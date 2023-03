Statutul elevului, modificat: exmatricularea liceenilor a devenit imposibilă. Ce alte schimbări au fost făcute

Un ordin promovat de Ministerul Educației și publicat în Monitorul Oficial pune de acord Statutul elevilor cu modificările intervenite în sistemul de educație. Astfel, exmatricularea se va putea aplica doar pentru elevii de la școlile postliceale. Până acum, elevii din ciclul superior al liceului puteau fi exmatriculați.

Ordinul 3797/2023 este aplicabil din 22 martie și aduce modificări în Statutul elevilor. Astfel, exmatricularea nu mai este posibilă decât în cazul elevilor de la învățământul postliceal.

”Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ și în același an de studiu se aplică elevilor din învățământul postliceal pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ sau apreciate, ca atare, de către consiliul profesoral al unității de învățământ”, prevede Art.23, alin.1 al actului normativ mai sus citat.

Totodată, ”exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ se aplică elevilor din învățământul postliceal pentru abateri deosebit de grave, apreciate, ca atare, de către consiliul profesoral”, se arată în Ordin.

Actul normativ mai stabilește că ”pentru toți elevii din învățământul primar, la fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu, va fi scăzut calificativul la purtare, gradual, de la Foarte bine la Bine, Suficient, Insuficient. Pentru toți elevii din învățământul gimnazial și liceal, la fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu/modul de specialitate, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct”.

Ordinul mai prevede că semestrele școlare au fost înlocuite cu module de învățare – în număr de cinci.

Până acum, pragurile absențelor erau raportate la semestre - zece absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul.Totodată, acum, statutul stabilește că fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul anului școlar.

Ordinul mai prevede că regulile din statut se aplică și elevilor audienți: ”Elevii înscriși ca elevi audienți beneficiază de drepturile și îndatoririle prevăzute în prezentul statut”. Eevii audienți sunt cei care, indiferent de cetățenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări și care nu au încă studiile echivalate.