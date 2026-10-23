Criminalul Carlei, studenta româncă de 19 ani care a fost ucisă în camera de cămin, a fost condamnat la închisoare pe viață. Nathan Owens, tatăl vitreg al tinerei, a dezvoltat o obsesie sexuală pentru fată, iar după ce i-a luat viața, a încercat să însceneze o sinucidere.

Carla Georgescu a fost ucisă de partenerul mamei sale Foto: X/News news news

Un tată vitreg care avea o „obsesie sexuală ” pentru fiica sa vitregă a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea acesteia.

Nathan Owens, în vârstă de 34 de ani, a ucis-o pe Carla Georgescu, o studentă româncă de 19 ani de la Universitatea din Lancashire, în căminul studențesc al celor din Preston. Tânăra a fost găsită moartă pe 5 februarie, chiar în ziua în care ar fi împlinit 20 de ani, scrie Mirror.

Owens a regizat scena astfel încât să pară că tânăra româncă și-ar fi luată viața. El a călătorit de la Hartlepool până la locuința în primele ore ale zilei de 4 februarie și a supus-o unei „agresiuni sexuale violente ” înainte de a ucide.

Joi, 22 octombrie, el a fost condamnat la închisoare pe viață, urmând să execute o pedeapsă de minimum 35 de ani de detenție.

La pronunțarea sentinței, judecătorul Jacobs la descris pe Owens drept „ josnic” și a afirmat că acesta și-a supus victima unui „ atac îngrozitor, brutal”.

Judecătorul a declarat: „Ultimele 90 de minute din viața Carlei sunt mult prea îngrozitoare pentru a te putea gândi la ele.. Sunt convins că a suferit, atât psihic cât și fizic, pe aceleași părți semnificative din acele 90 de minute.”

În cadrul procesului, a dezvăluit că Owens nutrea o „obsesie sexuală” față de adolescentă. El s-a filmat întreținând raporturi sexuale cu o efigie îmbrăcată în hainele fetei și a realizat înregistrări în care efectuează acte sexuale cu jucării de pluș.

De asemenea, el a modificat fotografii din copilăria Carlei pentru a crea imagini indecente și a fotografiat-o fără știrea ei, în locuința familiei din Hartlepool.

Owens a fost găsit vinovat de omor, agresiune soldată cu vătămări corporale grave și strangulare intenționată. În momentul pronunțării verdictelor, joi, el a afișat un rânjet și-a dat părul pe spate.

În timpul procesului, Janina a declarat că fiica ei era „ fericită și entuziasmată” cu privire la o călătorie în România, programată pentru 5 februarie, pe care a urmat să facă alături de o prietenă; acolo, ea trebuia să se întâlnească cu un bărbat cu care să începuse recent o relație romantică.

Pe 1 februarie, Owens a condus de la Hartlepool pentru a se întâlni cu Janina și Carla la o masă, la restaurantul coreean Kimji. După masă, Janina și Owens au lăsat-o pe Carla la locul ei de cazare, înainte de a se întoarce împreună pe coasta de est.

În primele ore ale zilei de 4 februarie, Owens a călătorit din nou la Preston, fără a-i spune Janinei.

Înregistrările camerelor de supraveghere l-au surprins pe Owens îndreptându-se spre locuința studențească a Carlei, cu o pătură pe cap. Ulterior, a fost văzut intrând în clădire, după ce Carla i-a permis accesul. Ulterior, ea nu a mai fost văzută în viață.

Carla a fost găsită prăbușită lângă dulapul ei, prezentând răni la nivelul capului, urme de apărare pe mâini și leziuni cu caracter sexual. Deși Owens a distrus unele probe, inclusiv pantalonii roșii de pijama ai Carlei, care nu au mai fost găsiti niciodată, ADN-ul său a fost descoperit pe corpul victimei, pe podea și pe o pătură din camera.