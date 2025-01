SUA au un plan de urgență împotriva apocalipsei zombi. Detalii dintr-un scenariu incredibil

Armata SUA are experiență reală în reacția la dezastre și epidemii. Dacă zombii atacă, armata SUA știe cum să reacționeze. Planul de război al armatei americane pentru combaterea zombi a pornit de la un scenariu de antrenament, scrie Business Insider.

Acesta se concentrează pe identificarea inamicului, desemnarea infrastructurii vitale și coordonarea forțelor.

La autorizarea președintelui sau a secretarului apărării, Comandamentul strategic al SUA va începe pregătirile pentru protejarea populației civile, protejarea infrastructurii vitale și eradicarea amenințării zombi.

Și toate acestea fără a încălca drepturile oamenilor amenințați și, eventual, ale zombilor înșiși.

Nu e o glumă

„Acest plan nu a fost de fapt conceput ca o glumă și are și un nume de cod „ CONPLAN 8888-11 (”Counter Zombie Dominance"), emis la 30 aprilie 2011 de USSTRATCOM, ale cărui principale responsabilități sunt supravegherea armelor nucleare strategice ale Americii, a capacităților globale de atac și apărarea antirachetă.

Acesta a luat naștere ca un scenariu pentru instruirea ofițerilor tineri în cadrul sistemului Joint Operation Planning and Execution System (JOPES) al Departamentului Apărării, prin care armata SUA elaborează planuri de urgență. Instructorii au descoperit că un scenariu de apocalipsă zombi era un instrument de predare mai bun decât utilizarea unor scenarii fictive despre Tunisia sau Nigeria, așa cum se obișnuia la acea vreme, care riscau, de asemenea, să fie înțelese greșit de către public ca fiind scenarii reale.

Totuși, scenariile desprinse din filme celebre și jocuri video populare precum „Night of the Living Dead” sau „Plants vs Zombies” au fost folosite pentru a construi un tipar complet al acestor creaturi. Aceștia pot fi infectați de un virus, radiații sau chiar creați prin magie sau tehnologii extraterestre.

„Am ales un scenariu complet imposibil pentru a nu risca ca cineva să creadă că ar fi un plan real”, au explicat oficialii care au creat planul. În acest fel, au reușit să ofere lecții valoroase despre dezvoltarea planurilor de urgență fără să creeze panică.

Planul este detaliat și cuprinzător. USSTRATCOM va pregăti operațiuni defensive pentru protejarea oamenilor, dar și ofensive pentru a elimina zombi. În plus, vor fi stabilite măsuri pentru protejarea infrastructurii vitale, cum ar fi sursele de apă și resursele alimentare, fiind important ca zombii să nu amenințe lanțul de aprovizionare al SUA.

Plan în mai multe etape

CONPLAN 8888-11 este un plan în mai multe etape pentru a pune capăt unei epidemii de zombi. Pregătirile vor începe înainte de război cu supravegherea USSTRATCOM și a agențiilor de informații pentru a detecta „vectorii de boală care ar putea provoca zombificarea”.

Guvernul SUA va încerca, de asemenea, să descurajeze pe oricine să creeze zombi. „Este important de reținut că zombii nu sunt forme de viață conștienți”, a subliniat USSTRATCOM.

Acest plan include chiar măsuri împotriva „forțelor care induc zombismul”, precum statele care dețin arme de distrugere în masă sau grupuri teroriste care ar putea dezvolta astfel de tehnologii.



În cazul în care epidemia zombi ar izbucni, forțele americane se vor mobiliza rapid, deși planul precizează că, pentru a evita interpretările greșite din partea altor mari puteri mondiale, cum sunt Rusia și China, vor fi implementate „măsuri de consolidare a încrederii”. După neutralizarea zombilor, USSTRATCOM va lucra pentru a restabili autoritatea civilă, însă vor fi necesare forțe suplimentare pentru a păstra liniștea în fața invaziei.

În termen de 40 de zile de la izbucnirea epidemiei, armata SUA va trece la ofensivă. Odată ce zombii au fost eliminați, USSTRATCOM va evalua pagubele și va începe restabilirea autorității civile.



Conform planului, USSTRATCOM trebuie „să mențină planuri de urgență pentru a utiliza arme nucleare în cadrul CONUS [Statele Unite continentale] pentru a eradica hoardele de zombi”.

Un posibil obstacol în desfășurarea armatei SUA este legislația. Legi precum Legea Insurecției și Legea Posse Comitatus limitează strict desfășurarea armatei SUA în probleme interne. Deși legea marțială ar fi aproape cert declarată în cazul unei epidemii masive de zombi, desfășurarea împotriva celor care erau anterior cetățeni americani ar putea ridica întrebări legate de drepturile constituționale, precum și de diverse tratate internaționale și charta ONU care reglementează drepturile omului și conduita în război.

Întrebarea este dacă zombi mai sunt cetățeni ai SUA sau patogeni care pot fi omorâți. „Legea SUA și internațională reglementează operațiunile militare doar în măsura în care sunt implicate viața umană și animală,” se susține în CONPLAN 8888-11. „Nu există aproape nicio restricție privind acțiunile ostile care pot fi întreprinse fie defensiv, fie ofensiv, împotriva formelor de viață patogene, entităților organice-robotice sau zombi.”

Deși a fost creat ca un exercițiu de instruire amuzant, va funcționa oare planul USSTRATCOM? Armata SUA nu are experiență în operațiuni contra zombi, dar a fost implicată în răspunsuri la epidemii, cum ar fi focarul de Ebola din 2014 din Africa de Vest. De asemenea, a câștigat multă experiență în gestionarea catastrofelor naturale și a dezastrelor cauzate de om, precum și în restabilirea autorității civile în locuri devastate, cum ar fi Europa post-al Doilea Război Mondial și Orientul Mijlociu, notează Bussines Insider.