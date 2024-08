Universitățile din România lipsesc din Shanghai Ranking 2024. Daniel David: „Aș îndrăzni să spun că universitățile românești nu stau chiar prost”

România nu are nicio universitate reprezentată în ediția din 2024 a renumitului clasament internațional Academic Ranking of World Universities – Shanghai Ranking, publicat joi. Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Daniel David, consideră că România poate să performeze mai bine în clasamentele internaționale dacă se reduce fragmentarea în marile centre universitare, fie prin concentrări academice, fie prin crearea de programe noi, și dacă beneficiază de o finanțare mai adecvată a universităților.

România nu are nicio universitate în clasamentul internațional Academic Ranking of World Universities – Shanghai Ranking 2024, pentru al doilea an consecutiv. Ultima universitate românească prezentă în clasament, Babeș-Bolyai din Cluj, a ieșit din top în 2023, ceea ce a generat dezbateri despre calitatea educației superioare și cercetării din România, precum și despre lipsa politicilor de sprijin pentru mediul universitar, relatează Edupedu.

În schimb, universități din țări precum Serbia, Croația, Ungaria, Polonia și Estonia sunt reprezentate în top 1000.

Top 10 universități potrivit Academic Ranking of World Universities – Shanghai Ranking

Harvard University Stanford University Massachusetts Institute of Technology University of Cambridge University of California – Berkeley University of Oxford Princeton University California Institute of Technology Columbia University University of Chicago

Daniel David: „Ne trebuie universități comprehensive bine finanțate”

Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Daniel David, consideră că România poate să performeze mai bine în clasamentele internaționale, cum ar fi ARWU-Shanghai Ranking, dacă se reduce fragmentarea în marile centre universitare, prin consolidarea academică și crearea de programe noi, precum și printr-o finanțare mai adecvată a universităților.

Întrebat dacă discuțiile generate de absența României din clasamentul ARWU de anul trecut și noile legi au adus vreo schimbare, Daniel David a răspuns: „Prea puțin!”. El a apreciat flexibilizarea unor programe de studii, personalizarea normei academice și noua lege a cercetării ca fiind pași pozitivi, dar a subliniat că „alocarea de resurse majore pentru concentrări academice și dezvoltarea unor universități cu adevărat comprehensive, prin reașezarea arhitecturii mediului academic românesc, nu apare ca angajament explicit și specific”, potrivit Edupedu.

„Dacă dorim să performăm mai bine în rankingurile internaționale, ne trebuie universități comprehensive bine finanțate, iar acest lucru se poate obține cu impact major în rankinguri, după modelul francez, în marile centre universitare istorice (București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara), unde acum fragmentarea este majoră, fie prin încurajarea de concentrări academice, fie prin construcții de programe noi.”, accentuează rectorul UBB.

Daniel David, rectorul UBB, a explicat că rankingul Shanghai se bazează în principal pe publicații indexate în Web of Science, inclusiv în revistele Nature și Science, și pe indicatori precum premiile Nobel, care sunt greu de controlat direct de universități.

„Așadar, au șanse să intre în rankingul Shanghai acele universități care sunt dominat de științe (science) și, mai ales, care au o componentă biomedicală importantă (în domeniul biomedical se publică cele mai multe articole indexate Web of Science).”, spune Daniel David.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, având un profil mai diversificat, cu o pondere semnificativă în domeniul socio-uman și de artă, nu a reușit să mențină prezența în ranking din cauza lipsei de suport financiar adecvat și a creșterii mai rapide a altor universități internaționale.

„Simplu și direct spus, legile/reglementările din țară nu au împiedicat, dar nici nu au încurajat explicit concentrarea și consolidarea unor astfel de universități în România.”, subliniază rectorul UBB, conform sursei citate.

Este dificil să se realizeze concentrări academice în prezent din cauza mentalității protecționiste a unor lideri universitari, noile generații ar putea adopta o abordare mai deschisă și orientată spre binele comun, a adăugat rectorul UBB.

Daniel David sugerează că pentru a îmbunătăți performanța în rankingurile internaționale, România ar trebui să investească în universități bine finanțate, urmând modelul francez, și să încurajeze concentrări academice în marile centre universitare.

„Raportat la buget – mult mai mic față de universitățile care au pătruns în rankingurile internaționale pe poziții bune – aș îndrăzni să spun că universitățile românești nu stau chiar prost în rankingurile internaționale. UBB se află, spre exemplu, în acest an pe poziția 780-791 în clasamentul QS.(...) Dar România nu are universități în rankingul chinezesc Shanghai, pentru motivul descris mai sus. Dacă dorim să performăm mai bine în rankingurile internaționale, ne trebuie universități comprehensive bine finanțate, iar acest lucru se poate obține cu impact major în rankinguri, după modelul francez, în marile centre universitare istorice (București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara), unde acum fragmentarea este majoră, fie prin încurajarea de concentrări academice, fie prin construcții de programe noi. Dar este nevoie și de universități mai bine finanțate în celelalte orașe unde există deja universități comprehensive, construite astfel mai ales după perioada comunistă, care pot avea o șansă în rankingurile internaționale. Aici insist însă să punctez din nou că nu toate universitățile trebuie să fie „world-class / research-intensive”, țintind rankinguri internaționale! Țara are nevoie și de universități locale/regionale/naționale de excelență, cu focalizare pe educației în formarea de resursă umană și pe cercetare aplicativă dedicată unor probleme țintă, pentru a asigura necesarul de dezvoltare a zonei.”, subliniază rectorul UBB, potrivit sursei citate.