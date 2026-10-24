 Dosare desecretizate de Pentagon: un posibil OZN în formă de triunghi negru, observat deasupra unui obiectiv sensibil din SUA | adevarul.ro
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Foto Dosare desecretizate de Pentagon: un posibil OZN în formă de triunghi negru, observat deasupra unui obiectiv sensibil din SUA

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Doi observatori militari americani susțin că au văzut un obiect triunghiular negru zburând deasupra unui obiectiv sensibil din vestul SUA, potrivit unui raport recent al Pentagonului privind OZN-urile.

ozn pentagon
Obiectul ar fi zburat cu 2.900 de kilometri pe oră Foto: X / @CollinRugg

Potrivit raportului transmis Departamentului Apărării, obiectul neidentificat nu prezenta niciuna dintre caracteristicile unei aeronave militare convenționale. Acesta a dispărut brusc și fără zgomot, în doar câteva secunde, fără să lase în urmă o dâră de evacuare a gazelor sau alte dovezi ale existenței sale, scrie The Guardian.

Observația a fost atribuită unor surse anonime, descrise drept persoane cu „o vastă experiență operațională în colaborarea cu agenții guvernamentale”. Locul în care ar fi avut loc incidentul a fost însă anonimizat în documentul făcut public vineri.

Obiectul ar fi zburat cu 2.900 de kilometri pe oră

Fenomenul, descris în raport drept un „fenomen anormal neidentificat” (UAP), termen care a înlocuit treptat denumirea de OZN în mediile militare, guvernamentale și științifice, semăna cu o dronă cu aripi în formă de deltă, au relatat cei doi observatori.

Aceștia au estimat că anvergura aripilor era cuprinsă între 2,75 și 4,5 metri și au calculat viteza obiectului la aproximativ 2.900 de kilometri pe oră.

La fel ca în cazul sutelor de alte rapoarte publicate de Pentagon începând din luna mai, în cadrul angajamentului lui Donald Trump de a asigura transparența asupra unor documente ținute anterior secrete sau clasificate timp de decenii, numeroase detalii rămân vagi, neconcludente sau sunt complet cenzurate.

Imaginile din raport, considerate lipsite de valoare probatorie

În timp ce unele relatări anterioare au fost însoțite de fotografii autentice sau înregistrări video ale unor presupuse apariții, raportul privind „triunghiurile negre” conține nouă imagini identice ale aceluiași canion neidentificat. În fiecare dintre acestea au fost adăugate, în mod rudimentar, mici siluete triunghiulare, pentru a ilustra mișcarea obiectului pe care observatorii afirmă că l-au văzut.

Greg Eghigian, profesor de istorie și bioetică la Universitatea Penn State și autorul volumului din 2024 After the Flying Saucers Came: A Global History of the UFO Phenomenon („După apariția farfuriilor zburătoare: o istorie globală a fenomenului OZN”), a pus sub semnul întrebării valoarea acestor imagini.

„Într-adevăr, pare să fie puțin mai mult decât o formă de triunghi negru suprapusă peste imaginea unui peisaj, pentru a ilustra raportul. Nu cred că adaugă ceva substanțial raportului în sine”, a declarat acesta.

ozn pentagon triunghiuri negre
Foto: X / @CollinRugg

Publicarea dosarelor OZN a devenit mai rară

După un val inițial de documente publicate în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, Pentagonul a început să publice mai rar astfel de materiale în ultimele luni. Ritmul a încetinit vizibil după ce președintele american a anunțat, în februarie, că a ordonat desecretizarea completă a informațiilor guvernamentale despre OZN-uri și despre căutarea vieții extraterestre în afara planetei noastre.

Decizia a venit după acuzațiile formulate în Congres, în 2023, de un fost oficial din domeniul informațiilor. Acesta a susținut că administrațiile americane succesive au participat la o operațiune de mușamalizare și că guvernul ar deține nave spațiale extraterestre prăbușite.

Documentele publicate vineri au inclus mai puțin de 25 de rapoarte textuale. Spre deosebire de unele dintre seturile anterioare, acestea nu au fost însoțite de videoclipuri sau imagini.

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