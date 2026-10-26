Victoria lui Lula dă peste cap planurile lui Trump în America Latină. Trump: „A părut o altă alegere fraudată”

Președintele SUA, Donald Trump, le-a declarat luni reporterilor, fără să prezinte dovezi, că alegerile din Brazilia, câștigate duminică de președintele de stânga Luiz Inácio Lula da Silva, au părut fraudate.

Trump pune la îndoială rezultatul alegerilor din Brazilia Foto: AFP

„Nu am ținut partea nimănui, dar a părut o altă alegere fraudată”, a spus el, citat de Reuters. „Alegerile trebuie să nu lase loc de îndoială, iar mie mi s-a părut că lucrurile arată foarte rău.”

Victoria categorică a președintelui Luiz Inácio Lula da Silva în fața lui Flávio Bolsonaro, duminică, cu 51,8% din voturi față de 48,2%, limitează eforturile președintelui american Donald Trump de a-și consolida controlul asupra emisferei vestice și consolidează poziția Braziliei, cea mai populată țară și cea mai mare economie din America Latină, ca forță de contrapondere față de Washington. O victorie a lui Bolsonaro ar fi lăsat-o pe Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului, drept singurul lider progresist din rândul marilor puteri ale regiunii, scrie AP.

La o scară mai largă, alegerile din Brazilia, desfășurate în aceeași zi în care opoziția din Serbia a obținut o victorie spectaculoasă, au deschis o perioadă electorală cu mize importante, care ar putea reconfigura politica mondială. Israelul organizează marți primele alegeri naționale de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, iar pe 3 noiembrie vor avea loc alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial în Statele Unite.

Brazilia, o miză strategică pentru Washington

Pentru administrația Trump, care a recurs la tarife vamale punitive, sancțiuni severe și forță militară pentru a-și reafirma dominația în regiune, victoria lui Lula complică eforturile de a atrage Brazilia în coaliția militară împotriva cartelurilor și de a obține acces preferențial la mineralele critice ale țării, susțin analiștii.

Până luni dimineață, Trump nu recunoscuse public realegerea lui Lula, în timp ce aliatul său, Flávio Bolsonaro, refuza să accepte înfrângerea și cerea anularea rezultatului. Între timp, felicitările au venit din partea aliaților și rivalilor Braziliei din întreaga lume.

Cu toate acestea, ambele tabere au motive să coopereze. Washingtonul vrea să aibă acces la vastele rezerve de pământuri rare ale Braziliei, pentru a reduce dependența industriei sale de apărare de China. Lula, la rândul său, dorește investiții străine și reducerea tarifelor vamale pentru exportatorii brazilieni.

„Lula este suficient de pragmatic pentru a găsi o modalitate de a colabora cu administrația Trump”, a declarat Will Freeman, cercetător specializat în studii latino-americane la Council on Foreign Relations. El a adăugat că aliații familiei Bolsonaro de la Washington ar urma, cel mai probabil, să-și piardă din influență după a doua înfrângere electorală a familiei. Tatăl lui Flávio, fostul președinte Jair Bolsonaro, a pierdut alegerile în fața lui Lula în 2022.

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„Nu sunt sigur că cineva din administrația Trump, în afară de câteva persoane, va dori să continue să transforme familia Bolsonaro în subiectul central al relației dintre SUA și Brazilia”, a spus el.

Trump și-a consolidat influența în America Latină prin sprijinirea dreptei

În mare parte a Americii Latine, alegătorii exasperați de creșterea criminalității i-au răsplătit pe candidații la președinție care au promis să restabilească ordinea. De la Keiko Fujimori, în Peru, la Abelardo de la Espriella, în Columbia, și José Antonio Kast, în Chile, conservatorii aleși recent au încercat să se apropie de Trump, inspirându-se în același timp din modelul președintelui El Salvadorului, Nayib Bukele. Campania amplă a acestuia împotriva bandelor criminale a redus semnificativ numărul omuciderilor, însă cu prețul arestărilor în masă și al suspendării unor libertăți civile.

Trump a consolidat această schimbare prin susținerea unor candidați în alegeri, acordarea de ajutoare financiare și promisiuni de sprijin militar.

„Statele Unite își folosesc, cu siguranță, influența pentru a încerca să-i ajute pe reprezentanții dreptei radicale din regiune”, a declarat Kenneth Roberts, profesor de științe politice la Universitatea Cornell.

Brazilia ar fi reprezentat cea mai importantă extindere a influenței Washingtonului în regiune. Bolsonaro promisese că se va alătura coaliției de securitate conduse de SUA „cu mare entuziasm și cu mare onoare”, transformând alianța sa cu Trump într-un argument central al campaniei electorale.

Mesajul transmis de președintele Braziliei

În schimb, Lula a susținut tradiția îndelungată a Braziliei de nealiniere, cultivând relații cu puteri rivale. Guvernul său a aprofundat legăturile comerciale cu China și a urmărit să sporească influența Braziliei la nivel mondial prin intermediul BRICS, grup format din economii emergente.

Sprijinul agresiv al lui Trump pentru familia Bolsonaro a întărit acest mesaj. Tarifele vamale de două cifre impuse de președintele american asupra unei game de produse braziliene, pentru a pedepsi Brazilia din cauza urmăririi penale a fostului președinte Jair Bolsonaro într-un dosar privind un complot de lovitură de stat menit să-l înlăture pe Lula, au provocat o reacție naționalistă. Liderul de stânga a transformat această nemulțumire într-un slogan mobilizator: „Brazilia le aparține brazilienilor”.

„În măsura în care superputerea regională ajunge să reprezinte o amenințare pentru instituțiile democratice ale Braziliei, apărarea suveranității naționale braziliene devine și o formă de apărare a democrației din Brazilia”, a declarat Roberts.

În discursul susținut duminică seara, după victoria electorală, Lula a descris rezultatul drept „o demonstrație că această țară nu acceptă să fie curtea din spate a nimănui”.