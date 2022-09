Ambasadorul chinez la București: Promovăm dezvoltarea constantă și pe termen lung a relațiilor China-România

Cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la independența României, în calitate de cel de-al 21-lea Ambasador al Chinei în România, sunt onorat să vizitez frumoasa „Perlă a Mării Negre”. Îmi amintesc că am văzut foarte multe filme românești vechi și simt că România este ca un prieten pe care nu îl mai văzusem de mult. După preluarea mandatului, am experimentat personal prietenia și entuziasmul poporului român și mi-am făcut mulți prieteni noi, am simțit profund că prietenia tradițională dintre China și România este din ce în ce mai durabilă și am deplină încredere în dezvoltarea viitoare a relațiilor bilaterale.

România a fost a treia țară care a recunoscut China Nouă. De la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România, cele două țări au fost împreună la bine și la greu de mai bine de 70 de ani. În ciuda schimbărilor din situația internațională, cele două țări și cele două popoare au avut mereu relații reciproce de prietenie, pline de sinceritate și curtoazie. Relațiile bilaterale au evoluat întotdeauna în mod constant și au lăsat un capitol exemplar în analele relațiilor internaționale și o moștenire istorică valoroasă de încredere reciprocă, beneficii reciproce și asistență reciprocă.

„Încrederea reciprocă” a construit o bază politică solidă pentru relațiile bilaterale și a stabilit direcția relațiilor bilaterale

De-a lungul anilor, China și România s-au tratat întotdeauna la egal, au respectat întotdeauna calea de dezvoltare aleasă în mod independent de celălalt, au susținut întotdeauna interesele de nucleu și preocupările majore ale celuilalt și s-au angajat mereu să promoveze multilateralismul, pacea și dezvoltarea globală. România a jucat un rol important în recuperarea locului legitm al Chinei în cadrul Națiunilor Unite, iar China a sprijinit activ România în protejarea suveranității și independenței naționale. China a acordat întotdeauna o mare importanță relațiilor sale cu România, iar liderii de stat chinezi succesivi au vizitat România. Atât Adunarea Naţională a Reprezentanților Poporului Chinez, cât şi Parlamentul României au înfiinţat grupuri bilaterale de prietenie, iar cele două ţări au stabilit o serie de mecanisme de consultare a politicilor. Deși cele două țări au diferențe mari în sistemele sociale și în ideologii, încrederea politică reciprocă dintre cele două părți a continuat să fie consolidată, iar relațiile China-România au avut parte de două „actualizări” pentru a deveni un Parteneriat Amplu de Prietenie și Cooperare.

„Beneficiul reciproc” a îmbogățit conotația relațiilor bilaterale și a adus beneficii tangibile celor două popoare

În spiritul egalității și al beneficiului reciproc, cele două țări au desfășurat în mod activ o cooperare completă pe mai multe niveluri și pe scară largă. În special, de la începutul noului secol, cooperarea economică și comercială dintre cele două țări a făcut un salt uriaș, volumul comerțului bilateral a crescut de la mai puțin de 300 de milioane de dolari SUA în anul 2000, la peste 10 miliarde de dolari SUA anul trecut, o creștere de peste 30 de ori. În ultimii ani, datorită mecanismelor de platformă precum Inițiativa „Belt and Road” și cooperarea China-CEEC, cooperarea reciproc avantajoasă China-România a făcut noi progrese. Întreprinderile chineze au participat activ la construcția infrastructurii, producție și alte domenii din România, realizând avantaje complementare și creând un număr mare de locuri de muncă. Produsele agricole precum lucerna, mierea și afinele congelate au fost aprobate pentru export în China, ceea ce a favorizat creșterea rapidă a exporturilor României în China. Cooperarea dintre cele două țări în domenii emergente, cum ar fi vehiculele electrice și energia regenerabilă, a făcut progrese noi și are perspective largi.

„Asistența reciprocă” a scris o poveste emoționantă în relațiile bilaterale și a continuat prietenia tradițională după modelul „prietenul adevărat la nevoie se cunoaște”

Deși China și România sunt separate de vastul continent eurasiatic, oamenii celor două țări au împărtășit întotdeauna și bune și rele și se bucură de o legătură profundă unul cu celălalt. În primele zile ale înființării Chinei Noi, experții români au adus contribuții importante la industrializarea Chinei Noi. În 1970, România a fost lovită de inundații catastrofale, iar China a oferit un ajutor material semnificativ, reprezentând aproximativ o treime din totalul ajutorului pe care România îl primea la acea vreme. În 2008, când Sichuan, China a fost lovit de un cutremur uriaș, România a întins rapid o mână de ajutor. În ultimii ani, cele două țări s-au ajutat reciproc în lupta împotriva epidemiei de COVID-19. Guvernul României a oferit sprijin complet pentru evacuarea cetățenilor chinezi din Ucraina, iar China la rândul său, a oferit României asistență umanitară.

În prezent, avem parte de un secol de schimbări suprapuse și cu epidemia de COVID-19, lumea a intrat într-o nouă perioadă de turbulențe și schimbări și toate țările trebuie să lucreze împreună pentru a face față acestora. Președintele Xi Jinping a propus succesiv inițiativa de dezvoltare globală și inițiativa de securitate globală și a prezentat planul Chinei de a promova instituirea unui sistem de guvernanță global mai just și mai rezonabil. Sperăm ca România să participe activ și să promoveze în comun securitatea globală, stabilitatea și cooperarea pentru dezvoltare. În trecut, China și România au lucrat împreună în condiții complexe pentru a construi un monument istoric al relațiilor bilaterale. Astăzi, ar trebui să dăm dovadă de curajul de a spune că nu ne este frică așa cum norii și ceața nu ne pot împiedica privirea, să învățăm din înțelepciunea și experiența istorică, să urmăm tendința generală de cooperare de tip câștig în societatea umană, să aprofundăm conștientizarea construirii unei comunități umane cu un viitor împărtășit și să promovăm dezvoltarea stabilă și pe termen lung a Parteneriatului Amplu de Prietenie și Cooperare China-România. În etapa ce urmează, dezvoltarea relațiilor China-România ar trebui să se concentreze pe trei cuvinte cheie:

Primul cuvânt este „cuprinzător”, care stabilizează cârma relațiilor bilaterale printr-o comunicare deplină

Ar trebui să menținem impulsul schimburilor la nivel înalt, să organizăm dialog și schimburi la diferite niveluri și în diferite domenii pe baza respectului reciproc pentru interesele fundamentale și preocupările majore ale celuilalt și să conducem relațiile bilaterale în direcția corectă. Ar trebui să consolidăm politicile de comunicare, să găsim punctele de convergență ale strategiilor naționale de dezvoltare ale celor două țări și să promovăm dezvoltarea coordonată a relațiilor China-România și a procesului de dezvoltare a celor două țări.

Al doilea cuvânt este „cooperarea”, consolidarea și extinderea intereselor comune prin avantaje complementare

Ar trebui să continuăm să promovăm cooperarea în domenii tradiționale precum agricultura, comerțul, investițiile, infrastructura, logistica, producția etc. și în același timp, să ne concentrăm pe domenii emergente, cum ar fi dezvoltarea ecologică, economia digitală, îngrijirea sănătății, să extindem amploarea și profunzimea cooperării reciproc avantajoase, să creăm un impuls de cooperare orientat spre viitor și să realizăm beneficii reciproce și o dezvoltare comună. Ar trebuie să folosim pe deplin platformele pragmatice și eficiente, cum ar fi construcția comună a inițiativei „Belt and Road” și cooperarea China-CEEC, adăugând constant noi conotații relațiilor bilaterale. China va găzdui cea de-a cincea Expoziție Internațională de Import în luna noiembrie a acestui an. România este binevenită să participe activ și să împărtășească dividendele dezvoltării Chinei.

Al treilea cuvânt este „prietenia”, care consolidează fundamentul relațiilor bilaterale prin legături interpersonale

Prietenia dintre oameni reprezintă cheia relațiilor dintre state. Este necesar să consolidăm cooperarea interpersonală dintre China și România în educație, știință, cultură, sport și alte domenii, să promovăm schimburile neguvernamentale, să folosim resursele Sister Cities pentru a mobiliza entuziasmul grupurilor locale și de tineret, care să semene sentimentul prieteniei China-România în inimile mai multor oameni.

Un proverb românesc spune : „Cine nu se urcă pe munte nu cunoaşte înălţimea cerului”. În calitate de nou Ambasador al Chinei în România, sunt dispus să lucrez cu România pentru a întări încrederea, a construi un consens și a impulsiona o nouă fază a relațiilor bilaterale în mijlocul schimbărilor, astfel încât să obținem o dezvoltare durabilă, constantă și solidă care să aducă mai multe beneficii pentru cele două țări și cele două popoare.

E. S. Han Chunlin

Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România