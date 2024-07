Nepotul lui Trump, dezvăluiri despre rasismul „unchiului Donald”: „Negri! Uite la ce au făcut negrii”

O ieșire nervoasă a fostului președinte american Donald Trump, candidat al Partidului Republican pentru un nou mandat la Casa Albă, a fost descrisă chiar de nepotul său, Fred Trump, într-o carte care va fi lansată marți, 30 iulie, în SUA, conform The Guardian.

Incidentul s-a petrecut pe vremea când Trump se afla la începuturile sale în domeniul imobiliar din New York. În timp ce inspecta pagubele produse unui autoturism pe care-l îndrăgea, Donald Trump a folosit un cuvânt insultător.

Scena a fost descrisă în cartea „All in the Family: The Trumps and How We Got This Way”. Sursa citată a intrat în posesia unui exemplar.

„«Negri »”, mi-l amintesc spunând scârbit. «Uite ce au făcut negrii»”, scrie nepotul lui Donald Trump, care descrie răbufnirea rasistă a fostului lider de la Casa Albă.

Ținând cont de evenimentele recente, precum retragerea lui Joe Biden din cursa pentru Casa Albă și candidatura Kamalei Harris la președinția SUA, această carte i-ar putea pune probleme lui Donald Trump.

De-a lungul timpului, Trump a fost acuzat de rasism atât în mediul de afaceri, cât și în viața politică.

Cu toate că circulă zvonuri referitoare la existența unei înregistrări în care Trump ar mai fi folosit același cuvânt în timp ce găzduia show-ul „The Apprentice”, emisiunea care a contribuit la ascensiunea sa în politică, nu a fost făcută publică nicio astfel de înregistrare.

Deși o participantă de culoare, Omarosa Manigault, a susținut că a auzit o asemenea înregistrare, fostul lider de la Casa Albă a negat cu vehemență.

Încă de când a obținut nominalizarea republicanilor pentru funcția de președinte în 2016, Donald Trump a folosit în repetate rânduri un limbaj rasist și a fost acuzat de rasism. Ca și în cazul menționat mai sus, el a negat acuzațiile.

„O după-amiază normală”

În ciuda faptului că a respins acuzațiile, Fred C. Trump al III-lea a prezentat în detaliu un moment care a avut loc la începutul anilor 1970 în casa bunicilor săi, părinții lui Donald Trump, în Queens, New York.

Era „o după-amiază normală pentru mine, un adolescent”, și-a început nepotul lui Trump istorisirea. Însă, totul s-a schimbat la 180 de grade atunci când în peisaj și-a făcut apariția unchiul său.

„Donald era furios”, mărturisește Fred C. Trump al III-lea. „Doamne, ce supărat era”, a mai subliniat el.

Potrivit acestuia, unchiul său i-a arătat „Cadillacul Eldorado decapotabil alb”. Pe partea textilă a plafonului „era o tăietură uriașă, lungă de cel puțin un metru și o altă tăietură, mai mică, lângă ea”.

„«Negri »”, mi-aduc aminte că spunea dezgustat. «Uită-te la ce au făcut negrii»”.

„Știam că e un cuvânt urât”, povestește el.

Se pare că Donald Trump, potrivit nepotului său, nu a văzut cine i-a distrus mașina. În schimb, el „a văzut pagubele, apoi a mers direct în locul în care mintea oamenilor merge uneori atunci când se confruntă cu o jignire recentă. Dincolo de diferențele rasiale”.

Donald Trump era „în mod clar rasist”, susținea Mary Trump

Fred C. Trump al III-lea se bucură de un succes răsunător în domeniul imobiliar din New York. Pe lângă cariera sa înfloritoare, este un susținător al persoanelor cu dizabilități mintale și de dezvoltare.

Nu este primul membru al familiei Trump care scrie o carte pe tema copilăriei într-o familie condusă de Fred Trump Sr, magnat din domeniul construcțiilor și al imobiliarelor din New York.

În urmă cu patru ani, sora lui Fred C. Trump al III-lea, Mary Trump, a publicat cartea „Too Much and Never Enough”. În timp ce își promova cartea, ea a susținut că Donald Trump era „în mod clar rasist”, adăugând că l-a auzit utilizând un astfel de limbaj „și nu cred că asta ar trebui să surprindă pe nimeni, având în vedere cât de rasist este astăzi”.

Mary Trump va publica o altă carte de memorii în acest an, despre viața tristă și moartea timpurie a tatălui ei, dar și despre alți membrii ai familiei.

La moartea lui Fred Trump Sr., Trump al III-lea și sora sa au fost dezmoșteniți de unchii și mătușile lor, înainte de a ajunge la o înțelegere.

Observând că „oamenii se întreabă de zeci de ani”, Trump III spune că unchiul său a utilizat cuvântul cu „N” într-un moment în care susține că „oamenii au spus tot felul de lucruri grosolane, fără a se gândi, cu prejudecăți”, adăugând: „Poate că toată lumea din Queens era rasistă atunci”.

Trump III susține că nu l-a auzit pe bunicul său, Fred Trump Sr., folosind cuvântul cu „N”, dar l-a auzit „uneori spunând schvartze, o insultă în idiș pentru negri, iar chiriașii săi erau în general albi. Asta trebuia să însemne ceva, nu-i așa?”

„O perioadă dureroasă”

În 1973, Fred Trump Sr, Donald Trump și compania Trump au fost acționați în judecată de către Departamentul de Justiție al SUA, pentru discriminare rasială în ansamblurile rezidențiale din New York.

„Aceasta a fost o perioadă dureroasă pentru companie și, prin urmare, pentru Donald ... toată publicitatea a fost una negativă. Cuvântul „r” - rasist - a fost aruncat în jur”, a scris nepotul lui Trump.

Cazul a fost soluționat „fără nicio recunoaștere a vinovăției”, după cum a declarat Donald Trump.

Trump III vorbește, de asemenea, despre aparenta arestare a bunicului său la un miting Ku Klux Klan în 1927, despre care susține că i-a surprins pe membrii familiei când a fost prezentată recent.

Povestind în detaliu o întâmplare din propria copilărie în care, potrivit lui, trei „copii negri cu aspect dur” i-au furat bicicleta, Trump III spune că unchiul său a cerut ca unul dintre aceștia să fie „pedepsit” și închis.

El menționează un alt punct culminant din viața de adult a lui Donald Trump: în 1989, acesta „a publicat anunțuri pe pagini întregi în ziarele din New York, cerând pedepse aspre [de fapt capitale] pentru cei Cinci din Central Park”, adolescenți de culoare închiși pe nedrept pentru violarea unei femei albe.

„Nu aș putea spune că am fost surprins”, scrie Trump III. „Dintr-o dată, eram din nou ... în Queens”.