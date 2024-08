Elevii depun plângere penală împotriva Ligiei Deca. Sala de detenție, „o idee aberantă și negândită”

Uniunea Elevilor Reprezentanți a depus plângere penală împotriva ministrului Educației, Ligia Deca. Motivul? Statutul Elevului și Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar care vor intra în vigoare începând din toamnă și care îi trimite în camera de detenție. Elevii consideră că o astfel de pedeapsă le încalcă dreptul la educație.

Ligia Deca a anunțat că proiectele pentru Statutul Elevului și ROFUIP 2024 au fost transmise către publicare în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare începând cu anul școlar 2024-2025.

Atât Uniunea Elevilor Reprezentanți (UER), cât și Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI), consideră că reglementările prin care elevii sunt trimiși în camere de detenție, în cazul în care profesorii consideră că aceștia au deranjat ora de curs, sunt neconstituționale și încalcă dreptul elevilor la educație. Prin urmare, reprezentanții elevilor cer demiterea ministrului Educației.

Se încalcă dreptul elevilor la educație

„Ministerul Educației a ignorat proiectul ”Statutul Elevului 2.0”, depus de către organizația „Salvați Copiii” împreuna cu asociațiile de elevi din țară, care reglementa dreptul elevilor la odihnă, implementa o metodologie de acordare a feedback-ului anonim din partea elevilor pentru profesori, asigura protecția elevilor care depun sesizări cu privire la încălcarea drepturilor lor dar și produse de igiena menstruala în școli, etc. În schimb, a venit cu acest proiect care cauzează numai probleme și aduce prejudicii actorilor din sistemul de învățământ. Ligia Deca trimite elevii în săli de detenție pentru a fi supravegheați de alte cadre didactice în cazul în care aceștia deranjează ora. Pe lângă faptul că această idee încalcă dreptul elevilor la educație, este și total negândită. Există destule săli în toate unitățile de învățământ în care elevii să fie trimiși? Oare profesorii supraveghetori vor fi plătiți pentru orele state cu acei elevi? Cum ne putem da seama dacă acel elev chiar a deranjat ora, singura persoană care poate decide asta fiind profesorul? Exact, Că a lăsat aceste “detalii” pe seama unităților de învățământ”, se arată în comunicatul transmis de elevi.

Președinta Asociației Elevilor Reprezentanți: „Sunt profund dezgustată”

Lorena Drăgușin, președinte UER a precizat că „în ciuda încercărilor Uniunii Elevilor Reprezentanți și ale altor asociații din țară, proiectele Ministerului Educației pentru Statutul Elevului și ROFUIP urmează să intre în vigoare. Proiectele permit profesorilor să dea afară elevii de la ore și să-i trimită în săli de detenție, deși, în mod evident, li se încalcă dreptul la educație. Ministerul Educației arunca niște idei aberante și le lasă în grija școlilor, acestea având obligația de a stabili modalitatea de funcționare. Există în fiecare școală săli pentru această implementare? Există suficienți profesori care să se ocupe de elevii marginalizați? Probabil că nu, dar nu mai este grija Ministerului. Legea învățământului spune că Ministerul are obligația de a consulta asociațiile naționale de elevi în scrierea acestor proiecte, ceea ce nu s-a întâmplat. Astfel, am depus o plângere penală împotriva ministrului Educației, Ligia Deca, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în mod voit, având în vedere că am adus la cunoștință existența unei asociații naționale de elevi în țară, Uniunea Elevilor Reprezentanți. Sunt profund dezgustată".

Ministrul Ligia Deca a subliniat însă că decizia de a-i scoate afara din clasă pe elevii-problema rămâne la latitudinea profesorului, în niciun caz nu ese obligatorie.

„Posibilitatea ca un profesor să decidă ca un elev să desfășoare activități în alt spațiu din școală, dacă deranjează ora, este o opțiune, nu este o obligație. În plus, este o măsură a cărei modalitate de aplicare va fi stabilită în regulamentul fiecărei școli, iar la elaborarea acestui regulament participă și reprezentanții părinților, ai elevilor și ai sindicatelor. Am încredere că la nivel local se vor identifica cele mai bune soluții, pentru că avem nevoie să respectăm nevoile fiecărui elev din sala de clasă”, a explicat Ligia Deca într-o postare pe Facebook.