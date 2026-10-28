 Alexandru Toader a fost adus în cătușe la cabinetul său notarial. Percheziții și la biroul lui Tudorel Toader de la Universitatea „Al. I. Cuza” | adevarul.ro
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Video Alexandru Toader a fost adus în cătușe la cabinetul său notarial. Percheziții și la biroul lui Tudorel Toader de la Universitatea „Al. I. Cuza”

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Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, acuzat de viol și agresiune sexuală, a fost scos marți din arestul IPJ Iași pentru a participa la perchezițiile pe care polițiștii le-au efectuat la cabinetul său notarial.

Totodată, o altă echipă de polițiști a efectuat percheziții la Universitatea Al. I. Cuza” din Iași, în biroul pe care Alexandru îl împarte cu tatăl său, Tudorel Toader.

Din datele din dosar, se știe că victimele lui Alexandru Toader au fost abuzate sexual atât în biroul de la universitate cât și la cabinetul notarial. 

Potrivit publicației Dezvăluirea, perchezițiile au durat toată ziua, 

Acuzații de de viol și agresiune sexuală

Amintim că Alexandru Toader este acuzat de viol și agresiune sexuală. Potrivit referatului procurorilor, acesta ar fi profitat de teama studentelor de a nu promova examenul la materia pe care o preda.

O studentă susține că a fost violată de două ori, iar alte șase tinere au relatat că profesorul ar fi încercat să le sărute sau să le atingă fără consimțământ. Alexandru Toader se află în arest preventiv.

Anchetatorii susțin că, în 2022, acesta ar fi chemat o studentă seara, la biroul său notarial, unde ar fi întreținut cu ea un raport sexual fără consimțământul acesteia.

„Pe parcursul discuției, profesorul s-a apropiat progresiv, întrebând-o de ce mai tremură și spunându-i că, întrucât deveniseră prieteni, nu mai avea motive să fie emoționată. Toader Ionuț Alexandru s-a apropiat, a sărutat-o (...) fără să îi solicite acordul (...) și a întreținut cu aceasta un raport sexual”, se arată în referatul procurorilor.

Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader preda drept civil la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din 2017 și este căsătorit din 2018. 

După arestarea preventivă a lui Alexandru Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat suspendarea contractului său de muncă.

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