„Fenomenul Oneaga”. Cum au ajuns un învățător și elevii săi de la capătul României să câștige zeci de titluri naționale

Un învățător dedicat și un grup de copii isteți de la țară, au pus un cătun de la capătul României, pe harta unuia dintre cele mai complexe jocuri ale minții. Elevii din Oneaga sunt spaima concursurilor de scrabble din toată țara, reușind să dobândească un palmares de invidiat.

Scrabble este considerat unul dintre cele mai complexe sporturi ale minții. În România, este cunoscut și sub denumirea de „jocul cuvintelor”. Se joacă între doi sau patru jucători și constă în plasarea de litere pe o tablă de joc, pe verticală, orizontală, pentru a forma cuvinte. Fiecare literă și cuvânt sunt punctate pe baza unor reguli. Cele mai mari punctaje sunt obținute atunci când se folosesc literelele mai rare sau când sunt plasate pe anumite pătrățele divers colorate.

Există și un sistem de bonificații dar și tot felul de variante de joc, mai ales atunci când vorbim de scrabble profesionist, competițional. În România, există o federație importantă de scrabble și numeroase competiții la nivel național care implică jucători din toată țara. Unii spun că scrabble-ul este superior șahului fiindcă este nevoie de rapiditate în calcul și gândire, o bună cunoaștere a vocabularului și a gramaticii, un fler aparte în combinarea cuvintelor, strategie dar și cultură generală. Puțini știu că printre cei mai titrați, competitivi și de temut jucătorii de scrabble, din România, sunt o mână de copii de la țară. Este vorba despre elevii din Oneaga, un sat de la capătul țării, coordonați de un învățător. Au un palmares greu de egalat, cu numeroase titluri naționale și sute de medalii.

„Fenomenul Oneaga” și războinicii tablei de scrabble

Cătunul Oneaga se află în comuna Cristești, la aproximativ 25 de kilometri de municipiul Botoșani. Este un sat adunat la poalele codrilor Voronei, populat mai ales cu mici fermieri, crescători de vaci cu lapte. În afară de pitorescul localității și de laptele proaspăt, Oneaga nu pare să iasă în evidență cu nimic special. În realitate, însă, în acest cătun de la marginea pădurii se formează an de an adevărați campioni la sporturile minții, în special scrabble. Din anul 2010, în România, s-a născut „fenomenul Oneaga”, un etalon al performanței la jocul cuvintelor, un fenomen care încă uimește în lumea acestui sport.

Este vorba de generații întregi de copii de la țară, care se pregătesc în școala din localitate, cu un învățător, și care reușesc la multe dintre concursurile naționale să câștige fără drept de apel. Sunt competiții la care efectiv nu au rival iar numărul medaliilor ajunge deja la cifra sutelor. Din cei 1400 de locuitori ai satului, măcar 100 sunt campioni sau vicecampioni naționali.

Învățătorul care îi cordonează, Vasile Mihalache, este la rândul său, campion național absolut și maestru al acestui sport. Un om care a trăit toată viața la Oneaga. De 15 ani, elevii de la Oneaga participă la etape locale, naționale, ca o adevărată echipă. Învățătorul Mihalache îi cheamă la școală și îi antrenează cu multă pasiune, ori de câte ori este posibil.

„Eu am descoperit acest sport în 1994, uitându-mă la televizor la o emisiune. Am început să-l joc, iar din 1996 participam la diferite competiții de sală. Din 2010, însă m-am decis să împărtășesc acest frumos sport și copiilor de la școală. Am văzut că le place, mulți elevi cu mintea brici, fâșneți la carte. Mi-am dat seama că am o adevărată comoară pe mână. Și de 15 ani am mers în fiecare an cu minim 20 și maxim 25 de copii la competiții în toată țara. Tot din 2010, organizez anual măcar o etapă națională de scrabble, aici la Cristești. Gândiți-vă că la aceste competiții vin cluburi puternice de scrabble din toată țara, precum Preventis Iași, CSM București, Argus Târgu Frumos și multe altele”, spune învățătorul Vasile Mihalache.

Deși dau piept cu mulți elevi de la liceele de elită din orașele mari ale României, copiii de la Oneaga fac senzație. Impresionează prin rapiditatea gândirii, o strategie impecabilă și un vocabular extraordinar.

Au adunat zeci de titluri naționale. „Anual sunt patru etape naționale. La sfârșitul anului se cumulează punctele și se acordă titlul național la clasament general. Există însă și titlurile la diferite probe, adică duplicat, compunere sau liber. Ansamblând toate acestea, în decursul celor 15 ani, elevii au reușit să obțină peste 50-60 de titlurile naționale, iar medalii, pe etape locale, un număr enorm.”, adaugă Vasile Mihalache.

„Este un joc plin de surprize”

Una dintre campionale naționale de la Oneaga este Anastasia Sadici, o elevă de 16 ani. Anul trecut, Anastasia a obținut titlul de vicecampioană națională la general, cel de campioană națională la compunere și vicecampioană națională la libere. Toate, la categoria cadeți.

„Eu am un frate mai mare care juca scrabble. Mi-a plăcut mult și am vrut și eu să învăț cum se joacă. Am vorbit cu domnul Mihalache și de atunci particip la campionatele de scrabble. Este un joc plin de surprize, găsesc mereu cuvinte noi, mai ales fiindcă dicționarul este foarte bogat. În plus, la scrabble au posibilitatea de a socializa cu mulți copii de vârsta ta, din toată țara. Vezi multe locuri noi, deplasându-te la etapele naționale.”, spune Anastasia. Împreună cu colega sa, deasemenea cu performanțe deosebite la scrabble au reușit să intre la liceu, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani, un liceu de elită din nordul Moldovei. Tinerele spun că au fost ajutate mult de scrabble.

„Datorită acestui joc îți îmbogățești vocabularul, te adaptezi la situații critice, înveți cum să gândești rapid și eficient. Am luat 9.85 la Evaluarea Națională, și cu siguranță scrabbel-ul a avut rolul lui.”, mărturisește una dintre elevele din Oneaga. „În primul rând, scrabble ajută la îmbogățirea vocabularului. Presupune strategie, gândire creatoare, sunt teme, de exemplu, care trebuie să te rezumi doar la denumiri de plante, denumiri de animale. Te ajută și la matematică, mai ales la clasele mici, pentru că trebuie să facă calcule rapide, ori 3, ori 9. Sunt probe la care, în decurs de trei minute trebuie să găsească depunerea maximă și să și calculeze, pentru că altfel primește avertisment.”, adaugă învățătorul Mihalache.

De altfel, secretul performanței spun mai ales profesorii este, pe lângă inteligența nativă, dorința de muncă, pasiunea pentru jocul de scrabble dar și un mediu sănătos de învățare. „Pasiunea este pe primul plan. Fără pasiune și disponibilitate pentru acest joc nu se poate. Apoi sunt copii inteligenți, cu multe preocupări, dornici de a învăța carte, sprijiniți de părinți să facă lucrul ăsta.”, spune învățătorul Mihalache. Elevii din Oneaga cântă la instrumente, joacă fotbal, jocuri de societate și trăiesc o copilărie idilică.

Un om cu o viață de film

Motorul „fenomenului Oneaga” este învățătorul Vasile Mihalache, un om care predă de patru decenii copiilor din sat. Este cunoscut pentru cultura sa extraordinară, blândețe, talent pedagogic, dar și pentru încercările incredibile din viață. „Poate mulți ar fi cedat dacă ar fi pățit ce a trăit domnul învățător. Sunt convins că mulți cădeau de tot”, spune un sătean.

Vasile Mihalache a rămas fără tată la vârsta de patru ani și fără mamă, la 25 de ani. La vârsta de 35 de ani a rămas și fără acoperiș deasupra capului. Casa i-ar ars în totalitate, în urma unui accident banal. A pierdut tot ce avea. A rămas doar cu hainele de pe el. A luat-o de la capăt. O vreme, a stat la sora lui, pentru a-și reconstrui casa. În gazdă, pentru a nu-și pierde mințile s-a dedicat jocului de scrabble, cu toată energia.

„În 1998 mi-a ars casa. Am pierdut tot. Cel mai mult mi-a părut rău după cărți și după colecțiile mele. Am fost nevoit să stau la sora mea. Aici am luat DEX-ul și l-am citit de trei ori la rând. Am scos cuvinte care se termină în „j”, cuvinte care se termină în „x” și multe altele. Apoi am scos toate verbele, peste 6400 de verbe. Am muncit mult ca să mă pot aduna după necazul pățit. La început scrabble-ul a fost o simplă distracție. După ce mi-a ars casa, m-am dus serios la cometiții. După 18 ani de muncă, în 2014, am reușit să câștig titlul național absolut. Era un vis împlinit. Am primit și distincția de maestru. Așa că m-am hotărât să-i învăț și pe copii. Sunt elevi deosebiți”, spune Vasile Mihalache. Pentru a putea participa la competiții, învățătorul și elevii săi s-au legitimat la clubul U Cluj.

Autoritățile locale impresionate de rezultatele elevilor s-au hotărât să facă un club sportiv local dedicat acestui joc. „Cred că anul acesta reușim să facem un club Să facem o asociație sportivă, la nivelul comunei, prin care să încercăm să atregem fonduri, prin care să ajutăm acești copii să se dezvolte.”, spune directorul școlii din Cristești, Bogdan Ciobanu.