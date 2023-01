Ce i-a spus Pițurcă lui Dumitru Dragomir înainte de a fi reținut de DNA. „Va fi sfâșiat“ VIDEO

Dumitru Dragomir a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu Victor Pițurcă înainte cu câteva ore ca acesta să fie reținut de DNA. Acesta a povestit ce i-a spus fostul selecționer și de ce nu se teme de ancheta declanșată de procurorii anticorupție.

Fostul preşedinte al LPF a vorbit la emisiunea “Profeţiile lui Mitică” ce a discutat cu Piţurcă, relatează fanatik.ro

“M-a sunat aseară şi mi-a spus că a pus şi el bani la unul care a cumpărat măşti. Şi a fost chemat la DNA astăzi: Bă, eu am pus bani, nu ştiu ce s-a întâmplat, mă cheamă mâine la DNA!. Asta mi-a zis. Poţi să greşeşti. Nu era speriat deloc. Nu era speriat deloc. Mi-a dat telefon: «Bă, mă duc la DNA mâine. Nu am făcut nimic. Am pus şi eu bani, ca să cumpere măşti. Eu ştiu ce-o fi făcut ăla?".

La rândul său, Dumitru Dragomir s-a arătat uimit de această reținere și spune că "nu poate să îl reţină pentru aşa ceva. Are vreo societate că a înşelat pe cineva? Nu se aştepta să îl reţină. Este un şoc!“

"Va fi sfâşiat!"

De asemenea, acesta a mărturisit că este îngrijorat pentru situația prietenului său și spune că dacă se va ajunge la proces Pițurcă va fi sfâșiat.

“Depinde dacă este un tip tare. Te poate răstigni oricine dacă are piroanele. Depinde cum rezistă la presiune. Se aruncă presa acum. Îţi dai seama ce va fi mâine la procesul lui? Găseşte şi un judecător pe care îl doare în pălărie. Va fi sfâşiat.

Cât poate el să fie de vinovat când a dat banii într-o afacere. Este bine să nu ne pronunţăm. Mie îmi pare rău. Eu cred că este total nevinovat. A căzut ca musca-n lapte. El trebuia să îşi ia un jurist. E groasă. Era calm, liniştit, râdea", a relatat Dragomir.

Și șeful Romarm, anchetat în același dosar

Victor Piţurcă, fost selecţioner al echipei naţionale, a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii DNA. Alături de el a fost reţinut şi şeful Romarm, Gabriel Ţuţu, fiind anchetați pentru afaceri derulate în perioada pandemiei. Fostul selecţioner şi şeful Romarm ar putea fi prezentaţi instanţei cu propunerea de arestare preventivă, dacă procurorii vor considera că se impune luarea acestei măsuri.