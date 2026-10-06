„NATO islamic“ intră în acțiune. Turcia și Pakistanul trimit trupe în Arabia Saudită, după atacurile cu rachete și drone ale rebelilor houthi

Turcia și Pakistanul vor trimite militari în Arabia Saudită. Decizia a fost luată luni, după atacurile cu rachete și drone ale houthilor din Yemen. Conform pactului de apărare semnat de cele trei state pe 7 august, un atac asupra uneia dintre ele este considerat un atac asupra tuturor. Numărul militarilor și calendarul desfășurării nu au fost făcute publice, relatează Berliner Zeitung.

Liderii Turciei, Arabiei Saudite și Pakistanului Foto: X@ConflictTR

Cele trei țări au adoptat o declarație comună, publicată de Ministerul de Externe al Pakistanului. Documentul precizează că pactul intră „imediat” în vigoare în practică. Statele trebuie să aloce trupele și capabilitățile militare convenite și să asigure „redistribuirea rapidă” a acestora în Arabia Saudită. Declarația nu spune ce unități vor fi trimise și cu ce misiune.

Ministrul saudit al Apărării, prințul Khalid bin Salman, a declarat că acum este în vigoare o „descurajare colectivă” împotriva atacurilor asupra regatului și a locurilor sale sfinte. Potrivit lui, cele trei țări vor apăra împreună regatul.

În declarație, statele condamnă tentativele de atac asupra orașelor Mecca și Medina, precum și loviturile asupra orașelor saudite, asupra civililor și a obiectivelor economice. Houthii neagă că ar fi vizat locurile sfinte ale islamului.

La sfârșitul lunii septembrie, Arabia Saudită a anunțat că a interceptat o dronă a houthilor la sud de Mecca. La scurt timp, o stație electrică din Medina, care alimentează, printre altele, Moscheea Profetului, a fost avariată. Coaliția condusă de Riad susține că fragmentele de drone dovedesc implicarea houthilor.

Houthii au mai afirmat că au atacat cu rachete balistice și drone o instalație a companiei petroliere de stat Saudi Aramco din Riad. Martori au spus pentru Reuters că au văzut foc și fum în zonă. Arabia Saudită și Aramco nu au confirmat inițial cauza incendiului.

Guvernele celor trei țări nu au explicat dacă trupele vor fi folosite doar pentru apărarea teritoriului regatului sau și în războiul din Yemen.

Riscuri pentru piața petrolului

Pentru piața petrolului, amenințarea nu este una abstractă. Înainte de război, Arabia Saudită exporta pe mare peste 7 milioane de barili de petrol pe zi. Prin Strâmtoarea Ormuz treceau atunci circa 15 milioane de barili zilnic. După ce Iranul a blocat strâmtoarea, regatul a redirecționat țițeiul prin oleoductul East-West către portul Yanbu, de la Marea Roșie. După atacurile houthilor asupra oleoductului, exporturile au scăzut însă, în august și la începutul lui septembrie, la aproximativ 2,1 milioane de barili pe zi.

Spre sfârșitul lui septembrie, expedierile din Yanbu au fost reluate, la circa 2 milioane de barili pe zi. Capacitatea maximă ar urma să fie refăcută în aproximativ o lună. Piața ține cont de această vulnerabilitate. Astăzi, prețul petrolului Brent a urcat la aproximativ 103 dolari barilul, după declarația houthilor despre loviturile asupra instalațiilor Saudi Aramco, dar a coborât ulterior la 101 dolari. Saudi Aramco a redus pentru cumpărătorii din Asia prețul petrolului Arab Light, la cel mai scăzut nivel din 2020. Într-un an, Brent s-a scumpit cu 55%.

Ofensiva din Yemen

Forțele guvernamentale din Yemen, sprijinite de aviația saudită, au lansat o ofensivă împotriva houthilor. Ele susțin că au recucerit teritorii din apropiere de Strâmtoarea Bab el-Mandeb, lucru negat de houthi. Reuters a relatat despre pregătirea operațiunii pe 2 octombrie. Atunci, un oficial pakistanez a spus că Pakistanul a dislocat în regat între 30.000 și 40.000 de militari. În septembrie, Islamabadul a trimis la Aden, unde își are sediul guvernul yemenit, patru avioane cargo cu sisteme de apărare antiaeriană, artilerie ușoară și drone.

La mijlocul lui septembrie, Turcia și Pakistanul au anunțat că Riadul nu a cerut ajutor în baza pactului. Trei zile mai târziu, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat că Ankara este pregătită să răspundă nevoilor militare ale regatului, inclusiv celor tehnice.