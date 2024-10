Poliția germană de Frontieră a făcut publică o imagine a unui colier evaluat la aproximativ 500.000 de euro, confiscat de la fostul ministru Adriean Videanu pe aeroportul din Munchen.

Pe 30 septembrie, autoritățile vamale din Munchen, anunțau că au confiscat bijuterii în valoare de peste 650.000 de euro de la un cuplu de români, așa cum „Adevărul” a relatat pe 1 octombrie. S-a descoperit că cei doi nu erau nimeni alții decât fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, şi soţia sa, care reveneau în ţară după o vizită în Elveţia, unde au făcut și cumpărături.

Cele două bijuterii au fost confiscate, având în vedere că reglementările vamale germane permit importul de suveniruri fără taxe doar până la 430 de euro. Cuplul a achitat taxe de import de aproximativ 130.000 de euro pentru a recupera bijuteriile și se confruntă cu o anchetă penală fiscală.

Adriean Videanu și soția lui tocmai sosiseră din Elveția, pe aeroportul din capitala Bavariei, când au atras atenția vameșilor.

Când au verificat bagajele, aceștia au descoperit un colier estimat la aproape 500.000 de euro (aproximativ 471.000 de franci elvețieni). Acest colier, realizat de Cartier, este din aur alb și este ornamentat cu 614 diamante, onixuri și smaralde, conform informațiilor din presa locală. Mai exact, colierul Panthère de Cartier, este realizat din „aur alb (750/1000), decorat cu 2 ochi de smarald, 11 pete de onix, 1 nas de onix și 614 diamante tăiate în briliante, totalizând 16,25 carate”, potrivit informațiilor de pe site-ul Cartier, citat și de Hotnews.

Cum se apără Adriean Videanu

Fostul ministru Adriean Videanu a transmis pentru G4Media că a fost „o neînțelegere cauzată de faptul că nu am știu legislația UE, care spune că taxele pentru bunuri de valoare aduse din afara UE trebuie plătite în primul stat membru în care am ajuns, și nu în România, țara unde am rezidența fiscală”.

„Este vorba despre un colier pentru soția mea și un ceas, ambele cumpărate din Elveția și care erau în ambalaje, cu toate facturile aferente. Vameşul a susţinut că trebuie să plătesc în Germania atât taxele, cât şi TVA, şi până la plata tuturor sumelor ei au reţinut bijuteriile. Am plătit taxele cerute, dar le-am comunicat că voi contesta administrativ decizia, pentru că eu cred că e normal să plătesc TVA acolo unde am reşedinţa fiscală, adică în România”, a spus Adriean Videanu.

Pentru a recupera bijuteriile, fostul ministru a plătit taxe de import în valoare de 130.000 de euro (123.000 de franci), din care se scade indemnizația permisă de 430 de euro (405 franci) pe persoană.

„Bunurile au fost confiscate”, a declarat Thomas Meister de la biroul vamal din München, pe 30 octombrie.

Adriean Videanu, fost lider influent al PDL și apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, a fost primar al Capitalei între 2005 și 2008, apoi Ministru al Economiei, fiind promotorul cotei unice de impozitare. După retragerea din politică, el conduce grupul de firme Theda Mar, activ în construcții și energie. În mai 2024, Videanu a fost achitat definitiv în dosarul Romgaz-Interagro, în care era acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și delapidare.