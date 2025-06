Bac 2025. Subiectele de la Matematică și Istorie, publicate pe adevărul.ro imediat

Absolvenții de liceu susțin miercuri, 11 iunie 2025, a doua probă scrisă a examenului național de Bacalaureat 2025, proba la Matematică/Istorie. „Adevărul” va publica aici ce le-a picat elevilor la proba obligatorie a profilului, dar și rezolvarea acestora Timpul de lucru este de trei ore, iar candidații nu pot părăsi sala mai devreme de o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor.

Accesul candidaților în sală este permis până la ora 8,30, proba urmând să înceapă la ora 9.00.

Proba scrisă la Matematică va fi susținută de candidații de la: profilul real din filiera teoretică; toate profilurile din filiera tehnologică; profilul militar; profilul pedagogic - specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională. La Istorie vor susține proba obligatorie a profilului absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică, precum şi absolvenții de la toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menționate anterior (militar și pedagogic - specializarea învățători-educatoare).

Candidații nu au voie să comunice între ei în sala de examen în timpul probei. De asemenea nu au voie în sală cu obiecte precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.. Este interzisă introducerea oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stickuri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

„În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat”, a informat ministerul.

Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video. Dacă se observă activități care trezesc suspiciuni, se poate dispune verificarea camerelor.

Subiecte accesibile la prima probă scrisă

La prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2025, cea la Limba și literatura română, desfășurată marți, 10 iunie, candidații au primit subiecte pe care cei mai mulți dintre ei le-au considerat accesibile. Și profesorii au evaluat drept „generoase” subiectele, subliniind faptul că „elevii preferă epicul liricului”.

Subiectele și baremul de evaluare pentru Matematică și Istorie se publică pe site-ul dedicat la ora 15:00, conform procedurii.

Examenul de Bacalaureat 2025, sesiunea iunie, va continua vineri, 13 iunie, cu proba la alegere a profilului şi specializării. Ultima probă scrisă - Limba si literatura maternă - se va desfășura luni, 16 iunie.

„Afișarea primelor rezultate (în centrele de examen și online) este programată în data de 20 iunie (până la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 23 și 24 iunie.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Vizualizarea lucrărilor reprezintă o nouate în cadrul examenului de Bac.