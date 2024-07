Semnificația noului logo al Kamalei Harris, deslușit de experți. Echipa de campanie a preluat un nou trend online al Generației Z

Echipa de creație a vicepreședintei SUA Kamala Harris a început să lucreze la noul logo al candidaturii sale pentru nominalizarea democrată la nicio oră de la anunțul lui Joe Biden privind retragerea din cursa pentru al doilea mandat la Casa Albă, relatează The Independent. Publicația britanică a citat experți în design grafic care au descifrat mesajul proaspătului logo.

Luni, la primul eveniment al Kamalei Harris în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 2024, pancartele cu logo-ul „Harris for President” erau atât de proaspete încât echipa de creație Advance a trebuit să le trimită direct de la tipografie la sediul campaniei din Wilmington.

La mai puțin de o oră de când președintele SUA Joe Biden și-a anunțat ieșirea din cursa prezidențială duminică după-amiază, campania a lansat un apel pe Slack pentru a mobiliza personalul disponibil.

Echipele de creație și pentru web „au intrat în acțiune, au modificat brandul campaniei peste noapte și au lansat un nou site web în doar 26 de ore”, a declarat pentru The Independent Kate Conway, directorul de creație al campaniei „Harris for President”.

Echipa de creație - formată în cea mai mare parte din femei și condusă de femei - a venit cu șase opțiuni pentru noul logo. Acestea au fost reduse la două și apoi au fost împărtășite cu echipa de campanie a lui Harris pentru aprobarea finală.

Noul logo prezintă același cadru de culori americane roșu, alb și albastru, precum și fontul Decimal specific campaniei Biden-Harris, păstrând astfel legătura vizuală cu brandul foștilor parteneri de cursă și cu istoricul președinției Biden.

Totuși, are și elemente proprii: dacă în logo-ul comun, „e”-ul lui Biden ia forma dungilor drapelului american, cel nou al lui Harris subliniază cu roșu prepoziția „pentru”, intenția fiind ca privitorii să citească mesajul principal „Harris Președinte”.

Consultați de publicația britanică, experții în design care se ocupă de campanii au declarat apreciat că echipa de campanie a lui Harris folosește în mod eficient indicii de design în noul logo, chiar dacă acesta este unul destul de auster.

„Nu încalcă nicio nouă convenție de design”, a apreciat pentru The Independent Eric Krueger, fondatorul studioului de design multidisciplinar Trees Cut Stars, care a calificat designul simplu în esență „o mișcare inteligentă”.

„Ea este deja vicepreședintele. Așa că indică continuitate în multe feluri”, a continuat el. „Toate aceste alegeri au fost haotice, și cred că, probabil, publicul are puțin apetit pentru schimbări majore.”

Megan Magray, un grafic designer care a lucrat cu candidații democrați, dar și cu alți politicieni, a subliniat faptul că logo-ul folosește numele de familie „Harris” în loc de prenumele „Kamala”, spre deosebire de campania lui Harris din 2020, când au apărut ambele.

Folosirea doar a numelui de familie „are scopul de a se adresa unui public conservator”, a explicat Magray. Kamala este un nume comun în comunitatea tamilă din care provine mama sa, în India.

La mitingul electoral de marți, în mulțime au apărut și afișe pe care scria doar „Kamala”.

O imagine diferită în mediul online

Logo-ul oficial „Harris pentru președinție” diferă apreciabil de prezența ei online, notează Magray, unde campania Harris a valorificat memele cu nucă de cocos și susținerea recentă din partea rapperiței britanice Charli XCX .

„Pe de o parte, există o identitate foarte tradițională folosită pentru a atrage alegătorii care doresc să revină la normalitate, oameni care nu-și doresc decât o putere executivă competentă”, a spus Magray.

„Online însă, campania derulează o strategie de memeificare, un efort digital agresiv de a face din Kamala un candidat modern și distractiv a cărui superioritate morală este asigurată de faptul că este femeie”, a adăugat expertul.

Într-o recunoaștere pentru vedeta care a lansat albumul de succes „Brat”, culoarea de fundal a contului de X al echipei de campaniei a devenit verde lime, cu textul „kamala hq” (sediul Kamalei) în loc de Brat, numele albumului lansat luna trecută de Charli XCX. Acesta a lansat un nou trend printre tinerii din Generația Z (1997-2012) numit „vara brat”, ce are ca teme, printre altele, petrecerile și feminitatea, dar și o întreagă estetică, scrie today.com. Albumul „brat” a debutat direct pe locul trei în topurile Billboard.

În timp ce cuvântul „brat” evocă de regulă sentimente de anxietate ale elevilor de gimnaziu, vara brat este despre acceptarea imperfecțiunilor, îmbrățișând în același timp haosul.

Într-o postare pe Instagram pe 8 iunie, Charli XCX a descris etosul albumului „brat” ca fiind „eu, defectele mele, eșecurile mele, ego-ul meu, toate într-unul”.

„Este o strategie care se bazează pe un anumit grad de naivitate în rândul tinerilor alegători, dar asta nu înseamnă că nu va fi eficientă”, a mai spus Magray.

Harris moștenește moștenirea și poverile președinției lui Biden, potrivit Amandei Buindo, vicepreședinte de creație și marketing la firma republicană de consultanță politică Ascent Strategic: „Nimic revoluționar nu se întâmplă aici în ceea ce privește designul politic și brandingul”.

Perioada scurtă ar putea explica chiar unele defecte în execuția tehnică.

„Există o lipsă de atenție adecvată față de spațiile între litere, iar marginile literelor nu se aliniază la fel pe ambele părți”, a spus Buido, care a pus sub semnul întrebării eficacitatea similarității logo-ului cu cel al lui Biden în campania împotriva fostului președinte american Donald Trump. „La fel ca președinția sa, campania lui Biden a fost un eșec; de ce ai vrea să imiți asta?”

După retragerea lui Biden din cursa prezidențială, site-ul web al campaniei Biden-Harris a fost reproiectat pentru a afișa „Show Your Support For Kamala Harris!” și prezintă o imagine a lui Harris pe același fundal violet folosit în campania ei prezidențială din 2020.

„Marca există peste tot, de la panouri și pancarte de miting până la site-ul web, canalele noastre sociale și reclamele noastre”, a spus Conway. „A fost un efort masiv.”

Pe rețeaua de socializare X, designerul de campanie Ana Rice a promovat noul logo Harris astfel: „Sunt una dintre cele patru femei din fruntea echipei de design a campaniei electorale pentru prima femeie de culoare candidată la președinție. Este o nebunie."

Citește și: Tabăra lui Trump o atacă pe Kamala Harris pentru faptul că nu are copii biologici

„În acest moment, campania semnalează faptul că Kamala este un succesor direct al lui Biden, doar „despovărat de ceea ce a fost”,” a spus Magray. „Nu cred că vom vedea adevărata strategie de brand a campaniei până când Kamala nu își alege un partener de candidatură. În acel moment, s-ar putea să vedem și o pivotare vizuală.”

„Ne așteptăm să existe o evoluție continuă a mărcii, pe măsură ce ea adaugă un partener de cursă”, a dezvăluit Conway.

Primul clip al campaniei sale prezidențiale, axat pe drepturi și libertate

Videoclipul, intitulat „ We Choose Freedom”, are o durată de 79 de secunde, și o are pe Harris ca narator, pe fundalul cântecului lui Beyoncé „Freedom”, relatează The Hill.

„Libertatea nu doar de a te descurca, ci de a merge înainte. Libertatea de a fi ferit de violența din partea armelor de foc. Libertatea de a lua decizii cu privire la propriul corp. Alegem un viitor în care niciun copil nu trăiește în sărăcie, în care cu toții ne putem permite îngrijire medicală”, spune Harris.

„Acolo unde nimeni nu este mai presus de lege”, adaugă ea, în timp ce apare o fotografia judiciară a fostului președinte Trump și titluri de presă despre problemele sale legale. „Credem în promisiunea Americii și suntem gata să luptăm pentru ea. Pentru că atunci când luptăm, câștigăm. Așa că alăturați-vă nouă”.

Clipul a fost difuzat la câteva zile după ce Harris a obținut suficient sprijin din partea delegaților democrați pentru a-i asigura nominalizarea partidului în alegerile prezidențiale din noiembrie. Vicepreședinta SUA a primit un aflux de mesaje de susținere și strângeri de fonduri pentru noua ei campanie de când președintele Biden a anunțat duminică că renunță la cursă și o sprijină pe fosta sa parteneră de cursă.