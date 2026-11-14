 „I se spune Drumul Aurului, dar arată în ultimul hal”. Ținutul uitat unde au fost descoperite pepite gigantice de aur nativ | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 14 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video „I se spune Drumul Aurului, dar arată în ultimul hal”. Ținutul uitat unde au fost descoperite pepite gigantice de aur nativ

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

În Munții Metaliferi, în vecinătatea municipiului Brad, au fost descoperite unele dintre cele mai spectaculoase acumulări de aur nativ din România. La două decenii de la închiderea minelor, fostele comunități miniere continuă să resimtă declinul industriei care le-a adus prosperitatea.

Drumul Aurului.
Drumul Aurului. Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

În Munții Metaliferi, în vecinătatea municipiului Brad, au fost descoperite unele dintre cele mai impresionante filoane de aur din România. La două decenii de la închiderea minelor, întreaga zonă continuă să resimtă urmările declinului mineritului, în ciuda bogățiilor care au rămas ascunse în adâncuri.

Localități de la poalele Metaliferilor s-au dezvoltat în jurul marilor zăcăminte aurifere, dar mulți localnici se confruntă cu dificultăți în a-și asigura un trai decent. Infrastructura zonei a rămas și ea plină de probleme. Chiar și „Drumul Aurului”, de pe valea Musariului, care leagă localitățile Brad și Crișcior prin văile unde au funcționat marile mine de aur, ilustrează situația dificilă a zonei.

„I se spune Drumul Aurului, datorită vechilor mine de aur, dar arată în ultimul hal. După ploi este dezastru, iar iarna când e zăpadă nu mai poți trece pe aici cu mașina”, spune Mircea, un fost miner de la Ruda.

El a lucrat singur la desfundarea unei porțiuni inundate de ploi, pe drumul care străbate satele de pe văile Musariului și Barzei, locuri unde au fost descoperite cele mai mari pepite de aur din România. Altădată a contribuit la pietruirea unei porțiuni din zona vechii biserici de piatră Ruda 12 Apostoli, un monument clădit pentru familiile minerilor, chiar lângă câteva dintre intrările în galeriile istorice de pe valea Musariului.

Pepite de zeci de kilograme de aur

În jurul Bradului, micile localități montane din ținutul aurului păstrează amintirea mineritului. Pe valea Musariului, în vecinătatea municipiului, turiștii găsesc Treptele Romane, o galerie minieră folosită din Antichitate și rămasă în stare bună de conservare, chiar dacă se află într-o zonă izolată, la capătul satului Ruda Brad.

În apropiere, munții ascund alte galerii miniere abandonate sau cimentate, folosite în trecut de muncitorii care intrau în adâncuri. Vechiul câmp minier era faimos pentru aurul nativ (care prezintă o cantitate foarte redusă de impurități – alte minerale sau substanțe), descoperit în filoanele aurifere.

De-a lungul timpului, mai multe astfel de descoperiri valoroase au fost semnalate în minele de pe valea Musariului. Una dintre marile descoperiri a avut loc la sfârșitul secolului al XIX-lea.

„În Ardeal, în mina de la Musariu-Ruda, s-a găsit în greutate de 67 kilograme. Pepite sau bulgări mai mici (de 3 - 9 kilograme) s-au găsit și în minele de la Roșia Montană și Bucium, lângă Abrud, și Stănija (lângă Zlatna)”, relata, în 1937, istoricul Ion Rusu Abrudeanu, și el fost proprietar de mină în Munții Metaliferi.

La Stănija, localitate minieră aflată la circa 20 de kilometri de Brad, în Munții Metaliferi, în 1931, într-un „cuib” format într-un filon numit Antoniu, au fost găsiți bulgări de aur care însumau aproape 150 de kilograme, iar după exploatarea întregului filon au fost descoperite 372 de kilograme de aur nativ, arăta Ion Rusu Abrudeanu în cartea „Aurul românesc. Istoria lui din vechime și până azi” (1937).

Descoperirile de cuiburi de aur nativ au continuat în câmpul minier Barza, iar în 1947, la Musariu, a fost descoperit unul dintre marii bulgări de aur curat.

Drumul Aurului din Brad, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
1/18
Drumul Aurului din Brad, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

„Aici, în zona filoanelor 20, 30 şi Ţipiş, la orizonturile – 120 de metri, la 6 decembrie 1947, s-a găsit o pepită de 53 de kilograme de aur masiv, într-o lentilă de minereu de o bogăţie excepţională. După cum relatează cei care au avut ocazia să lucreze la extragerea aurului din asemenea puncte de concentrare, spectacolul oferit de natură era fantastic. Pare de necrezut că este posibilă prezenţa atâtor forme, în care imaginaţia găseşte asemănări izbitoare de flori, plante, insecte, animale sau obiecte create de mâna omului”, arăta geologul Grigorie Verdeş, coordonator al volumului „Extaz și agonie în mineritul zărăndean” (2015).

Coranda, muntele mutat în goana după aur și metale prețioase. „Așa ceva nu s-a mai găsit în Europa“ VIDEO

La două decenii de la închiderea minelor de aur din România, orașele dezvoltate în jurul acestora continuă să sufere de pe urma declinului industrial. Unele caută să atragă turiști într-un peisaj montan ofertant, dar marcat de „cicatricile” trecutului.

În Munții Metaliferi ai Apusenilor, aurul a fost exploatat de peste două milenii. Dacii și celelalte populații străvechi din aceste locuri l-au căutat în nisipul râurilor, iar mai târziu, romanii au dezvoltat aici exploatări miniere de mari dimensiuni, cu galerii dăltuite în piatra munților. În aceste mine munceau sclavi, localnici și coloniști iliro-dalmați, aduși din provincia romană Dalmația, unii dintre ei fiind specialiști în extragerea aurului. În împrejurimile Abrudului, la Roșia Montană (județul Alba), dar și în ținuturile Bradului (județul Hunedoara), s-au păstrat numeroase rămășițe ale galeriilor aurifere romane și vestigii care arată importanța acestora în Antichitate.

Vechile mine de aur au fost reanimate în perioada medievală și reorganizate în timpul Imperiului Habsburgic. În secolul XX, regimul comunist a naționalizat mineritul aurifer și a transformat micile așezări dezvoltate în jurul zăcămintelor de aur în centre industriale și orășele muncitorești, unde au venit să muncească mii de oameni.

Orașul Brad, la două decenii de la închiderea minelor

Orașul Brad, de pe valea Crișului Alb, a fost unul dintre cele mai importante centre aurifere din România. În vecinătatea sa, câmpul minier Barza ocupa 80 de kilometri pătrați și producea, la mijlocul secolului XX, între 1,5 și 2,5 tone de aur pe an. Rețeaua de galerii subterane ajunsese la o lungime totală de peste 500 de kilometri, iar peste 5.000 de oameni intrau zilnic prin cele 11 „porți” spre adâncurile întreprinderii miniere Barza.

Minele metalice au intrat în declin în anii ’80 și au fost închise treptat, până la mijlocul anilor 2000. În urma lor au rămas ruine industriale, galerii cimentate, halde de steril, tuneluri pentru transportul minereului, clădiri muncitorești abandonate, instalații și puțuri dezafectate, pâraie roșiatice care se varsă în Crișul Alb și comunități care resimt lipsa oportunităților economice.

Mulți dintre foștii mineri din Brad și Crișcior, cele două localități învecinate care s-au dezvoltat în jurul minelor de aur, au părăsit zona începând din anii ’90, odată cu primele restructurări din minerit. Disponibilizările de la sfârșitul anilor ’90 și noua lege a pensiilor din 2001, care prevedea că minerii se puteau pensiona la 45 de ani dacă aveau 20 de ani lucrați în subteran, au dus la reducerea masivă a numărului de salariați ai centrului minier Barza, iar până în 2006 toate minele fostului complex industrial Barza au fost închise.

Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase rămân neatinse

La două decenii de la oprirea activității miniere, orașul Brad a rămas o localitate liniștită, cu o gară de epocă pustie, din care zilnic mai pleacă două trenuri spre Arad, și cu un mic centru cu clădiri din secolul al XIX-lea, înconjurat de cartierele de blocuri ridicate în deceniile comunismului, pe malurile Crișului Alb și Luncoiului, pentru familiile muncitorilor și minerilor de la Barza.

Orasul Brad Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg
1/9
Orasul Brad Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg Foto: Daniel Guță ADEVĂRUL

Muzeul Aurului din Brad păstrează „comorile” strânse de-a lungul a peste un secol de la înființarea lui: eșantioane rare de aur nativ, minerale valoroase, unelte și documente despre mineritul din Munții Apuseni. Este însă rar vizitat, chiar dacă municipiul care îl găzduiește se află la răscrucea drumurilor dintre Banat, Crișana, Ardeal și Munții Apuseni.

Închiderea minelor de aur nu a însemnat epuizarea filoanelor bogate în metal prețios. Unele au fost zidite în adâncuri, în timp ce în alte zone cercetările geologice au dus la conturarea altor zăcăminte valoroase de aur, argint și cupru.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție
stirileprotv.ro
image
Șirul nesfârșit de jigniri și scandaluri în care a fost implicat jurnalistul interzis de Nicușor Dan la Cotroceni, deși l-a susținut pe actualul președinte să obțină mandatul. Tudor Chirilă, care a întors la rândul său armele, sare în apărarea acestuia și lansează un nou val de acuzații la adresa lui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Armata face recrutări în rândul tinerilor! Câți bani vor primi lunar voluntarii și cât durează instrucția militară
mediafax.ro
image
Cum poate România să învingă Polonia astăzi. Atuurile lui Gică Hagi într-o analiză premium marca Fanatik
fanatik.ro
image
Toate zborurile din SUA au fost suspendate, într-o măsură fără precedent luată doar a doua oară de la 11 septembrie
libertatea.ro
image
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul
digisport.ro
image
Secretul unei cafele mai dulci, fără zahăr! Ce trebuie să faci pentru a-i schimba gustul
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Acelaşi apartament, scos la vânzare cu 8 preţuri diferite. Ţeapa cu anunţurile imobiliare
observatornews.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
cancan.ro
image
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 40 de ani pe salariul minim sau mediu. Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
prosport.ro
image
Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei
playtech.ro
image
A venit decizia în cazul lui Jesus Owono! Spaniolii nu au avut milă de portarul care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Imediat după plecarea de la FCSB, Mihai Stoica a primit oferta din SuperLigă și a dat răspunsul fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
Specialiștii în sănătate avertizează asupra unui trend popular cu ulei de măsline, promovat de Kourtney Kardashian și Hailey Bieber
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Pensia pe care o vor primi românii cu salariul minim sau mediu pe economie. Calcule care includ și pilonul II de pensie
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
„Luptă cu celulele cancerigene!” Lidia Fecioru a dezvăluit leguma ieftină care are numeroase beneficii pentru organism
click.ro
image
Cornel Păsat, în război cu soția după despărțire! Bianca ar vrea să-l dea afară din propria casă: „Mă întâlnesc cu o situație mult mai dificilă”
click.ro
image
Trei zodii scapă de probleme începând cu 14 noiembrie 2026! Venus revine în mers direct
click.ro
Frances Villiers, Contesă de Jersey,1753 1821, sec XVIII, de Thomas Beach, profimedia 1017928329 jpg
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere
okmagazine.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Un bucureștean a stârnit revoltă în rândul meseriașilor! Ce ofertă de 5.000 de euro i-a făcut să răbufnească
image
„Luptă cu celulele cancerigene!” Lidia Fecioru a dezvăluit leguma ieftină care are numeroase beneficii pentru organism

OK! Magazine

image
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”