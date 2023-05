Sindicaliștii din Educație anunță că ar putea organiza un miting de protest joi. „Nu știm ce se va întâmpla”

Greva generală din învăţământ continuă, a anunţat marţi preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu, la finalul discuţiilor de la Palatul Victoria.

Acesta a precizat că este posibilă organizarea unui miting de protest, joi, 25 mai.

„Nu a fost o negociere, a fost o întâlnire informală, faţă de ce se ştia nu am avansat, atâta că Guvernul a promis că va face nişte calcule. Nu ştim nimic concret deocamdată ce se va întâmpla. I-am invitat mâine la o şedinţă pe care o avem cu liderii din ţară, poate mâine vin cu o surpriză, dar astăzi nu avem nimic concret pentru a spune oamenilor, motiv pentru care greva continuă”, a subliniat Hăncescu, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că reprezentanţii Guvernului au fost invitaţi miercuri, la sediul FSLI, la ora 17:00, la o şedinţă cu liderii celor trei federaţii sindicale.

„Mâine va fi o şedinţă a tuturor liderilor celor trei federaţii şi am invitat conducerea Guvernului. Invitaţia este către premier, către domnul Ciolacu, domnul ministru al Finanţelor, ministrul Muncii (...) Noi am solicitat, ca să fie limpede, ceea ce am cerut rândul trecut: un act normativ prin care să se acorde o mărire salarială până la intrarea Legii salarizării în vigoare. Rămâne de văzut dacă Guvernul va accepta”, a precizat Hăncescu.

La rândul său, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", Marius Ovidiu Nistor, a reiterat că greva din învăţământ continuă deocamdată, singurii în măsura să ia decizia încetării ei fiind "doar colegii noştri".

„Poate mâine persoanele invitate, factorii decidenţi vor veni cu o soluţie care să fie acceptabilă pentru colegii din teritoriu, o soluţie la problemele noastre. Discutăm cu liderii din ţară, care la rândul lor vor trebui să-şi consulte liderii şi membrii de sindicat. Azi a fost doar o discuţie informală şi faptul că vor căuta soluţii”, a spus Nistor.

Întrebat dacă sindicaliştii vor accepta o ofertă de compromis în privinţa majorării salariilor, liderul Spiru Haret a răspuns: "În acest moment nu putem face compromisuri ţinând cont de aşteptările colegilor noştri"."Repet, colegii noştri sunt cei în măsură să decidă care este cea mai acceptabilă variantă sau ofertă din partea Guvernului", a punctat el.

În ceea ce priveşte închiderea mediilor elevilor, Nistor a subliniat că sindicaliştii îşi doresc să încheie cât mai repede acest protest. „Eu nu m-aş gândi atât de departe. În momentul de faţă este o acţiune de protest. Ne dorim să se încheie cât mai repede cu putinţă şi aşteptăm cu nerăbdare ca Executivul să vină clar cu soluţiile necesare pentru stoparea conflictului”, a transmis preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", Marius Ovidiu Nistor.