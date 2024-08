Facultatea de Drept din România care va renunța la lucrările de licență. Decan: „Eliminarea a fost făcută la cererea studenților”

Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a decis eliminarea lucrărilor de licență începând cu anul academic 2024-2025. Examenul de tip grilă va înlocui lucrările.

Decizia a fost luată de Consiliul profesoral după ce „peste 90% din studenții unui an, respectiv peste 84% din studenții celuilalt an au solicitat acest lucru”, a explicat Șerban Diaconescu, decan al facultății, potrivit Edupedu.

Astfel, examenul de tip grilă va fi singura evaluare pe care studenții trebuie să o susțină.

Decanul a discutat despre eșecul programelor de anti-plagiat în detectarea reală a furtului de idei, explicând: „Am cântărit faptul că există o nefericită exagerare la verificarea lucrărilor prin programe de anti-plagiat, care, din păcate, nu întrunesc standardele de calitate, care să permită o verificare reală a existenței sau inexistenței plagiatului.”

„Concret, în lucrările studenților noștri, orice referire la un text de lege, orice referire la hotărâri judecătorești este marcată ca fiind plagiat, pentru că mai există undeva un document electronic în acest sens”, a mai subliniat acesta.

Șerban Diaconescu a subliniat că problema detectării plagiatului creează dificultăți atât pentru studenți, cât și pentru profesori: „Punea și studentul, și cadrul didactic în posturi extrem de delicate de a face, dincolo de munca firească, pe care o ai pentru elaborarea unei lucrări de licență, o imensă muncă de documentare și de justificare și să arăți de ce nu e vorba de plagiat și că peste 90% din ceea ce programele prezintă acolo nu au nicio legătură cu noțiunea de plagiat.”

„La cererea lor a fost eliminată lucrarea de licență. Ei au inițiat acest demers, nu noi. Au făcut un sondaj. Peste 90% din studenții unui an, respectiv peste 84% din studenții celuilalt an au solicitat acest lucru. Acesta a fost motivul pentru care am optat pentru varianta conferită de lege și care, de altfel, se aplică și la Universitatea din București încă din 2017.”, a mai spus decanul facultății.