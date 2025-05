Subiectele de la Evaluarea Națională 2025: „Buburuza fără buline” și importanța prieteniei

Un text despre o buburuză atipică le-a dat de gândit astăzi miilor de elevi de clasa a IV-a din toată țara. Proba de Limba română de la Evaluarea Națională la clasa a IV-a a venit cu provocări creative și o doză de empatie. Elevii au avut la dispoziție 60 de minute ca să rezolve subiectul.

Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a IV-a a început marți, 20 mai 2025, cu proba scrisă la Limbă și comunicare. Din acest an școlar, rezultatele elevilor la evaluările naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi sub formă de punctaje în loc de coduri. La solicitarea scrisă a elevului, punctajele obținute se pot echivala în calificative/note și pot fi trecute în catalog.

Povestea buburuzei

Emoțiile au fost mari în bănci, dar nu doar din cauza testului – ci și a poveștii inedite care le-a fost oferită spre lectură: „Buburuza fără buline”, o poveste semnată de scriitoarea Claudia Groza.

Elevii au avut 60 de minute la dispoziție pentru a finaliza testul, conform regulamentului oficial.

Un test, o poveste și o lecție de viață

Povestea „Buburuzei fără buline” a fost mai mult decât un simplu text literar pentru analiză. Ea a adus în prim-plan un subiect profund: diferențele dintre noi și importanța acceptării. Elevii au fost provocați să reflecteze și să creeze, nu doar să răspundă mecanic la cerințe.

Exercițiile au îmbinat gramatica de bază cu creativitatea și înțelegerea mesajului. Printre sarcinile de lucru s-au numărat: transcrierea unor propoziții negative după un model, identificarea cuvintelor care rimează într-o strofă și redactarea unui scurt text – real sau imaginar – în care apare personajul buburuzei.

Specialiștii în educație spun că proba la liba română de anul acesta se referă la o abordare echilibrată, adică nu testează doar cunoștințele gramaticale, ci și capacitatea copilului de a înțelege, interpreta și crea.

Organizarea testării

Proba a început la ora 10:00, conform programului. Dacă în anumite cazuri nu s-a putut începe la ora stabilită din motive obiective, școlile au avut posibilitatea de a decala startul testului, cu aprobarea Comisiei județene.

În sălile de clasă, elevii au fost așezați câte doi în bancă sau conform aranjamentului obișnuit. Testele au fost distribuite cu atenție, fiecare elev primind varianta corespunzătoare.

Pentru elevii absenți, testele nu au fost distribuite – aceștia fiind trecuți ulterior în evidențe ca „ABSENT”. La finalul celor 60 de minute, lucrările au fost colectate, sortate și împachetate în funcție de clasa de proveniență.

După distribuirea testelor, administratorul de test a urmat un scenariu standard, citit pas cu pas în fața elevilor, așa cum este prevăzut în Metodologia oficială.

Ce urmează la Evaluarea Națională pentru clasa a IV-a

Elevii de clasa a IV-a continuă Evaluarea Națională miercuri, 21 mai, cu proba la Matematică. Joi este programată testarea la Limba maternă, pentru cei care aparțin minorităților naționale.

Chiar dacă rezultatele acestor evaluări nu influențează media generală, trăirile sunt reale – atât pentru copii, cât și pentru părinții care îi susțin.