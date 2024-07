Momentul în care lunetiștii din Secret Service îl neutralizează pe atacatorul care a tras asupra lui Donald Trump VIDEO

Momentul în care lunetiștii Secret Service l-au împușcat pe atacatorul care a tras sâmbătă asupra fostului președinte american Donald Trump, la un miting de campanie în Pennsylvania, a fost filmat de susținătorii săi îngroziți din mulțime, relatează Daily Mail.

În spatele podiumului lui Trump, au putut fi văzuți doi lunetiști pe acoperișul unei clădiri de deasupra perimetrului mitingului în orașul Butler, Pennsylvania.

Aproape în aceeași fracțiune de secundă în care Trump își duce mâna la urechea dreaptă, după ce a fost atins de un glonț, se poate vedea cum una dintre armele automate ale lunetiștilor Secret Service intră în acțiune.

Aceștia l-au neutralizat pe atacator, care se afla pe acoperișul unei clădiri la doar circa 150 de metri de pupitrul în aer liber de unde Donald Trump vorbea doar de câteva minute.

Trump a fost apoi scos de urgență de pe scenă de agenți Secret Service, care au făcut scut în jurul lui, însă nu înainte de a-și ridica pumnul și de a striga mulțimii „luptă, luptă, luptă”.

Martorii au descris că l-au văzut pe bărbatul înarmat cu o pușcă urcând pe acoperișul unei clădiri, în afara perimetrului în aer liber unde se ținea evenimentul. Forțele de ordine au recuperat ulterior de acolo o armă automată.

Suspectul a tras cel puțin opt focuri de armă într-un incident care a declanșat imediat apeluri pentru o anchetă privind un eșec de securității.

Un martor la tentativa de asasinat a dezvăluit că i-a avertizat pe agenții Secret Service cu privire la un bărbat înarmat cu pușcă pe un acoperiș din apropiere, cu câteva minute înainte ca acesta să deschidă focul.

Martorul, numit doar Greg, a declarat pentru BBC că l-a văzut pe presupusul atacator cățărându-se pe acoperiș și s-a declarat uimit de faptul că agenții nu au intervenit imediat..

„Mă gândeam: De ce mai vorbește Trump, de ce nu l-au dat jos de pe scenă", a spus el, adăugând că aproape imediat s-au auzit cinci focuri de armă, urmate de împușcarea atacatorului.

Atacatorul a tras de la distanță de 150 de metri

Fostul președinte Donald Trump se afla la aproximativ 120-150 de metri de presupusul atacator în momentul împușcăturilor la mitingul său din Butler, Pennsylvania, potrivit analizei CNN a pozițiilor lor geolocalizate.

Evenimentul a avut loc Butler Farm Show Grounds sâmbătă după-amiază.

Un spectator a murit pe loc și alți doi se află în stare critică.

Trump a fost rănit la ureche în incidentul pe care FBI îl consideră o tentativă de asasinat.

Trump a fost dus la spital pentru observație, dar la scurt timp a publicat o declarație în care a descris momentul în care a simțit „glonțul străpungându-i pielea”.

„Am fost atins de un glonț care mi-a străpuns partea superioară a urechii drepte. Mi-am dat seama imediat că ceva nu este în regulă pentru că am auzit un șuierat, împușcături și am simțit imediat glonțul sfâșiindu-mi pielea. Am suferit o sângerare abundentă, așa că mi-am dat seama ce se întâmplă”, a scris fostul președinte pe rețeaua sa Truth Social.