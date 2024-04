O mamă obsedată de eclipsă și-a ucis partenerul și și-a aruncat copiii din mașină pe o autostradă din Los Angeles

O mamă și-a înjunghiat mortal partenerul, luni, în apartamentul lor din Los Angeles, apoi și-a aruncat cele două fetițe dintr-un SUV în mișcare, pe autostradă. Cu câteva zile înainte, într-o postare online, femeia, care este astrolog, numise eclipsa de soare iminentă „simbolul războiului spiritual", potrivit AP News.

Ca influentă în astrologie și artistă, Danielle Cherakiyah Johnson, în vârstă de 34 de ani, cunoscută sub pseudonimul „Ayoka", a postat pe X în zilele premergătoare faptelor sale șocante care au început cu câteva ore înainte ca eclipsa să atingă apogeul în sudul Californiei, potrivit locotenentului Guy Golan, șeful unității de omucideri a Poliției din Los Angeles.

Anchetatorii, care au analizat postările femeii, nu consideră însă că eclipsa a fost un factor care a precipitat sau a contribuit la crimă.

„Pur și simplu nu știm de ce a făcut ceea ce a făcut. Am luat toate faptele pe care le putem lua, dar fără a putea să o intervievăm și fără a avea ceva mai tangibil decât o postare pe X, nu știu câtă greutate poți da cuiva (care spune) că este o apocalipsă și să o atribui uneia dintre cele mai oribile crime pe care le-am avut în Los Angeles", a declarat Golan miercuri pentru The Associated Press.

Danielle Cherakiyah Johnson și partenerul ei, Jaelen Allen Chaney, în vârstă de 29 de ani, s-au certat luni, în jurul orei 3.40, în apartamentul lor din Woodland Hills, situat la aproximativ 42 km nord-vest de centrul orașului Los Angeles. Femeia l-a înjunghiat pe Chaney și a fugit cu copiii ei, o fetiță de 8 luni și o alta, în vârstă de 9 ani, într-un Porsche Cayenne.

Potrivit poliție, Johnson a condus apoi pe autostrada Interstate 405 și și-a aruncat fiicele din mașina aflată în mers în jurul orei 4.30.

Bebelușul a murit lovit de o altă mașină, iar fiica mai mare - care a asistat și la înjunghierea bărbatului de către mama sa - s-a ales cu răni moderate, dar a supraviețuit.

Femeia a intrat apoi cu mașina într-un copac

După ce și-a aruncat copiii din mașină, Danielle Cherakiyah Johnson a continuat să conducă până la Redondo Beach, unde, o jumătate de oră mai târziu, a rulat cu 160 de kilometri pe oră și s-a izbit de un copac.

Ea a fost declarată moartă la fața locului, potrivit 6abc, ale cărui surse spun că femeia și Jaelen Chaney, bărbatul pe care l-a ucis, formau un cuplu de mai mulți ani. Danielle Cherakiyah Johnson era însă în proces de divorț cu un alt bărbat, tatăl fiicei sale de 9 ani. Nu se știe încă dacă Chaney era tatăl biologic al fetiței care a murit pe autostradă.

„Apocalipsa este aici”

The Los Angeles Times relatează că, pe 5 aprilie, femeia a postat online cu majuscule: „Treziți-vă, treziți-vă, apocalipsa este aici. Toată lumea care are urechi să asculte. Timpul tău de a alege ceea ce crezi este acum”.