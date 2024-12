Ce dotări au școlile ultra-moderne din comuna în care a copilărit Mihai Eminescu. Elevii de la țară care vor învăța cu realitate virtuală

În comuna natală a poetului Mihai Eminescu, elevii beneficiază de condiții educaționale ultra-moderne. Adică dotări tehnice de secolul XXI. Pe lângă table interactive, laptopuri și videoproiectoare, elevii vor beneficia și de dispozitive de realitate virtuală.

Poetul Mihai Eminescu s-a născut în târgul Botoșanilor, dar a copilărit începând de la vârsta de 5 ani în satul Ipoteștilor, în prezent comuna Mihai Eminescu. Acest Ipotești idilic, adesea descris cu nostalgie de marele poet, se află la numai 10 kilometri de municipiul Botoșani, iar împrejurimile sale au reprezentat o primă sursă de inspirație pentru creație eminesciană legată de natură. La 135 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, Ipoteștiul copilăriei sale a devenit una dintre cele mai moderne și populate unități administrativ teritoriale rurale din județul Botoșani. Localnicii au utilități, dar mai ales copiii lor se bucură de școli moderne. Pe scurt, școlile din comuna Mihai Eminescu sunt la standarde de secol XXI, cu dotări care depășesc unități educaționale de la oraș.

Table interactive, laptop pentru fiecare elev

Reabilitarea totală a școlilor din comuna Mihai Eminescu a început acum patru ani. Cinci școli din cinci sate au fost reparate și modernizate. A fost cumpărat mobilier școlar nou, modern, dar în primul rând dotări educaționale moderne. Fiind pandemie, fiecare elev a primit tabletă, iar profesorii laptopuri. În plus, clasele au fost dotate cu table interactive și videoproiectoare. După ridicarea restricțiilor din timpul pandemiei, școlile din comună au fost din nou dotate, de această dată pentru a răspunde și cerințelor orelor în format fizic. Au fost achiziționate table interactive de ultimă generație, a fost dotat un laborator de informatică, toate sălile de clasă cu sisteme all in one și imprimante.

”Modernizarea școlilor din comună a început în anul 2020. Atunci au fost reabilitate cinci școli din șase. A urmat un proiect în pandemie când, cu sprijinul Primăriei, am reușit să procurăm tablete pentru toți elevii, laptop-uri pentru toți profesorii și table interactive la școli. Printr-un alt proiect, în această vară am reușit să îmbunatățim dotarea cu modelul mai nou de tablă interactivă, un laborator de informatică, sisteme all in one în toate sălile de clasă și imprimante. Nu mai vorbim de videoproiectoare care există la fiecare sală de clase. Avem de asemenea sisteme de sunet și cameră pentru videoconferință”, precizează Eugen Vasiliu, directorul școlii. De exemplu, la ora de matematică, elevii învață, fiecare cu laptopul în față, conectați la o tablă interactivă. Elevii pot genera și desena cu ajutorul unui stilou special figuri geometrice, pot face calcule și grafice.

Școala de la țară unde se pregătesc lecții cu ajutorul realității virtuale

Ca ultimă noutate, școala din Ipotești este dotată și cu ochelari pentru realitate virutală. Urmează să primească soft-urile educaționale necesare. Elevii vor pătrunde cu ajutorul realității virtuale, de exemplu, în interiorul corpurilor geometrice, le vor putea manipula cum doresc. ”Așteptăm să primim soft-urile necesare. Ochelarii pentru realitate virutală i-am primit deja. Vor fi lecții interactive deosebite”, spune directorul școlii. Este probabil singura școală din mediul rural care va beneficia de astfel tehnologie la orele de curs. „Este incredibil. Merită să vii la școală numai pentru așa ceva. Nu ai cum să nu-ți dai silința, oleacă, când te distrezi și înveți în același timp. La tabla interactivă, de exemplu, pricep mai ușor. Deschizi rapid o pagină de internet, te lămurești, vezi modele, apoi scrii, frumos tare”, spune un elev de clasa a VIII a de la școala din Ipotești.

”Avem tot ce este nevoie într-o școală modernă„

Proiectele continuă în momentul de față cu un cabinet psiho-pedagogic modern, un cabinet de logopedie, iar ambele vor fi deservite de specialiști tocmai pentru a veni în ajutorul elevilor cu diferite probleme emoționale sau de vorbire. În plus, sunt achiziționate dotările pentru sala de sport. Școala din Ipotești beneficiază și de o mini-bibliotecă și o sală de lectură de top, cu multe cărți noi, moderne, enciclopedii, atlase, beletristică. În plus, sala de lectură are fotolii și canapele comode. Aici funcționează și un club de literatură și lectură.

”Am reușit în ultima perioadă să dotăm toate structurile școlii Mihai Eminescu-Ipotești cu toate mijloacele moderne necesare pentru a desfășura procesul educativ în condiții ideale. Consider că avem tot ce este nevoie într-o școală modernă. Aceste dotări sunt importante pentru toate școlile, sunt necesare pentru ca școala să fie într-adevăr atractivă pentru elevi, să vină cu plăcere la școală, să fim eficienți, să îmbinăm metodele moderne cu cele clasice”, adaugă directorul Eugen Vasiliu. De altfel, odată cu dotările moderne, abandonul școlar a dispărut la școala din Ipotești. ”Încă din învățământul online am fost nevoiți să folosim tehnologia pe care unii nu o stăpâneam foarte bine. Am învățat din mers și noi și elevii. Suntem foarte mulțumiți. Vin elevii cu mare plăcere la școală. Nu mai lipsesc de la ore și nu mai avem abandon școlar. Este un pas spre viitor", precizează și profesoara de fizică Aurora Ailoaie. Banii pentru dotări și reabilitări au fost obținute atât din fonduri guvernamentale, dar și din fonduri europene, plus contribuția proprie a Primăriei comunei ”Mihai Eminescu".