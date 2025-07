Rutte avertizează: „Există un risc tot mai mare” ca Rusia și China să atace simultan NATO și Taiwanul

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, trage un semnal de alarmă privind pericolul tot mai mare al unei acțiuni comune între Moscova și Beijing.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat miercuri un avertisment ferm cu privire la o posibilă coordonare între Rusia și China pentru lansarea simultană a unor atacuri, Beijingul asupra Taiwanului, iar Moscova asupra teritoriului Alianței Nord-Atlantice, relatează Agerpres.

Aflat la Berlin, într-o conferință de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, Rutte a declarat: „Există un risc tot mai mare ca, înainte de a lansa un atac asupra Taiwanului, Xi Jinping, preşedintele Chinei şi secretarul general al Partidului Comunist Chinez, să-l sune mai întâi pe partenerul său mai puţin important în toate acestea, pe Vladimir Vladimirovici Putin, pentru a-i cere să ne ţină ocupaţi în Europa”.

Într-un interviu anterior pentru The New York Times, Rutte a detaliat acest scenariu, spunând că Xi Jinping i-ar putea spune lui Putin: „Hei, o să fac asta şi am nevoie să-i ţii ocupaţi în Europa, atacând teritoriul NATO”.

„China nu se înarmează pentru parade”

Rutte a subliniat că dezvoltarea militară rapidă a Chinei nu este deloc întâmplătoare: „Evaluarea noastră este următoarea: China îşi sporeşte forţele armate. Acum are mai multe nave decât Statele Unite şi va avea şi mai multe până în 2030. Acum au mii de focoase nucleare. Toate acestea nu sunt pentru a organiza parade militare la Beijing, ci pentru a fi folosite”. Secretarul general al NATO a adăugat că „ambitia Chinei este, într-un fel sau altul, să preia controlul asupra Taiwanului”.

Rutte a fost întrebat despre riscul extinderii războiului din Ucraina și despre scenariile pe care NATO le ia în calcul în privința comportamentului Chinei pe plan internațional, inclusiv posibila sa coordonare cu Rusia.

Fronturi interconectate: Europa, Asia, Orientul Mijlociu

Rutte a mai spus că regiunile transatlantică și Indo-Pacific sunt „din ce în ce mai interconectate”, precizând că „Coreea de Nord participă la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, în timp ce China sprijină Moscova „prin eludarea sancțiunilor și livrarea de bunuri cu dublă utilizare (civilă și militară), iar Iranul face același lucru cu tehnologia sa de drone”.

În acest context, Rutte a pledat pentru creșterea bugetului de apărare al NATO, amintind de acordul de la Haga privind atingerea unei ținte de 5% din PIB. „Aşa cum spune cancelarul (german), nu atingem obiectivul de 5% pentru a face pe cineva fericit, ci pentru că ştim că ameninţarea există”, a subliniat el.

Germania vrea să devină lider militar în Europa

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut în aceeași conferință de presă că țara sa este „pregătită să îşi îndeplinească obligaţiile, nu pentru a mulţumi NATO, ci pentru a ne consolida securitatea colectivă”.

El a adăugat că „aliaţii se pot baza pe noi, Europa se poate baza pe noi şi vom fi lideri în consolidarea părţii europene a NATO în următorii ani”. Într-un discurs anterior rostit în curtea centrală a Ministerului Apărării german, Merz a reiterat intenţia de a transforma armata germană în „cea mai puternică forţă armată convenţională de pe continent”.

70 de ani de la aderarea Germaniei la NATO

Declarațiile au fost făcute cu prilejul ceremoniei de marcare a 70 de ani de la aderarea Germaniei la NATO, eveniment desfășurat miercuri. Alături de Rutte și Merz, au fost prezenți ministrul german de externe Johann Wadephul și ministrul apărării Boris Pistorius.

În discursul său, Rutte a lăudat implicarea Germaniei în Alianță într-un moment considerat critic pentru securitatea globală: „Într-un moment în care lumea este mai periculoasă şi securitatea este în joc, Germania îşi asumă responsabilitatea”.

Secretarul general al NATO a menţionat contribuția Germaniei la supravegherea flancului estic al alianței, inclusiv prin trimiterea unei brigăzi militare în Lituania, care va ajunge până în 2027 la un efectiv de 5.000 de soldați.