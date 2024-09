O jurnalistă de la New York Magazine este în concediu fără plată pentru că a avut o relație cu Robert F. Kennedy Jr.

Un reporter politic vedetă al New York Magazine a fost pus în concediu fără plată după ce a dezvăluit o relație personală cu fostul candidat la președinția SUA, Robert F. Kennedy Jr.

Într-o declarație postată online joi seară, New York Magazine a declarat că corespondentul său la Washington, Olivia Nuzzi, a recunoscut recent editorilor revistei că a avut o relație „cu un fost subiect relevant pentru campania 2024 în timp ce făcea reportaje despre campanie”. Publicația a declarat că relația a fost „o încălcare a standardelor revistei privind conflictele de interese și dezvăluirile”.

O persoană familiarizată cu subiectul a confirmat că relația a fost cu Robert F. Kennedy Jr., un fost democrat care și-a încheiat candidatura independentă la președinție în august și care l-a susținut de atunci pe fostul președinte Donald J. Trump. Campania lui Trump l-a numit pe Kennedy în echipa sa de tranziție în cazul în care va câștiga alegerile în noiembrie, potrivit NY Times.

New York Magazine a declarat că a revizuit munca Oliviei Nuzzi și nu a găsit „nici inexactități, nici dovezi de părtinire”.

„Ea este în prezent în concediu de la revistă, iar revista efectuează o revizuire mai amănunțită, realizată de către o terță parte”, a declarat publicația.

Nuzzi a afirmat că „unele comunicări între mine și un fost subiect de reportaj au devenit personale” la începutul acestui an.

„În acea perioadă, nu am raportat direct despre subiect și nici nu l-am folosit ca sursă. Relația nu a fost niciodată fizică, dar ar fi trebuit să fie dezvăluită pentru a preveni apariția unui conflict. Regret profund că nu am făcut acest lucru imediat și îmi cer scuze celor pe care i-am dezamăgit, în special colegilor mei de la New York”, a scris jurnalista.

Un reprezentant al lui Kennedy a declarat: „Kennedy a întâlnit-o pe Olivia Nuzzi o singură dată în viața sa, pentru un interviu solicitat de aceasta, care a dat naștere unui articol de presă.” Reprezentantul nu a făcut alte comentarii.

Știrea a fost raportată anterior de buletinul media Status.

Nuzzi a lucrat pentru New York Magazine din 2017, câștigându-și reputația pentru reportajele politice scrise cu acuitate și profund relatate. Ea a avut o apariție cameo într-un episod al emisiunii de televiziune „Billions” și a lansat recent o serie de documentare intitulată „Working Capital” cu Bloomberg.

În noiembrie 2023, ea a scris un profil al lui Robert F. Kennedy Jr. și al potențialului campaniei sale de a „răsturna cursa prezidențială”.

Într-un interviu acordat în martie lui Frank Bruni, scriitor de opinie la New York Times, Nuzzi a declarat că alegerile din 2024 au fost „o cursă între trei oameni” și că „presa a fost reticentă în a-l aborda pe Kennedy ca pe un candidat serios, deoarece se tem că vor fi criticați pentru că «au oferit o platformă unui anti-vaccinist»”.

Olivia Nuzzi a continuat să relateze despre cursa prezidențială din 2024. Cel mai recent articol al ei a fost un interviu cu Trump la Mar-a-Lago, la începutul lunii septembrie. Articolul a fost actualizat joi seară cu o notă către cititori care conține declarația New York-ului cu privire la Nuzzi.