Plan secret: Biden pregătește forțele nucleare pentru posibile atacuri coordonate din partea Rusiei, Chinei și Coreei de Nord

Într-un document secret, aprobat în martie, președintele Biden a ordonat forțelor nucleare americane să se pregătească pentru posibile atacuri coordonate de către Rusia, China și Coreea de Nord, reorientând strategia de descurajare dinspre Rusia spre China, a dezvăluit The New York Times.

Schimbarea survine pe fondul evaluării Pentagonului că arsenalul nuclear al Chinei va rivaliza cu dimensiunea și diversitatea celor ale Statelor Unite și ale Rusiei în următorul deceniu. Casa Albă nu a discutat niciodată despre noua strategie aprobată de Biden, numită „Orientări privind angajarea în domeniul nuclear”, care urmărește, de asemenea, să pregătească Statele Unite pentru posibile provocări nucleare coordonate din China, Rusia și Coreea de Nord.

Document ultrasecret

Documentul, actualizat aproximativ o dată la patru ani, este atât de secret încât nu există copii electronice, ci doar un număr limitat de copii pe hârtie distribuite oficialilor de securitate națională și șefilor Pentagonului.

Recent, doi oficiali ai administrației au menționat această schimbare înainte de o notificare detaliată și neclasificată către Congres, așteptată înainte de încheierea mandatului lui Biden. „Președintele a emis recent ghiduri actualizate privind angajarea armelor nucleare pentru a ține seama de mai mulți adversari cu arme nucleare”, a declarat Vipin Narang, strateg nuclear MIT. Documentul are în vedere „creșterea semnificativă a dimensiunii și diversității” arsenalului nuclear al Chinei, a adăugat el.

În iunie, Pranay Vaddi, directorul pentru controlul armelor și neproliferare al Consiliului de Securitate Națională, a menționat documentul, explicând că este primul care analizează dacă Statele Unite sunt pregătite să răspundă simultan sau secvențial la crize nucleare cu arme nucleare și nenucleare.

Noua strategie subliniază „necesitatea de a descuraja Rusia, RPC și Coreea de Nord simultan”. Parteneriatul emergent dintre Rusia și China și suportul convențional al Coreei de Nord și Iran pentru Rusia în Ucraina au schimbat fundamental gândirea Washingtonului.

Rusia și China desfășoară exerciții militare comune, iar agențiile de informații investighează dacă Rusia sprijină programele de rachete nord-coreene și iraniene.

Noul document subliniază că viitorul președinte va înfrunta un peisaj nuclear mult mai volatil decât acum trei ani.

Putin a amenințat constant cu utilizarea armelor nucleare împotriva Ucrainei, iar China își extinde arsenalul nuclear într-un ritm fără precedent, depășind estimările anterioare.

Deși Trump a crezut că Kim Jong-un își va preda armele nucleare, Coreea de Nord și-a dublat arsenalul la peste 60 de arme. Strategia Biden se concentrează pe China, estimând că arsenalul acesteia va ajunge la 1.000 de arme până în 2030 și la 1.500 până în 2035. Beijingul a întrerupt negocierile cu SUA privind securitatea nucleară, inclusiv schimbul de informații și comunicarea pentru prevenirea incidentelor.