„Unchiul Donald” lovește din nou: Trump i-ar fi spus nepotului său să își lase fiul cu handicap să moară

Seria dezvăluirilor făcute de nepotul lui Donald Trump continuă. Fostul președinte american i-ar fi spus nepotului său, Fred Trump, să-și lase fiul cu dizabilități să moară, apoi „să se mute în Florida”, a scris el în noua sa carte, conform The Guardian.

Discuția șocantă a fost descrisă în cartea „All in the Family: The Trumps and How We Got This Way”, care va fi publicată săptămâna viitoare. The Guardian a intrat în posesia unui exemplar.

În această carte, Fred Trump a vorbit și despre o ieșire nervoasă a fostului președinte american Donald Trump, candidat al Partidului Republican pentru un nou mandat la Casa Albă.

În cursul dimineții de miercuri, Time a publicat un fragment care prezintă în detaliu comentariul insensibil al lui Trump cu privire la strănepotul său cu dizabilități.

Acest lucru a survenit la câteva zile după ce membrii familiei, în cadrul Convenției naționale republicane, l-au descris pe Trump drept un bunic și un familist „foarte grijuliu și iubitor”.

Totuși, povestea familiei Trump este complexă.

Fred C. Trump al III-lea este fiul lui Fred Trump Jr., fratele mai mare al lui Donald Trump, care a murit la vârsta de 43 de ani, în anul 1981. Fred C. Trump al III-lea se bucură de un succes răsunător în domeniul imobiliar din New York. Pe lângă cariera sa înfloritoare, el și soția sa luptă pentru drepturile persoanelor cu handicap, precum fiul lor, William.

În anul 2020, sora lui Fred Trump al III-lea, Mary Trump, a publicat o carte de memorii, „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man”. În această carte, Mary Trump a povestit și cum Donald Trump și frații săi au sistat finanțarea pentru îngrijirea lui William.

„Simțeam că cer bani”

Fred Trump al III-lea a susținut că fostul lider de la Casa Albă era la acea vreme „singurul” dintre frați care încă „contribuia în mod constant” la îngrijirea lui William.

El și-a contactat unchiul chiar dacă „nu aștepta cu nerăbdare aceste apeluri” și „în multe privințe... simțeam că cer bani pe care ar fi trebuit să îi primesc inițial de la bunicul meu” - Fred Trump Sr, magnat în construcții din New York al cărui testament a generat o ceartă în familie.

Fred Trump povestește în cartea sa că l-a sunat pe Donald Trump după ce l-a văzut la Briarcliff, un club de golf al familiei din comitatul Westchester, New York. El a relatat că a descris nevoile fiului său, creșterea cheltuielilor pentru îngrijirea acestuia și „unele reacții” din partea fraților fostului președinte american.

„Donald a așteptat o secundă ca și cum s-ar fi gândit la întreaga situație”, a scris Fred Trump în cartea sa.

„Nu știu”, a spus el în cele din urmă, lăsând să-i scape un oftat. „Nu te recunoaște. Poate ar trebui să-l lași să moară și să te muți în Florida.", ar mai fi adăugat Donald Trump.

„Stai! Ce a spus? Că fiul meu nu mă recunoaște? Că ar trebui să-l las să moară? Chiar a spus asta? Că ar trebui să-mi las fiul să moară ... ca să mă pot muta în Florida? Serios?”, a scris Fred Trump în cartea sa.

„M-am înșelat”

Fred Trump susține că nu ar fi trebuit să fie surprins, având în vedere că l-a auzit pe unchiul său spunând același lucru în cadrul unei întâlniri din Biroul Oval cu medici și susținători ai drepturilor persoanelor cu handicap.

La acea întâlnire, care a avut loc în 2020, Trump „părea interesat și chiar îngrijorat”, a scris Fred Trump al III-lea.

„Am crezut că a fost mișcat de ceea ce doctorii și avocații din cadrul întâlnirii tocmai îi împărtășiseră în legătură cu parcursul lor cu pacienții și cu membrii propriei lor familii. Dar m-am înșelat”.

„Acei oameni...”, a spus Trump, trăgând de timp. „În starea în care se află, cu toate cheltuielile, poate că genul ăsta de oameni ar trebui să moară."”

La convorbirea ulterioară cu privire la William, scrie Fred Trump III, unchiul său a spus același lucru: „Numai că de data aceea, erau copiii altor oameni care trebuiau să moară. De data aceasta, a fost fiul meu”.

Fred Trump III susține că a ripostat, dar a evitat o ceartă. Cu toate acestea, el a precizat că „remarca lui Donald a fost îngrozitoare”, adăugând: „M-a durut să-l aud spunând asta”.

„Acceptarea și toleranța ar veni doar cu educație și conștientizare publică”, scrie Fred Trump III. „Donald s-ar putea să nu înțeleagă niciodată acest lucru”.