Trump spune că nu va participa la dezbaterea prezidențială pe 23 august

Fostul șef al Statelor Unite a declarat că a luat o astfel de decizie având în vedere rezultatele unui sondaj realizat de postul de televiziune CBS, în care 62% dintre respondenți l-ar alege drept candidat la președinție.

Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a confirmat că nu va participa la dezbaterea de nominalizare la prezidențialele republicane, din 23 august. Politicianul a făcut postarea corespunzătoare în rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Un nou sondaj CBS mi-a arătat că eu conduc cu un rezultat „legendar”. Trump 62%. <...> Publicul știe cine sunt, cât de reușită a fost președinția mea - cu independență energetică, granițe puternice și o armată puternică, cu cele mai mari reduceri de taxe, fără inflație, cea mai puternică economie din istorie și multe altele", a spus Trump. "Pe această bază, nu voi merge la dezbateri".

Anterior, CBS și YouGov au efectuat un sondaj, potrivit căruia poziția fostului președinte Trump în rândul susținătorilor Partidului Republican se întărește pe fondul acuzațiilor împotriva lui. 62% dintre respondenți au răspuns că l-ar alege pe Trump drept candidat la președinție. Pe locul doi, cu 16% din voturi, se află guvernatorul Florida Ron DeSantis. Omul de afaceri Vivek Ramaswami a fost pe locul trei, 7% dintre respondenți ar dori să-l vadă ca un participant la cursă. 5% ar vota pentru fostul vicepreședinte al lui Trump, Mike Pence.

Cu câteva zile mai devreme, The New York Times, citând surse apropiate lui Trump, a relatat că Trump intenționează să sară peste prima dezbatere prezidențială republicană din 23 august și ar putea în schimb să acorde un interviu jurnalistului Tucker Carlson. Dezbaterea va fi difuzată pe Fox News , unde a lucrat anterior Carlson. Circumstanțele demiterii sale de la canal la începutul acestui an nu sunt pe deplin clare. După cum sugerează The New York Times, decizia lui Trump de a-l prefera pe Carlson Fox News ar putea afecta sprijinul canalului pentru fostul președinte în timpul campaniei electorale.

Următoarele alegeri prezidențiale din SUA vor avea loc în noiembrie 2024. Pe lângă Trump, fostul vicepreședinte, Mike Pence, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, omul de afaceri Vivek Ramaswami, fostul ambasador al SUA la ONU Nikki Haley, senatorul Carolina de Sud Tim Scott și fostul guvernator de New Jersey Chris Christie. Democratul Joe Biden, actualul președinte al Statelor Unite, a declarat în aprilie că intenționează să fie reales.