Se întețește lupta din Partidul Republican: Ron DeSantis, atac fără precedent la Donald Trump

Ron DeSantis, oficial pretendent la președinție, nu-l mai menajează pe fostul președinte Donald Trump.

DeSantis, a cărui campanie a strâns 8,2 milioane de dolari în primele 24 de ore, potrivit unui purtător de cuvânt al campaniei, a umplut orele de după lansarea sa ratată pe Twitter ducându-și mesajul în confortul familiar al undelor conservatoare, unde, într-o duzină de interviuri, l-a atacat pe Trump ca fiind iresponsabil din punct de vedere fiscal și susținător al amnistiei pentru imigranții fără acte, scrie edition.cnn.com.

El a spus că politicile de atenuare a efectelor Covid-19 ale lui Trump "au distrus viețile a milioane de oameni" și a declarat pentru Fox News că prioritatea sa "din prima zi" ar fi să îl concedieze pe directorul FBI ales de fostul președinte, Christopher Wray.

Trump "este un tip diferit astăzi decât atunci când a candidat în 2015 și 2016", a declarat DeSantis pentru Matt Murphy, gazda unui post de radio conservator din Tennessee, adăugând: "Nu știu ce s-a întâmplat cu Donald Trump".

Intensificarea atacurilor împotriva lui Trump - a cărui susținere DeSantis a căutat-o cândva și a făcut campanie în cursa sa pentru postul de guvernator din 2018 - vine după luni de săpături subtile la adresa perioadei în care fostul președinte a fost la Casa Albă. De-a lungul celor patru ani de mandat ai lui Trump - din care DeSantis a servit aproape doi ani în Congres și doi ani ca guvernator, republicanul din Florida nu a mai formulat până acum critici atât de directe și publice la adresa celui pe care acum speră să îl suplinească în calitate de lider al Partidului Republican.

Acum, DeSantis susține că este mai potrivit pentru a îndeplini promisiunile pe care Trump însuși nu a reușit să le ducă la îndeplinire.

Pentru a face acest lucru va fi nevoie să forțeze limitele puterii executive ca niciodată, a sugerat DeSantis în mai multe interviuri din ultimele 24 de ore. El i-a declarat gazdei conservatoare de radio Mark Levin că a studiat "punctele de pârghie" ale Constituției SUA și că își va folosi cunoștințele pentru a exercita "adevărata sferă" a puterii prezidențiale.

"Trebuie să știi cum să îți folosești pârghiile pentru a avansa ceea ce încerci să realizezi", i-a spus DeSantis directorului general al Twitter, Elon Musk, în timpul conversației lor.

Trump a ripostat la aceste misive, ironizând defecțiunile care au afectat intrarea republicanului din Florida în cursă și sugerând că DeSantis nu este pregătit pentru Biroul Oval.

"Rob' DeSancțișor și numărul său de sondaje scade ca o stâncă. Aproape că aș fi înclinat să spun că sunt scăderi record", a postat Trump joi pe Truth Social. "Întrebarea este dacă Rob este doar tânăr, lipsit de experiență și naiv sau, mai îngrijorător, este un prost care habar nu are ce naiba face? Avem deja unul dintre aceștia în funcție, nu avem nevoie de încă unul. Avem nevoie de MAGA".

Viziunea lui DeSantis pentru ramura executivă este aparent în contradicție cu adeziunea tradițională a Partidului Republican la principiile guvernului limitat. Mulți republicani l-au acuzat adesea pe fostul președinte Barack Obama că și-a extins puterile în mod neconstituțional, iar DeSantis însuși a scris o întreagă carte în 2011 bazată pe această percepție. Dar este o abordare pe care alegătorii republicani au ajuns să o aștepte de la liderii lor aleși în anii care au trecut de la apariția lui Trump și care au renunțat la normele de guvernare.

DeSantis a tratat birocrațiile de stat care anterior funcționau independent ca pe niște extensii ale birourilor sale executive. El a aprovizionat consiliile de reglementare de stat cu persoane numite politic cu aceleași vederi, care i-au urmat exemplul în interzicerea îngrijirii minorilor care afirmă sexul și în extinderea restricțiilor privind lecțiile școlare despre orientarea sexuală și identitatea de gen. El a pedepsit Disney, motorul turistic al statului și cea mai emblematică afacere a acestuia, pentru că l-a provocat în legătură cu aceste restricții și a forțat legislatorii statului să adopte o nouă hartă a Congresului elaborată de biroul său.

"Poate că am obținut 51% din voturi, dar acest lucru mi-a dat dreptul să dețin 100% din puterea executivă și am decis să o folosesc pentru a promova principiile conservatoare", a declarat DeSantis la un eveniment din Wisconsin pe 6 mai.

În ultima sa carte, "The Courage to Be Free" (Curajul de a fi liber), DeSantis a descris utilizarea extraordinară a puterii de stat ca fiind deliberată și tactică. El a scris că, înainte de preluarea mandatului, a studiat o "listă exhaustivă" a autorității constituționale a guvernatorului și că va folosi "fiecare pârghie disponibilă pentru a ne promova prioritățile".

"Ceea ce am reușit să aduc în biroul guvernatorului a fost o înțelegere a modului în care funcționează o formă constituțională de guvernare, a diferitelor puncte de presiune care există și a celei mai bune modalități de a valorifica autoritatea pentru a obține victorii politice substanțiale", a scris el.

Acum, mesajul de deschidere al lui DeSantis către alegătorii republicani este că el ar aduce această precizie metodică la Casa Albă într-un mod în care executivele anterioare - inclusiv Trump - nu au reușit.

"Președinții nu au fost dispuși să exercite puterea articolului doi pentru a disciplina birocrația", a spus DeSantis. "Voi veni și din prima zi vom scuipa cuie".

Printre prioritățile sale de top, a spus DeSantis, se va număra "re-constituționalizarea" guvernului federal, pe care a descris-o ca un plan de "disciplinare a birocrației" și a agențiilor care, potrivit lui, sunt "desprinse de responsabilitatea constituțională".

El ar dispărea cu tradiția de lungă durată conform căreia instituții guvernamentale precum Departamentul de Justiție al SUA funcționează independent de președinte - îmbrățișând o filozofie după care Trump a guvernat adesea, dar pe care nu a articulat-o niciodată atât de succint.

"Președinții republicani au acceptat canonul că Departamentul de Justiție și FBI sunt, citez, independente", a declarat DeSantis. "Nu sunt agenții independente. Ele fac parte din ramura executivă. Ele răspund în fața președintelui ales al Statelor Unite".

DeSantis a abordat, de asemenea, subiectul grațierii, când a fost întrebat dacă va lua în considerare cazurile celor care se confruntă cu acuzații legate de insurecția din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA, precum și dacă l-ar grația pe Trump în cazul în care acesta ar fi acuzat la nivel federal.

El a spus că va analiza toate cazurile de "tratament defavorabil bazat pe politică sau armament".

"Departamentul de Justiție și FBI au fost transformate în arme. În prima zi, voi avea oameni care se vor aduna și se vor uita la toate aceste cazuri, care, oamenii sunt victime ale militarizării sau ale țintelor politice, iar noi vom fi agresivi și vom emite grațieri", a declarat DeSantis joi la "The Clay Travis & Buck Sexton Show".

În același timp, DeSantis a spus că grațierile vor fi analizate individual, nu neapărat pentru un întreg grup.

"Vom aplica scutiri după caz", a spus DeSantis. "Se va face de la caz la caz".

Aceste remarci au atras o mustrare imediată din partea Partidului Democrat, care a alertat într-un comunicat de presă că DeSantis "își petrece prima sa zi în calitate de candidat oficial la președinție promițând să ia în considerare grațierea unor insurgenți din 6 ianuarie și a unor infractori condamnați care au atacat forțele de ordine".

În discursul său privat către donatori, Desantis a remarcat că Trump, care a servit deja un mandat, ar fi un președinte șchiop dacă ar fi ales. De la lansarea candidaturii sale de miercuri, DeSantis a expus mai mult în mod public de ce acest lucru ar trebui să le dea de gândit republicanilor.

"Înțeleg, și toți ascultătorii dvs. ar trebui să înțeleagă", a spus DeSantis în emisiunea lui Levin, "că dacă facem totul cum trebuie, dacă suntem disciplinați, dacă suntem puternici, așa cum ar putea fi oricine, este nevoie totuși de un proiect de două mandate".