O anchetă penală privind lipsirea de libertate a fost deschisă în cazul dispariției celor trei copii ai afaceristului Adrian Marțian, fostul patron al UTA. Minorii cu vârste între șapte și 11 ani sunt de negăsit. Ei urmau să fie luați din locuința unde au fost aduși de tatăl lor și încredințați mamei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, o anchetă penală, deocamdată in REM (care se desfășoară pentru faptele comise, nu împotriva unei persoane), care vizează infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, a fost deschisă în cazul dispariției celor trei copii din Sântandrei, ai afaceristului Adrian Marțian.

Între timp, fiul cel mare al afaceristului, provenit din altă relatie, si-a acuzat tatăl că a pus la cale răpirea celor trei frati ai săi, înscenând dispariția lor.

„Relația dintre mamă și copii nu a fost niciodată de natură conflictuală. Mama și-a iubit copiii, am o grămadă de dovezi și sunt decizii ale instanței în care se spune că mama nu a avut niciodată un abuz asupra copiilor, iar tatăl este cel care i-a manipulat și i-a alienat parental”, spune fiul cel mare al afaceristului.

El și-a acuzat, în continuare, tatăl ca a organizat răpirea copiilor. „Copiii sunt alienați parental și nu disting realitatea de ficțiune, repetând scenariul care a fost învățați. Tatăl nu a stat cu ei nici măcar o săptămână de la coadă la cap, până când i-a luat de la mama lor, din Spania”, afirmă Adrian Marțian, fiul afaceristului.

Adrian Marțian spune că nu știe de la cine a primit filmul

Ieri, Adrian Marțian a explicat presei cum a intrat în posesia filmulețului în care cei trei copii spun că nu vor să meargă la mama lor și că nu o iubesc. El spune că a primit înregistrarea pe Whatsapp, de pe un număr necunoscut, dar nu știe cine este autorul filmulețului.

„Este un număr care poate fi de oriunde. Am primit și m-am stricat de cap când am văzut filmulețul. Sunt terminat. Am primit doar filmulețul, am avut două apeluri, am sunat eu”, spune Adrian Marțian.

De asemenea, Marțian susține că vineri a plecat din țară și de atunci se află la Viena, însă nu s-a întors pentru a fi audiat de poliție.

„Ce să vorbesc cu Poliția? Poliția spune că eu am luat copiii, că eu i-am răpit. Aseară eram în Viena și le-am spus: băi, omule, mă duc la Poliție unde zici. Eu sunt plecat de vineri din țară și ei spun că am luat eu copiii duminică sau luni”, a relatat Adrian Marțian, în aceeași emisiune.

El a susținut că este în căutarea copiilor și că nu va renunța până nu îi găsește. „Sper să fiu anunțat unde pot să merg după copii”, a mai spus tatăl celor trei minori.

Audiată, bona copiilor a relatat că luni, fusese la cumpărături și a lăsat copiii singuri. Întoarsă acasă, nu i-a mai găsit, astfel că l-a sunat pe Marțian. După circa o oră, tatăl minorilor a anunțat autoritățile.

Cei doi foști parteneri de viață se judecă de aproape doi ani, în România și în Spania pentru custodia copiilor, iar în urma altor procese la instanțele din România, ambii părinți au pierdut custodia, Adrian Marțian având interdicție să se apropie de copii la o distanță mai mică de 150 de metri, susține fiul său. Minorii au rămas în grija unei bone și au locuit în ultimele luni în localitatea Sântandrei din orașul Simeria.

Asistenţii de la DGASPC i-au inclus într-un program de consiliere, i-au înscris la şcoală în Simeria, însă niciunul, de la începutul anului şcolar, nu a frecventat cursurile.

Copiii, aduși de Marțian la Simeria

Amintim că pe 8 august, Tribunalul Mureș a emis un ordin de protecție împotriva lui Adrian Marțian, prin care a interzis ca acesta să se apropie de cei trei minori ori să comunice cu ei, aceștia urmând să fie încredințați mamei.

Ordinul de protecție cerut de DGASPC a fost solicitat împotriva tatălui, pe o perioadă de patru luni, să nu se apropie de minori, mai mult de 100 de metri și de locuința mamei din România și, de asemenea, să se prezinte la Poliție, în județul Mureș, și să nu comunice cu minorii și să fie încredințați mamei. Instanța a dispus acest lucru, dar minorii au refuzat să ajungă la mama lor.

În aceeași zi în care i-a fost comunicată emiterea ordinului de protecție. bărbatul și-a trimis copiii să locuiască, împreună cu o bonă venită și ea din județul Mureș, în locuința din satul Sântandrei (localitate aparținătoare orașului Simeria din județul Hunedoara), la un prieten de-al său.

Copiii, dispăruți înainte de a putea fi trimiși mamei

La scurt timp, autoritățile de la Protecția Copiilor au fost sesizate și au ajuns la locuința unde erau ținuți copiii. Însă în urma vizitelor asistenților sociali, făcute împreună cu polițiștii, minorii le-au transmis că nu vor să stea fie trimiși la mama lor, ci să rămână în Sântandrei. Între timp, Adrian Marțian își adusese o rulotă pe care a parcat-o în apropierea locuinței, de unde își supraveghea copiii.



„Am constatat că acei copii nu au reprezentare legală, că acea persoană la care fuseseră aduși nu poate să îi reprezinte legal și nu este niciun mediu în care acești copii să poată să locuiască. Drept pentru care am solicitat ordonanță președințială la Tribunalul Hunedoara, pentru a putea lua copiii de la acea adresă. Instanța a admis această ordonanță, dar tatăl copiilor a contestat-o”, a precizat, pentru „Adevărul”, Geanina Ianc, directorul general al DGASPC Hunedoara.

Contestația tatălui a rămas în pronunțare la Curtea de Apel Alba Iulia, apelul fiind judecat ieri. Încă nu s-a primit o sentință, dar dacă decizia va fi favorabilă DGASPC Hunedoara, copiii atunci când vor fi găsiți, vor fi luați de DGASPC, urmând a fi încredințați mamei.

Luni, copiii au fost dați dispăruți, de tatăl lor, însă acesta, care nu se afla în țară, a fost suspectat că a pus la cale răpirea lor. De trei zile, minorii sunt de negăsit. Astăzi, polițiștii continuă căutările celor trei copii ai afaceristului Adrian Marțian.

„La data de 14 octombrie 2024, în jurul orei 17.00, Poliţia Oraşului Simeria a fost sesizată telefonic de un bărbat din satul Sântandrei, cu privire la faptul că astăzi, în jurul orei 16:00, bona celor trei copii ai săi, Marţian Rania Adriana, în vârstă de 11 ani, Marţian Antonio Adrian, în vârstă de 9 ani şi Marţian Raisa Antonia, în vârstă de 7 ani, l-a anunţat că aceştia nu se mai află la domiciliu”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara.