Cine e controversatul milionar Marțian, afaceristul care își caută cu disperare copiii dispăruți. Motivul pentru care e la cuțite cu Adi Mutu

Adrian Marțian, afaceristul care își caută cu disperare copiii dispăruți, a avut afaceri importante în urmă cu 10-15 ani și a investit într-un club de fotbal. Anii au trecut, iar afacerile sale nu mai merg la fel de bine, în timp ce viața i-a fost răvășită de un divorț neașteptat.

Adrian Marțian a avut afaceri importante în special la Cluj și Arad, iar în străinătate deține afaceri în Barcelona. Acum, el are o dispută cu fosta sa parteneră de viață, iar mijloc ar fi o avere de zeci de milioane de euro.

Marțian, care a fost timp de doi ani patronul echipei UTA Arad, are o viață demnă de un film de Hollywood. A avut afaceri cu mașini importate din Occident, dar apoi a investit și în alte domenii. Rând pe rând a investit în restaurante și cluburi, iar pe parcurs și-a diversificat afacerile. A fost partener de afaceri și prieten bun cu Adi Mutu, însă totul s-a terminat prost. Mutu l-a acuzat dur după ce fabrica de biodiesel în care cei doi au investit bani mulți a dat faliment, iar prietenia lor s-a transformat în dușmănie.

Adi Mutu, prieten și dușman

„Am pierdut bani mulți în afaceri și m-am lecuit. Dar pot să trăiesc decent, ca o persoană normală. Nu vreau să spun câți bani aveam când m-am lăsat, dar am pierdut 3 milioane de euro în fabrica de biodiesel pe care o aveam la Oradea cu băiatul ăla Marțian… Fabrica a intrat în faliment și nu m-am ales cu nimic. Dar pot să trăiesc liniștit, am bani”, spunea Mutu.

Pe de altă parte, afacerile din Spania par să-i fi mers mai bine lui Adrian Marțian. Omul de afaceri s-a lăudat că a deținut o reprezentanță Mercedes în Franța de unde a câștigat bani frumoși. S-a concentrat apoi pe Spania, iar la Barcelona și-ar fi construit un mic imperiu financiar, așa cum a povestit pentru Cancan.ro.

A făcut bani în Franța, Spania și România

„Când am venit în Spania, nu am venit sărac. Mi-a plăcut foarte mult, datorită acestui fapt am venit aici. Înainte, am locuit cinci ani în Franța, am avut acolo reprezentanța Mercedes, mi-a mers bine, mi-a plăcut foarte mult, cred că a fost unul din locurile cele mai frumoase din viața mea”, a povestit Marțian pentru sursa citată.

În Spania, el ar fi creat Mr. Marțian, un produs de curățare bio, despre care spunea că este unic pe piață.

„Nu m-am gândit pur și simplu la bani, nu m-a interesat chestia asta. Am zis că vreau să creez ceva care să nu dăuneze omenirii și să fie un lucru bun, benefic. Eu cred foarte mult în proiectul ăsta, dacă n-aș fi crezut atât de mult poate că nu m-aș fi implicat atât de mult”, a mai spus Adrian Marțian.

Probleme în viața de familie

Dacă în afaceri a avut în general succes, nu același lucru se poate spune despre viața de familie. Adrian Marțian și fosta sa parteneră au trei copii împreună: Antonio, Antonia și Adriana, iar acum se judecă pentru custodia lor. Potrivit Fanatik, la mijloc ar fi și averea de zeci de milioane de euro.

Marțian a recurs la un gest surprinzător, după ce judecătorii Tribunalului Mureș i-au interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de cei trei copii ai săi. El s-a mutat vara trecută într-o rulotă pe care a amplasat-o la puțin peste 100 de metri de casa unde locuiesc copiii și fosta sa parteneră.

Disputa dintre omul de afaceri și soția sa a degenerat. Adrian Marțian a acuzat-o că nu are grijă de copii și a apelat la justiție pentru a-i fi încredințați lui. Iar situația a devenit cu adevărat dramatică, după ce cei trei frați au dispărut și au fost dați în urmărire generală.

„La data de 14 octombrie 2024, în jurul orei 17.00, Poliţia Oraşului Simeria a fost sesizată telefonic de un bărbat din satul Sântandrei, cu privire la faptul că astăzi, în jurul orei 16:00, bona celor trei copii ai săi, Marţian Rania Adriana, în vârstă de 11 ani, Marţian Antonio Adrian, în vârstă de 9 ani şi Marţian Raisa Antonia, în vârstă de 7 ani, l-a anunţat că aceştia nu se mai află la domiciliu”, au anunțat reprezentanții Poliției.

Cei trei frați, dați în urmărire națională

Acum copiii sunt căutați cu dronele și cu câini de urmă. Zeci de polițiști și voluntari participă la operațiunea de căutare a celor trei frați.

Cei trei copii au următoarele semnalmente:

Marţian Antonio Adrian: aproximativ 1,45 m înălțime, 50 kg, ochi căprui, păr scurt brunet, ten deschis, poartă ochelari de vedere.

Marţian Rania Adriana: aproximativ 1,55 m înălțime, 60 kg, ochi căprui, păr lung brunet, ten deschis, față rotundă (foto central).

Marţian Raisa Antonia: aproximativ 1,40 m înălțime, 40 kg, ochi căprui, păr lung brunet, ten deschis, față rotundă, poartă ochelari de vedere.

Poliţiştii nu cunosc obiectele vestimentare cu care erau îmbrăcaţi copiii în momentul plecării.

”Din momentul primirii sesizării, poliţiştii au desfăşurat mai multe activităţi investigative şi de căutare, în vederea depistării minorilor, care au fost daţi în urmărire naţională. Poliţiştii continuă activităţile specifice şi le solicită celor care deţin informaţii utile, să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, a mai transmis IPJ Hunedoara.