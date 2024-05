Stilul de viață sănătos și grija față de natură se învață din copilărie

Elevi din 30 de județe s-au implicat în peste 30.000 de activități educaționale tematice pentru o nutriție sănătoasă și protecția mediului.

Stilul de viață echilibrat, grija față de natură se învață din copilărie, fiind o prioritate atât pentru tânăra generație, cât și pentru familie, comunitățile în care trăim. Pe această temă, echipa Fundației PRAIS alături de Nestlé România și Palatul Național al Copiilor din București - PNCB au organizat în acest weekend în Parcul Lumea Copiilor din București evenimentul public „Supereroii Sănătății te invită la Mișcare și Distracție!". Pentru câteva ore, sute de elevi, profesori, familii au participat la un adevărat festival al dansului, cântecului, sportului, dedicat stării de bine și protejării mediului.

Manifestarea a marcat, printr-o suită de momente artistice și demonstrații sportive susținute de copiii talentați și sportivii din cadrul cluburilor PNCB, reușita celor două proiecte naționale educaționale „Și Eu Trăiesc Sănătos!” – SETS și „Planeta Albastră Contează pe Tine!” PACT, dezvoltate în școli din peste 30 de județe de către Fundația PRAIS în parteneriat cu Nestlé România.

„Credem în forța de a face bine! De mai bine de 13 ani susținem mișcarea națională SETS care a permis formarea obiceiurilor de stil de viață sănătos în rândul a mii de elevi din ciclul primar din țara noastră. Într-o abordare holistică, dezvoltăm de 3 ani și proiectul PACT în cadrul căruia copii de vârstă școlară învață să aibă grijă de natură, de resursele planetei, protejându-le. Construim viitorul astăzi, împreună!", a declarat Silvia Sticlea, Country Manager Nestlé România.

În acest an școlar, echipa Fundației PRAIS dezvoltă activitățile SETS în peste 145 de orașe și localități din 18 județe. În total, peste 50.000 de elevi din 380 școli primare au putut avea acces gratuit la instrumentele de învățare rapidă, la materialele educaționale video și la informațiile promovate pe platformele social media SETS. Pe parcursul celor 13 ani de la lansarea mișcării SETS, peste 460.000 de elevi, începând cu clasele pregătitoare și până la clasele a-IV-a, familiile acestora au putut participa la activitățile educaționale SETS.

„Mii de cadre didactice, elevi, familiile acestora se implică voluntar, participând an după an, din ce în ce mai mulți la activitățile proiectelor noastre! Cele două mișcări naționale, abreviate SETS și PACT, pe care le-am creat și pe care le implementăm cu rezultate deosebite, alături de partenerul nostru fondator Nestlé, reflectă interesul real față de importanța stilului de viață sănătos și a grijii față de mediu înconjurător în rândul tinerei generații, a comunităților în care trăim. Mulțumim partenerilor noștri, tuturor celor care ne sunt alături!", a declarat Silvia Bucur, Președinte Fundația PRAIS.

În acest an școlar, peste 190 de școli cu ciclu primar, din 122 de localități urbane și rurale din 30 de județe participă la cea de a III-a ediție a proiectului național educațional „Planeta Albastră Contează pe Tine!” PACT. Peste 28.000 de elevi au putut avea acces la materialele de informare alături de 1.850 de cadre didactice.

