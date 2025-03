Audieri maraton în procesul lui Dumitru Buzatu. Declarațiile afaceristului care i-a oferit mita de 1,25 de milioane de lei

Au fost audieri - maraton la Tribunalul Vaslui, în procesului politicianului Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui, acuzat că a primit o mită de 1,25 de milioane de lei, de la omul de afaceri Emil Savin. Acesta din urmă a povestit în detaliu cum a ajuns să ofere mita.

Audierile de la Tribunalul Vaslui, unde are loc procesul de corupție împotriva lui Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui și fost membru al Partidului Social Democrat, trimis în judecată pentru infracțiuni de corupție, împreună cu Radu Judele, au durat peste șapte ore, luni, 24 martie 2025.

Emil Savin, denunțătorul său și cel care a oferit mita de 1,25 de milioane de lei pentru a obține achitarea lucrărilor executate la un drum județean, a fost audiat în acest timp ca martor. În fața magistraților, a relatat despre cum Dumitru Buzatu și complicii săi au blocat plățile pentru a îl presa să ofere mită.

Declarațiile denunțătorului Emil Savin

Emil Savin a afirmat că la a cincea tranșă din costul lucrărilor la drumul Bârlad - Laza - Codăești, expertul Radu Judele a arătat - în mod nereal, susține acesta - că lucrările nu sunt conforme și că stratul de asfalt ar fi trebuit îngroșat cu șase centimetri. Astfel, firma lui Savin ar fi trebuit să facă o cheltuială de aproximativ 1,8 milioane de euro. Expertiza a fost contestată, rectificarea necesară de asfalt fiind în final de 1,8 centimetri

„Era ultima plată și trebuiau să mă țină agățat ca cineva să mă jupoaie. Interesul era că trebuia să dau și eu niște bani către cel care aproba plata sau să fiu blocat și falimentat”, a declarat Emil Savin în fața judecătorilor, potrivit publicației Vremea Nouă.

Acesta a relatat că denunțul a fost depus în momentul în care complicele lui Dumitru Buzatu, expertul Radu Judele, i-a cerut lui Savin 714.000 de lei pentru o contraexpertiză care să deblocheze plata tranșei din partea Consiliului Județean Vaslui. Contractul privind contraexpertiza era, în opinia acestuia, o formă de mită mascată.

Emil Savin a povestit cum a ajuns să ofere 1,25 milioane lei mită lui Dumitru Buzatu, din fondurile achitate pentru lucrările prestate.

„După ce am primit banii, la câteva zile, și-a anunțat venirea la mine pe baltă, la pescuit, Buruiană (Ioan Buruiană – directorul economic de la DGASPC n.r.) și mi-a spus că vine și șeful (Dumitru Buzatu – n.r.), pe la prânz. Am pregătit ceva de mâncare și m-am dus și eu acolo. După câteva minute am scos gentuța (geana cu bani – n.r.), i-am spus că sunt bani și că este un cadou și i-am pus-o în mașină. Mi-a spus să o pun în spate, în mașină. A mers cu mine și mi-a mulțumit apoi că era “pe drojdie”. În geantă erau aproximativ 10 la sută din valoarea ultimei tranșe de plată. După ce i-am dat banii, am mai stat 2-3 minute și apoi am plecat”, a povestit Emil Savin, potrivit publicației Vremea Nouă.

Acesta a mai susținut că Dumitru Buzatu i-a cerut direct sau prin interpuși suma de bani și că aflase că și lați antreprenori din județul Vaslui ar oferi circa 10 la sută din valoarea lucrărilor, ca șpagă politicienilor.

„Am aflat că până nu-i dai lui Buzatu, nu treci! El se înțelegea anterior cu antreprenorii care erau anunțați că CJ scoate la licitație diverse sectoare de drum care necesită reabilitare sau construire. Am constatat că așa stau treburile după ce am văzut că a câștigat o licitație de acest fel un anume antreprenor”, a mai spus Emil Savin.

Prins cu o geanta plină de bani în portbagaj

Dumitru Buzatu, fost președinte al Consiliului Județean (CJ) Vaslui și fost membru al Partidului Social Democrat (PSD) a fost arestat în 2023, pentru luare de mită.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au arătat că a fost prins în flagrant când primea 1,25 de milioane de lei, bani descoperiți într-o geantă din portbagajul său, pentru a favoriza o firmă de construcții. A primit acești bani de la omul de afaceri Emil Savin.

După ce a primit banii, vineri, 22 septembrie 2023, în jurul orei 19.12, Buzatu a fost oprit în trafic, la scurt timp după ce a plecat de la ferma în care primise banii.

„Procedând la efectuarea percheziției auto, în portbagajul autoturismului, în partea stângă, a fost identificată o geantă de culoare maro, după cercetarea acesteia putându-se constata faptul că în această geantă se află o sumă de bani în lei, respectiva sumă era compusă din bancnote cu cupiura de 500 de lei. Am constatat că în interior se află suma totală de 1.250.000 de lei, compusă din 2500 bancnote cu cupiura de 500 de lei fiecare”, se arată în dosar.

Politicianul a declarat atunci că banii din geanta maro sunt economiile sale, iar ulterior că i-a cerut afaceristului Emil Savin un împrumut de 125.000 lei. De asemenea, a precizat că a fost surprins să vadă că, de fapt, a primit 1,25 milioane lei și că nu știe despre ce e vorba. Procesul său are loc la Tribunalul Vaslui, iar alături de el este inculpat și Radu Judele.