Imagini în direct cu eclipsa totală de Soare din America de Nord. Milioane de oamenii urmăresc fenomenul astronomic spectaculos

Milioane de oameni din America de Nord, dar şi din restul lumii vor admira luni o rară eclipsă totală de Soare, un eveniment ceresc care stârneşte mereu uimire, dar care reprezintă şi o oportunitate ştiinţifică şi economică, informează Agerpres.

În Statele Unite, peste 30 de milioane de persoane trăiesc în zona în care eclipsa totală de soare va fi vizibilă, luni, timp de câteva minute. În afara acestora, eclipsa poate fi urmărită din orice colţ al lumii, fiind transmisă în direct de NASA. Eclipsa începe în Mexic, traversează Statele Unite şi se încheie în Canada.

Cu o durată totală de 4 minute şi 28 de secunde, aceasta va fi mult mai lungă decât eclipsa totală ce a traversat Statele Unite în 2017 şi care a durat 2 minute şi 42 de secunde. Conform NASA, eclipsele totale pot avea durate cuprinse între 10 secunde şi 7 minute şi jumătate.

Printre oraşele nord-american aflate pe traseul eclipsei se numără Mazatlan, Mexic; San Antonio, Austin şi Dallas, Texas; Indianapolis, Indiana, Cleveland, Ohio, Erie, Pennsylvania; ambele localităţi Niagara Falls, din New York (SUA) şi Ontario (Canada); şi Montreal, Quebec.

Vor trece aproximativ 80 de minute începând din momentul în care Luna începe să acopere Soarele şi până la momentul de totalitate, apoi alte 80 de minute pentru ca procesul să fie finalizat în sens invers.

„Eclipsele au o putere specială. Ele îi emoţionează pe oameni, care simt un fel de reverenţă pentru frumuseţea Universului nostru”, a declarat directorul agenţiei spaţiale americane, Bill Nelson, citat de AFP.

Autorităţile americane insistă de mai multe săptămâni asupra instrucţiunilor de siguranţă, mai ales asupra necesităţii de a purta ochelari speciali pentru a privi Soarele, întrucât, în caz contrar, apare riscul de formare a unor grave leziuni oculare.

Numeroase evenimente sunt prevăzute pe întreg teritoriul Statelor Unite. NASA va difuza o emisiune video în direct timp de trei ore, din mai multe locuri, cu imagini furnizate de telescoape şi comentarii ale unor experţi. Printre locurile emblematice unde eclipsa va fi vizibilă se numără Cascada Niagara, unde spectacolul promite să fie unul grandios.

Eclipsa va fi admirată şi din aer: anumite companii aeriene au programat zboruri de-a lungul traseului de întuneric, iar biletele s-au epuizat rapid. Astronauţii de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) vor observa şi ei fenomenul, însă vor vedea umbra Lunii care acoperă suprafaţa Pământului.

Reuters dezvăluie că aceasta va fi cea de-a noua eclipsă totală la care va asista Anthony Aveni, autorul cărţii „In the Shadow of the Moon: The Science, Magic and Mystery of Solar Eclipses” şi profesor emerit de fizică şi astronomie., „Este o întrerupere a status quo-ului naturii. Şi este o întrerupere care îţi taie respiraţia”, a declarat el.

Anthony Aveni spune că fiecare eclipsă la care a asistat a inspirat o stare de admiraţie profundă tuturor oamenilor din jurul său care au văzut-o, declanşând un sentiment de comuniune. El a dezvăluit că oamenii izbucnesc frecvent în plâns şi încep să îmbrăţişeze persoane care le sunt complet necunoscute.

„Indiferent cine eşti sau când ai trăit, vederea unei eclipse începe cu teamă. Imaginile te şochează. Acea frică se transformă treptat în uimire şi, apoi, într-o stare sublimă”, a adăugat Anthony Aveni.

Din cauza geometriei complexe a Sistemului Solar, „umbra de totalitate” se deplasează pe suprafața Pământului într-un anumit mod, în funcție de mișcarea relativă a Pământului, Lunii și a Soarelui. În cazul de faţă, „umbra de totalitate” trece peste America, astfel că eclipsa nu poate fi văzută din România şi din nicio altă ţară europeană.

Eclipsele de soare totale care pot fi observate din România sunt rare și se produc, de obicei, la intervale de peste 100 de ani. Ultima eclipsă totală de Soare a fost observată din România pe 11 august 1999, iar următoarea care va fi vizibilă de pe teritoriul Românei se va produce pe 3 septembrie 2081, spun astronomii.