârsta de 57 de ani, după ce în ultimele luni a trecut prin momente grele.

În 2004 președinte, în 2018, trimis la închisoare

În 2004, Obreja a fost ales preşedinte al Federaţiei Române de Box, îndeplinind în acelaşi timp diferite funcţii în federaţiile europeană şi internaţională a boxului amator.

În 2018 a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi complicitate la luare de mită în Gala Bute. El a fost eliberat în decembrie 2018 din Penitenciarul Jilava după ce magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-au admis contestaţia de suspendare a executării pedepsei, formulate în baza faptului că alcătuirea completurilor de 5 judecători nu s-a făcut prin tragere la sorţi.

În aprilie 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins ca nefondate contestaţiile în anulare ale lui Rudel Obreja, astfel că acesta a revenit după gratii. În iulie 2022, Tribunalul Ilfov dispunea eliberarea lui Rudel Obreja pentru ca acesta să se poată trata de cancer într-un spital civil din ţară.