Trump, în legătură cu decizia instanței, a spus că el este doar vinovat pentru crearea unei „companii grozave”

Fostul lider american a fost găsit anterior vinovat într-un dosar civil de fraudă în evaluarea activelor Organizației Trump și a fost obligat să plătească aproximativ 355 de milioane de dolari.

Donald Trump, care a fost găsit anterior vinovat de fraudă într-un tribunal din New York, a declarat că motivul pentru care a fost obligat să plătească aproximativ 355 de milioane de dolari a fost doar pentru că a reușit să creeze o „mare companie”.

„Un judecător corupt din statul New York <...> m-a amendat cu 355 de milioane de dolari doar pentru că am construit o companie grozavă. Aceasta este o interferență electorală și o vânătoare de vrăjitoare”, a scris Trump pe pagina sa Truth Social.

Anterior, tribunalul l-a găsit pe Trump vinovat într-un dosar civil de fraudă în evaluarea activelor Organizației Trump și i-a ordonat să plătească aproximativ 355 de milioane de dolari. În plus, lui Trump i-a fost interzis timp de trei ani să „slujească ca angajat sau director al oricărui corporație din statul New York” și „care solicită împrumuturi de la orice instituție financiară înregistrată în statul New York”.

Fiii lui Trump, Donald Trump Jr. și Eric Trump, au fost, de asemenea, găsiți vinovați de fraudă, inclusiv falsificarea situațiilor financiare și a înregistrărilor comerciale, precum și de conspirație. Fiecare dintre ei va trebui să plătească 4 milioane de dolari. Nu vor putea conduce afaceri din New York timp de doi ani.

Procurorii din New York au intentat un proces civil pentru fraudă împotriva lui Trump și a companiei sale în septembrie 2022. Potrivit procurorului general al statului New York, compania a furnizat informații incorecte despre valoarea activelor pentru a obține condiții mai favorabile pentru împrumuturi și asigurări. Potrivit procurorilor, valoarea activelor a fost umflată cu 2,23 miliarde dolari până la 3,6 miliarde dolari.În special, după cum insistă departamentul, valoarea proprietății lui Trump din Florida, apartamentele sale din zgârie-nori Trump Tower din Manhattan, mai multe clădiri de birouri și câmpuri au fost umflate. pentru a juca golf. Apărarea lui Trump a susținut că acuzațiile sunt nefondate și că prețul proprietății s-ar fi putut schimba în timp din diverse motive.