Profesor: Predăm după curricula de acum 50 de ani

Învățământul obligatoriu se întinde în România până la finalul clasei a XII-a. Cei 13 ani de școală însă – dacă numărăm și clasa 0 – nu-i pregătesc pe copii pentru a face față pe o piață a muncii extrem de dinamică și foarte tehnologizată.

Cel puțin aceasta este percepția elevilor români rezultată din sondajul „Vocea copiilor cu privire la meseriile viitorului”, realizat de Asociația INACO.

Profesorul Ștefan Vlaston, expert în educație, spune că învățământul românesc a rămas unul de factură comunistă.

„Școala românească este încremenită în tiparele anterioare anilor 1990. Noi studiem acum curricula școlară pe care am făcut-o eu acum 50 de ani. Dar, o școală nu este bună sau rea în sine. Este bună atunci când răspunde nevoilor și cerințelor societății într-o etapă a evoluției sale. În momentul de față, provocările la care trebuie să răspundă societatea românească sunt date de globalizare, explozia tehnologiilor, digitalizare, mobilitatea oamenilor și a mărfurilor”, explică profesorul.

Al doilea punct, adaugă acesta, așa cum arată școala astăzi, va arăta societatea mâine. „Ar trebui să pregătim copiii pentru evoluțiile societății din următorii ani. Dar sunt foarte greu de anticipat evoluțiile din viitor pentru că schimbările sunt tumultuoase, au loc într-un ritm amețitor. Să ne amintim că digitalizarea nu însemna mai nimic acum 10-15 ani, iar acum înseamnă foarte mult. Ce va fi peste 10-15 ani nimeni nu poate să știe. Și atunci, aș pune accentul mai degrabă pe învățarea pe tot parcursul vieții. După părerea mea, curricula ar trebui să aibă patru dimensiuni: conceptual-teoretică, aplicativ-practică, transdisciplinară și generatoare de învățare continuă. Asta înseamnă să fii capabil să înveți toată viața. Noi am fost obișnuiți și părinții noștri de exemplu au intrat într-o meserie și au ieșit la pensie de la locul de muncă unde au practicat-o. În America, schimbi patru-cinci meserii și foarte multe locuri de muncă. Și le poți schimba dacă ești capabil să te adaptezi și să înveți pentru noul job”, mai spune expertul în educație.

Învățare pe tot parcursul vieții

Școala ar trebui să le creeze copiilor acele abilități care să-i ajute să învețe apoi singuri pe tot parcursul vieții. „Nu se termină învățarea atunci când se termină școala. În al doilea rând, elevii ar trebui învățați principii generale. Nu-i mai învățăm acum intriga din „Fefeleaga” sau din „Răzvan și Vidra”. Comunicarea este altceva. Înseamnă să știi să faci CV-uri, scrisori de intenții, eseuri, să înțelegi texte citite. Or, la noi, foarte mulți sunt analfabeți funcțional”, mai spune Ștefan Vlaston.

În plus, școala românească ar trebui să înțeleagă că informația nu mai trebuie memorată, mai spune expertul: „Pentru că ea se află la un click distanță. Ceea ce trebuie învățat elevul este să facă selecția informațiilor, s-o verifice, s-o proceseze și să nu cadă pradă fake-news-ului” conchide Ștefan Vlaston.

Sistem de educație inadecvat

Potrivit sondajului mai sus citat, 72% din elevii de clasele V-XII, care au făcut obiectul sondajului, spun că sistemul educațional nu este adaptat pentru aceste meserii ale viitorului, principalele probleme fiind programa școlară și calitatea informațiilor livrate la clasă.

Doar 15% dintre elevi consideră că în școală educația digitală a fost bine integrată, în timp ce 70% sunt de părere că nu au dobândit competențele digitale necesare pentru viitoarea piață a muncii. 13,3% acuză un nivel slab de pregătire a profesorilor.

Potrivit aceleiași surse, deși doi din trei elevi se simt confortabil cu învățarea online, prezența fizică la ore este considerată de peste 50% ca fiind cea mai eficientă formă de învățare.

Care sunt meseriile viitorului

Creator de chatbot, manager alfabetizat digital pentru magazine inteligente, chirurg de memorie, specialist în readucerea la viață și reîntregirea speciilor dispărute, dezvoltator de energie alternativă, pilot comercial spațial, jurist specialist în dreptul roboților sau în etica geneticii fac parte dintre meseriile viitorului menționate în Ghidul meseriilor viitorului, oportunitățile pieței muncii în lumea de mâine, ediția a V-a.