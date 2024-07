Tentativa de asasinat asupra lui Trump. O înregistrare video îl surprinde pe atacator când se pregătea să deschidă focul VIDEO

Sâmbătă, site-ul american TMZ a publicat un video care îl arată pe presupusul atacator al lui Donald Trump pe un acoperiș, ținând o pușcă în mână.

Fostul președinte american Donald Trump a fost vizat într-o tentativă de asasinat în timp ce vorbea în fața susținătorilor săi la un miting electoral în Pennsylvania. Un glonț l-a lovit pe politicianul republican în lobul urechii, iar Serviciile de Securitate au intervenit rapid pentru a-l evacua de pe scenă.

Thomas Matthew Crooks a fost identificat de FBI drept autorul atacului armat de la mitingul electoral din Pennsylvania al lui Donald Trump. Tânărul, în vârstă de 20 de ani, a ucis un participant la miting și a rănit grav alte două persoane.

O înregistrare video, difuzată de site-ul TMZ, cunoscut pentru știri despre celebrități, prezintă presupusul trăgător întins pe burtă pe acoperișul unei clădiri, ținând în mână o pușcă.

„Bărbatul are părul lung şaten şi pare să poarte o cămaşă gri şi pantaloni kaki. După cum puteţi vedea, el încearcă să ochească cu atenţie o ţintă în depărtare înainte de a trage”, a comentat TMZ.

Înregistrarea video nu îl arată pe bărbat împuşcând. Dar auzim o succesiune rapidă de focuri de armă, urmate de ţipete de la oameni aflaţi în afara cadrului.

„Se întoarce în partea asta, aveţi grijă, băieţi”, spune un bărbat. „Cineva a fost împuşcat„, spune o altă voce, adăugând: „Este chiar acolo, întins”.

Un al doilea video postat pe TMZ arată imagini tremurate cu acelaşi acoperiş şi un corp care nu se vede clar.

„Îl puteţi vedea pe tipul de acolo. Cred că l-au împuşcat, pentru că pare mort”, adaugă o persoană din afara cadrului.

Alte videoclipuri îl arată pe Donald Trump punându-şi mâna la urechea dreaptă, imediat după ce se aud mai multe împuşcături.

„Am fost împușcat cu un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Am știut imediat că ceva nu este în regulă, pentru că am auzit un șuierat, împușcături și am simțit imediat glonțul străpungând pielea. A avut loc o sângerare abundentă, așa că mi-am dat seama atunci ce se întâmpla. ”, a spus fostul președinte american, imediat după atac, pe o rețea de socializare.

Într-un alt video, un lunetist de elită, poziţionat pe un acoperiş în spatele candidatului republican, ţinteşte cu o puşcă montată pe un suport. AFP nu a putut identifica în mod independent imaginile şi nu este clar dacă lunetistul este cel care a tras, scrie Agerpres. În restul înregistrării video, Donald Trump se ghemuiește în spatele pupitrului său, în timp ce agenții Serviciului Secret îl înconjoară rapid. Din public se aud strigăte de panică. Ulterior, fostul președinte este escortat în afara scenei de către agenți.