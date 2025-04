„Am fost violată de Van Damme când aveam 15 ani. Ziceau că e mascul alpha”. Declarații incendiare despre actorul acuzat că îi plăceau minorele din România

Celebrul actor Jean-Claude Van Damme, cunoscut pentru rolurile sale din filmele de acțiune ale anilor ’90, este menționat într-un dosar penal de mare gravitate, investigat de DIICOT Iași.

Una dintre victime a oferit noi mărturii despre evenimentele care ar fi avut loc la Cannes.

Fata a declarat, pentru Antena 3, că a fost violată de actor pe când avea 15 ani: „Abia intrasem în organizație. Ei organizau foarte multe evenimente. Am participat la un eveniment la Cannes, iar după acesta, 5 dintre fetele care erau din țară au fost trimise cu Van Damme, sa se culce cu el. Chiar după 2 luni după ce am făcut 15 ani, am fost la un eveniment cu ei la mare și acolo a fost primul act, primul contact, unde am fost practic violată de către el.”

Victima a mai povestit că, atunci când încerca să discute despre cele întâmplate, i se spunea că Van Damme este un „mascul alfa” și că „are puteri supranaturale”. Aceasta a adăugat că a „participat și am văzut multe acte întreținute de el cu fetele din organizație”.

De asemenea, victima a relatat că era supusă unei presiuni constante și unor umilințe, afirmând: „Eram ținute mereu sub o presiune, sub niște umilințe. Planul lui era ca eu să ajung la poliție, să dau declarații, să mă îndepărteze de părinți și să rămân cu ei.”

Amintim ca actorul Jean-Claude Van Damme este acuzat că ar fi beneficiat de servicii sexuale cu cinci fete românce „ce se aflau într-o stare de vulnerabilitate, cu suspiciunea că acestea ar fi fost exploatate”, potrivit avocatului Cuculis.

Plângerea penală a fost depusă pe baza declarațiilor unui martor ocular, ceea ce permite implicarea autorităților române în anchetă. Potrivit avocatului Radu Cuculis, investigația a fost demarată cu acordul Parchetului General.