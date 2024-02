Petrecere surpriză pentru Mihai Leu, la împlinirea a 56 de ani. Ce cadouri i-au făcut Duckadam, Covaliu și Adrian Ilie

Primul român campion mondial la box profesionist, Mihai Leu, a împlinit, pe 13 februarie, 56 de ani. Marți seară a avut parte de o petrecere surpriză, pe care i-a organizat-o ca la carte PR-ul său, Clara Shriki, într-un restaurant din Drumul Taberei, potrivit Click.

Printre prietenii și colegii care i-au fost alături s-au numărat Helmut Duckadam, Mihai Covaliu, Elisabeta Lipă și Adrian Ilie.

„Din fericire, știu că am mulți prieteni!”

Soția lui Mihai Leu, Anna, cu care sportivul este căsătorit de mai bine de 30 de ani, a fost și ea prezentă la eveniment, iar campionul național de raliuri s-a emoționat atunci când a văzut-o și a sărutat-o cu dragoste.

„Mă bucur să vă văd! A zis că avem o întâlnire și chiar mă gândeam că am întârziat, dar n-am găsit loc de parcare. Chiar mi-ați făcut o zi frumoasă! Din fericire, știu că am mulți prieteni! Mulțumesc frumos! Este printre puținele dăți când sunt plecat de acasă de ziua mea, dar pentru noi, 16 februarie e mai importantă fiindcă e ziua de când suntem împreună, cu soția mea!", a spus Mihai Leu, după ce a intrat în restaurantul unde știa că are o întâlnire de business și nu se aștepta să nimerească chiar la o petrecere surpriză organizată pentru ziua lui de naștere.

Fostul sportiv a primit multe cadouri de ziua lui: o sabie de samurai de la Președintele Federației Internaționale de Kempo, Amato Zaharia, prima lui pereche de mănuși de portar chiar de la Helmut Duckadam, o palincă din 2006, un echipament complet de sport de la bunul său prieten Mihai Covaliu și un tricou de fotbal inscripționat cu numele său, de la fostul fotbalist Adrian Iie, zis Cobra.

„Ce surpriză frumoasă mi-ați făcut!”

Mihai Leu a primit și două torturi și s-a bucurat să petreacă astfel timp de calitate cu prietenii și soția sa.

„Ce surpriză frumoasă mi-ați făcut! Nici măcar nu am bănuit!”. a spus Mihai Leu.

Articolul integral, în Click