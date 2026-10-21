 Calendarul admiterii la liceu 2027–2028 a fost modificat. Când vor avea loc repartizarea computerizată și probele suplimentare | adevarul.ro
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Calendarul admiterii la liceu 2027–2028 a fost modificat. Când vor avea loc repartizarea computerizată și probele suplimentare

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Ministerul Educației a anunțat calendarul revizuit al admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2027–2028. Modificările vin în urma schimbării legislative prin care nu se va mai organiza concursul de admitere în clasa a IX-a.

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Elevii care optează pentru tehnologic ar putea susține probe suplimentare Foto: Arhiva Adevărul

Printre principalele modificări, față de calendarul anunțat anterior, se numără repartizarea computerizată din 22 iulie 2027 (în forma inițială era 26 iulie) și probele suplimentare pentru admiterea în învățământul tehnologic, programate în luna mai.

Calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2027–2028 a fost modificat, potrivit informațiilor publicate de Ministerul Educației și Cercetării, miercuri, 21 octombrie 2026, ca urmare a renunțării la concursul de admitere în clasa a IX-a. Calendarul integral urmează să fie publicat după apariția documentului în Monitorul Oficial.

Noua variantă reorganizează etapele de admitere și stabilește datele pentru completarea opțiunilor, repartizarea computerizată și înscrierea candidaților la liceele la care au fost repartizați.

Ce se schimbă în calendarul admiterii la liceu

Una dintre cele mai importante modificări vizează data repartizării computerizate. În proiectul prezentat anterior de minister, această etapă era programată pentru 26 iulie 2027. În calendarul anunțat ulterior, repartizarea este prevăzută pentru 22 iulie 2027.

Se modifică și perioada în care absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile în fișele de înscriere. Noua perioadă este 12–16 iulie și 19 iulie 2027.

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Foto: Facebook/Ministerul Educației

Depunerea dosarelor de înscriere la liceele la care candidații au fost repartizați este programată pentru 23–27 iulie 2027.

Principalele date ale repartizării computerizate:

• 12–16 și 19 iulie 2027 – completarea opțiunilor în fișele de înscriere;

• 22 iulie 2027 – repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la începerea cursurilor anului școlar 2027–2028;

• 23–27 iulie 2027 – depunerea dosarelor la unitățile de învățământ la care candidații au fost repartizați.

Probe suplimentare în învățământul tehnologic, în luna mai

Calendarul anunțat de minister include și etapele pentru probele suplimentare de admitere organizate de liceele tehnologice și de liceele tehnologice duale.

Unitățile de învățământ care organizează aceste probe - organizarea probelor nu este obligatorie, rămânând la decizia liceelor -  trebuie să publice procedura aferentă pe site-urile proprii până la 13 noiembrie 2026.

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Foto: Facebook/Ministerul Educației
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Înscrierea candidaților pentru probele suplimentare este programată în perioada 6–12 mai 2027, iar desfășurarea probelor va avea loc între 13 și 18 mai 2027.

Rezultatele urmează să fie afișate pe 19 mai 2027, dată la care pot fi depuse și contestații, dacă metodologia aplicabilă prevede această posibilitate. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, sunt programate pentru 21 mai 2027.

Când se susțin probele pentru liceele vocaționale

Pentru învățământul vocațional și pentru clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională/cu predare în limba unei minorități naționale, calendarul pentru susținerea probelor este următorul:

- 19-21 mai 2027 – înscrierea pentru probele de aptitudini/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

- 24 – 28 mai 2027 – desfășurarea probelor de aptitudini/a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

- 31 mai 2027 – comunicarea rezultatelor ș depunerea contestaților (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);

- 2 iunie 2027 – comunicarea rezultatelor finale.

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Foto: Facebook/Ministerul Educației

Ce trebuie să știe elevii și părinții

Pentru absolvenții clasei a VIII-a, respectarea perioadei de completare a opțiunilor rămâne esențială. Candidații și părinții trebuie să urmărească informațiile transmise de școli și de Ministerul Educației, precum și calendarul integral, după publicarea oficială a acestuia.

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În cazul liceelor tehnologice și tehnologice duale care organizează probe suplimentare, candidații trebuie să consulte din timp procedurile publicate de fiecare unitate de învățământ, pentru a cunoaște condițiile de înscriere și de desfășurare a probelor.

Calendarul prezentat de minister indică principalele date ale admiterii pentru anul școlar 2027–2028, însă forma integrală și prevederile aplicabile trebuie urmărite în documentele oficiale publicate ulterior de autorități.

Cum s-ar putea schimba calculul mediei finale de admitere în cazul liceelor vocaționale

În stadiu de proiect sunt și modificări legate de calculul mdiei de admitere la liceele vocaționale.

Proiectul de metodologie a fost lansat în octombrie., iar pentru anumite specializări - cum sunt muzica, coregrafia și arta actorului – sunt prevăzute modificări în urma cărora nota de la Evaluarea Națională va conta în proporție de 50% (în anii trecuți conta 75%).

Se păstrează în schimb aceeași proporție pentru profilul sportiv și artele vizuale (adică 75% notele de la probele de aptitudini și 25% media de la Evaluarea Națională).

Cea mai importantă modificare propusă este pentru profilul teologic, unde media de la Evaluarea Națională va cântări 75%, iar proba de aptitudini dor 25% din media finală (în trecut ponderea era de 50%- 50%).

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