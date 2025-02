Noi amănunte despre discuția purtată între Trump și Putin. „Facem progrese. Vrem să oprim războiul Ucraina-Rusia”

Donald Trump a declarat că el crede că Statele Unite fac progrese în discuţiile menite să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina. Întrebat despre discuţia cu Putin, acesta a spus că se așteaptă să aibă mai multe conversații cu liderul rus.

Președintele SUA a refuzat să ofere detalii despre comunicarea pe care susţine că ar fi avut-o deja cu liderul rus Vladimir Putin, relatează Reuters.

Vorbind cu reporterii la bordul Air Force One, în timp ce se îndrepta spre New Orleans, Trump a spus că „a fost în contact” cu Putin, ceea ce ar constitui prima discuţie recunoscută oficial între Putin şi un preşedinte american de la începutul anului 2022. Președintele Rusiei a vorbit ultima dată cu fostul preşedinte american Joe Biden în februarie 2022, cu puţin timp înainte ca Putin să ordone intrarea a mii de trupe în Ucraina.

Întrebat dacă a avut conversaţia cu Putin de când a devenit preşedinte, pe 20 ianuarie, sau înainte, Donald Trump a spus: „Am avut-o. Să spunem doar că am avut-o... Şi mă aştept să mai am multe conversaţii. Trebuie să punem capăt acestui război”.

„Dacă vorbim, nu vreau să vă spun despre conversaţii”, le-a spus Trump reporterilor, adăugând: „Eu cred că facem progrese. Vrem să oprim războiul Ucraina-Rusia”.

Preşedintele a menţionat că Statele Unite sunt în contact cu Rusia şi Ucraina. „Vorbim cu ambele părţi”, a precizat el.

Trump a promis încă din campania electorală să pună capăt războiului.

Într-un interviu acordat vineri cotidianului The New York Post, Trump declarase că ar fi „mai bine să nu spună” de câte ori a vorbit cu Putin şi nu a dezvăluit când a avut loc ultima conversaţie.

Cum au reacționat oficialii de la Kremlin și SUA

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat agenţiei de ştiri de stat TASS că la Washington, odată cu noua administraţie, „apar multe comunicări” pe diferite canale.

„Este posibil ca eu personal să nu ştiu ceva, să nu fiu la curent cu ceva”, a declarat Peskov când a fost solicitat de TASS să comenteze ce a spus Trump. „Prin urmare, în acest caz, nu pot nici să confirm, nici să infirm”, a punctat el.

De asemenea, consilierul pentru securitate naţională al SUA, Mike Waltz a refuzat să ofere detalii atunci când a fost întrebat despre comunicarea dintre cele două ţări.

„Cu siguranţă au loc o mulţime de conversaţii sensibile”, a spus Waltz la NBC News.

Trump a declarat în repetate rânduri că doreşte să pună capăt războiului şi că se va întâlni cu Putin pentru a discuta despre acest lucru, dar data sau locul unei astfel de întâlniri nu au fost anunţate. Trump a declarat, duminică, reporterilor că se va întâlni cu Putin la momentul potrivit.

Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite sunt văzute de Rusia ca posibile locuri pentru un summit, a relatat Reuters la începutul acestei luni.

Mai mulți oficiali americani vin în Europa pentru a discuta despre războiul din Ucraina

În zilele următoare, o serie de oficiali americani se îndreaptă spre Europa, în parte pentru a discuta despre război, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, vicepreşedintele JD Vance şi Keith Kellogg, trimisul special pentru războiul din Ucraina.

Waltz a spus că Trump ar fi dispus să folosească sancţiunile şi tarifele vamale pentru a-l convinge pe Putin să se aşeze la masa negocierilor. De asemenea, Waltz a confirmat că oficialii americani şi ucraineni vor discuta despre accesul Statelor Unite la resursele de pământuri rare ale Ucrainei drept compensaţie pentru ajutorul acordat de SUA aliatului din Europa de Est.

Reuters a relatat în noiembrie că Putin este deschis să discute cu Trump despre un acord de pace pentru Ucraina, dar exclude orice concesii teritoriale majore şi insistă ca Kievul să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO.

Pe de altă parte, Kremlinul a îndemnat, în mod repetat, la prudenţă în ceea ce priveşte speculaţiile privind contactele cu echipa lui Trump cu privire la un posibil acord de pace.

Leonid Sluţki, şeful comisiei pentru afaceri internaţionale a parlamentului rus, a fost citat joi de agenţia de stat RIA afirmând că pregătirile pentru o astfel de întâlnire Putin-Trump se află într-un „stadiu avansat” şi că aceasta ar putea avea loc în februarie sau martie.

Trump a declarat vineri că se va întâlni cel mai probabil cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în săptămâna următoare pentru a discuta despre încheierea războiului. De asemenea, Zelenski s-ar putea întâlni la Conferinţa de securitate de la Munchen cu vicepreşedinte JD Vance.